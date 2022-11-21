Chanh leo - thực phẩm lý tưởng đối với sức khỏe và sắc đẹp

Nếu bạn muốn giảm cân thì đừng quên chanh leo, bởi đây là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần chanh leo 100 gram, thì có tới 97 calo. Bên cạnh đó, chanh leo cũng có hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

Nếu bạn ăn một lượng đủ chanh leo mỗi ngày, bạn có thể có được ¼ lượng kali cơ thể cần. Điều này giúp thư giãn các mạch máu và thúc đẩy máu lưu thông, giảm căng thẳng cho tim và tăng sức khỏe tim mạch. Hãy đảm bảo là bạn đã có chanh leo cho bữa trưa của mình để giữ cho trái tim khỏe mạnh và các tế bào hoạt động tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện độ nhạy insulin

Một số nghiên cứu cho thấy một hợp chất được tìm thấy trong hạt chanh leo có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ năm 2017 trên người cho thấy một chất gọi là piceatannol trong hạt chanh leo có thể cải thiện quá trình trao đổi chất. Những người đàn ông thừa cân dùng 20 mg piceatannol mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện sức khỏe trao đổi chất, bao gồm cả độ nhạy insulin, so với những người dùng giả dược.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chanh leo giàu chất xơ, và một khẩu phần chanh leo có thể cung cấp cho cơ thể con người gần 98% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày. Chất xơ hòa tan có cả trong phần màng và vỏ, có tác dụng như thuốc nhuận tràng. Nó có thể giảm các triệu chứng táo bón và thậm chí là ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa như ung thư đại trực tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa

Chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa, là những hợp chất giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống cơ thể khỏe mạnh. Các nhà khoa học nhận định, chất chống oxy hóa cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt đến não và hệ thần kinh.

Chúng cũng giúp giảm viêm trong cơ thể và giảm căng thẳng tế bào - cả hai đều hữu ích trong phòng tránh và điều trị một số bệnh như bệnh tim và bệnh Alzheimer.