Chiêu đãi gia đình bún riêu cua full topping siêu chất lượng ngày cuối tuần!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 09:42

Làm bún riêu cua cho gia đình tại nhà, cua tươi, nước dùng đậm đà

BÚN RIÊU CUA

Chiêu đãi gia đình bún riêu cua full topping siêu chất lượng ngày cuối tuần! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 600gr cua xay
  • 100gr thịt heo xay
  • 1 miếng huyết heo
  • 2 quả trứng gà
  • 4 miếng đậu hũ
  • 6 trái cà chua
  • 1.5 muỗng canh dầu điều
  • 2 muỗng canh hành tím băm
  • Mắm tôm
  • Vắt me
  • 1kg bún
  • Rau: hành lá, ngò gai, rau muống, giá, tía tô, lá quế, chanh, ớt
  • Gia vị
Chiêu đãi gia đình bún riêu cua full topping siêu chất lượng ngày cuối tuần! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Rau rửa sạch, để ráo nước.

- Đậu hũ cắt vuông mang đi chiên vàng.

- Huyết heo rửa sạch, cắt miếng vuông. Đun 1 nồi nước cho huyết vào luộc sơ, vớt ra để ráo.

- Cà chua rửa sạch, cắt múi cau. Cho 1 muỗng canh dầu điều và 1 muỗng canh hành tím băm phi thơm, cho cà vào xào sơ, cho 1 nửa ra tô, nửa còn lại thêm tí muối và nước ninh nhừ.

- Cho cua xay vào một chiếc thau rồi hòa nước vào, dùng tay bóp nhẹ cho thịt cua tan vào với nước. Sau đó, gạn đổ nhẹ nhàng nước vào nồi. Làm khoảng 2 lần thấy còn mỗi vỏ cua cứng ráp là đạt, thu được khoảng 2lít nước dùng.

- Cho 1/3 muỗng canh muối vào với nước cua vừa lọc, để tầm 30 phút. Rồi đặt lên bếp đun ở lửa nhỏ. Khuấy nhẹ để riêu cua đóng lại, vớt để riêng ra tô.

- Phần nước dùng nêm 1.5 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh bột canh, 1/3 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh mắm tôm, cho phần cà chua ninh nhừ qua rây để lọc lấy nước, cho tiếp huyết - cà chua - đậu hũ và đầu hành lá.

 

Chiêu đãi gia đình bún riêu cua full topping siêu chất lượng ngày cuối tuần! - Ảnh 3

 

- Phần riêu cua cho thêm thịt xay - 1 quả trứng gà + 1 lòng trắng - 1 muỗng canh hành tím băm - 1/2 muỗng canh hạt nêm - 1/3 muỗng canh bột ngọt. Trộn đều để 15 phút rồi mang đi hấp cách thủy tầm 15phút, cho 1/2 muỗng canh dầu điều vào cái lòng đỏ trứng gà còn lại đánh đều, quét lên bề mặt riêu cua, hấp thêm 5 phút nữa thì tắt bếp.

 

Chiêu đãi gia đình bún riêu cua full topping siêu chất lượng ngày cuối tuần! - Ảnh 4

 

- Cho vắt me vào chén cùng ít nước sôi, dầm me ra bỏ hạt lấy nước cốt.

- Chần bún qua nước sôi cho vào tô, thêm hành lá, ngò gai, riêu cua, huyết, đậu hũ, cà chua, chan nước dùng, ăn kèm rau, mắm tôm…

 

Chiêu đãi gia đình bún riêu cua full topping siêu chất lượng ngày cuối tuần! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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