Công thức làm tôm sốt Thái chuẩn xứ Chùa vàng chiếm hơn 2,5k like của mẹ đảm đang yêu bếp, đơn giản mà siêu ngon, chồng nào cũng mê

Tôm sốt Thái chua cay trông thật đẹp và hấp dẫn. Tôm tươi, có vị ngọt tự nhiên, kết hợp với vị cay, chua, mặn ngọt từ nước sốt me đem đến vị tê tê đầu lưỡi, thơm lừng từ hành lá, ngò rí, ngò gai. Đầu tôm thì giòn rụm.

Vừa qua, trong hội nhóm yêu bếp, một bà nội trợ đã chia sẻ công thức làm tôm sốt Thái chiều theo sở thích, của chồng được hội chị em yêu thích đến hơn 2,5k like, 1,1k chia sẻ. Rất đông chị em bàn luận rôm rả về món ăn thực sự thơm ngon, khó cưỡng, đa phần được các quý ông ủng hộ.

Đây là món ăn phù hợp với những cuộc hội họp bạn bè, người thân, đặc biệt thích hợp làm món khai vị nữa đấy. Bí quyết làm món ăn cũng được chia sẻ ngay sau đây.

- 1 củ xả

- 1 củ tỏi

- 5 củ hành khô

- 1 mớ mùi tàu

- 1 mớ mùi

- 10 quả ớt xiêm xanh đỏ

- 5 quả chanh

- 1 thìa nước mắm

- 2 thìa gia vị

- 1 thìa đường

- Mù tạt, tương ớt tuỳ độ cay mỗi nhà ạ

Cách làm:

- Tôm sống về bỏ tủ đá để giữ tôm tươi, khi bóc vỏ sẽ dễ hơn nhiều đấy ạ. Chuẩn bị xong sốt mới bóc vỏ tôm nha, tách đầu để lại phần đuôi phục vụ việc trang trí. Đầu tôm có thể chiên giòn bằng nồi chiên không dầu trong 10' - 15' nha. (Nhà em không ăn nên bỏ qua)

Nguyên liệu làm tôm sốt Thái. Ảnh: Hoa Vũ

- Xả: 1 củ cắt khúc khoảng 2 đốt ngón tay, đập dập.

- Tỏi: nguyên củ bóc vỏ băm nhỏ

- Hành khô: bóc vỏ thái mỏng như để phi hành í ạ.

- Mùi tàu, rau mùi: rửa sạch thái chỉ.

Ớt: chọn ớt xiêm xanh siêu cay, băm nhỏ

Món ăn thơm ngon. Ảnh: Hoa Vũ

Hoàn thành : trộn tất cả nguyên liệu trên vào bát to, thêm gia vị ,nước mắm + mù tạt + tương ớt ngọt và vắt chanh khuấy đều, sau đó bày tôm ra đĩa và thưởng thức thui ...yum yummm. Chúc cả nhà ngon miệng

Cách chọn mua tôm tươi ngon

Bạn chọn mua những con tôm có lớp vỏ cứng cáp, có màu trong suốt, những con tôm này khi chế biến sẽ ngon và ngọt hơn so với những con tôm có vỏ ngả về nâu đen.

Tôm sốt Thái ngon như thế này! Ảnh: Hoa Vũ

Tôm tươi sẽ có phần đuôi xếp chặt lại, nếu đuôi tôm xòe ra chứng tỏ là tôm đã chết, không còn giữ được độ tươi sống.

Không mua những con tôm bốc mùi tanh bất thường, khi cầm lên tay thì các bộ phận của tôm dễ dàng tách rời, đó là tôm đã để lâu và bị ươn.

Hình ảnh và công thức: Hoa Vũ