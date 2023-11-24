Cách làm cua ngâm tương chuẩn Hàn tại nhà không tanh, ngọt thanh rất "hao cơm"

Khi mua về, cho ngăn đông mềm 3 - 4 tiếng cho cua "ngất" để mình dễ dàng sơ chế.

Bước 1: Cọ kĩ phần mai cua tiếp xúc với các chân, cọ mặt trước, mặt sau và các kẽ chân cua.

Bước 2: Dùng kéo cắt viền mai loại bỏ các đoạn gồ ghề, đưa kéo vào giữa dưới phần mắt lôi phần bóng thừa ra. Bóc màng bọc gạch cua và mang nhầy bám vào mai cua. Rửa dưới vòi nước thật nhẹ nhàng.

Bước 3: Loại bỏ phần phổi và các góc xương nhô lên, khi ăn thịt sẽ tươm ra dễ hơn. Tỉa các phần khớp chân thừa không ăn tới và giúp cho nước tương thấm đều hơn. Sau cùng dùng kìm kẹp nứt càng to nha. Nên kẹp trước khi ngâm thì phần thịt cũng được thấm nước tương ngon béo.

Thân cua sau khi tỉa và làm sạch. Ảnh: Fb Khương Mỹ Linh

CÔNG THỨC NƯỚC DÙNG NGÂM CUA:

- 6 cup nước lọc

- 2 cup nước tương

- Tảo bẹ nấu nước dùng, 1 nắm cá cơm khô. Mọi người có thể thay thế bằng túi cá khô, rong khô, chân ghẹ khô của Hàn Quốc có bán sẵn.

- 1 cup siro gạo

- 1/3 cup đường thốt nốt hoặc đường phèn

- 4-5 quả táo đỏ, 3 quả táo xanh

- 1 nhánh gừng bé

- 1 củ hành tây vừa

- Ớt thái lát

- 2 thìa canh rượu mơ nấu ăn

NẤU NƯỚC DÙNG:

Đun sôi hỗn hợp trên sau đó hạ lửa vừa đun 45 - 60 phút. Sau đó chắt nước lấy mình nước cốt. Ảnh: Fb Khương Mỹ Linh

Đun sôi hỗn hợp trên sau đó hạ lửa vừa đun 45 - 60 phút. Sau đó chắt nước lấy mình nước cốt. Nước dùng lúc này mặn ngọt cay rất vừa vị. Sau khi nguội chúng ta cho rượu nấu vào để tăng thêm hương vị là hoàn thành.

Cho cua vào xong đổ nước dùng đã nguội, thêm hành tây và ớt, vài lát gừng ngâm cùng.

Ngâm cua một ngày là có thể dùng được, mọi người cho vào sát bên trong tủ lạnh hoặc ngăn đông mềm để bảo quản. Sau khi thành phẩm sẽ ăn kèm với bát cơm trắng nóng hổi, ăn kèm kim chi, rong biển vụn, chút dầu mè và hạt mè rắc lên là ngon tuyệt.

Thành phẩm cua ngâm tương. Ảnh: Fb Khương Mỹ Linh

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Khương Mỹ Linh