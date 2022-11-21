Chanh leo - thực phẩm lý tưởng đối với sức khỏe và sắc đẹp

Món ngon mỗi ngày 21/11/2022 13:11

Điểm mặt qua loại trái cây chứa vô vàn dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe và công dụng làm đẹp tuyệt vời.

Lợi ích giảm cân

Nếu bạn muốn giảm cân thì đừng quên chanh leo, bởi đây là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần chanh leo 100 gram, thì có tới 97 calo. Bên cạnh đó, chanh leo cũng có hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

Điều hòa huyết áp

 

Nếu bạn ăn một lượng đủ chanh leo mỗi ngày, bạn có thể có được ¼ lượng kali cơ thể cần. Điều này giúp thư giãn các mạch máu và thúc đẩy máu lưu thông, giảm căng thẳng cho tim và tăng sức khỏe tim mạch. Hãy đảm bảo là bạn đã có chanh leo cho bữa trưa của mình để giữ cho trái tim khỏe mạnh và các tế bào hoạt động tốt.

 

Chanh leo - thực phẩm lý tưởng đối với sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện độ nhạy insulin

Một số nghiên cứu cho thấy một hợp chất được tìm thấy trong hạt chanh leo có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ năm 2017 trên người cho thấy một chất gọi là piceatannol trong hạt chanh leo có thể cải thiện quá trình trao đổi chất. Những người đàn ông thừa cân dùng 20 mg piceatannol mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện sức khỏe trao đổi chất, bao gồm cả độ nhạy insulin, so với những người dùng giả dược.

Hỗ trợ tiêu hóa

 

Chanh leo giàu chất xơ, và một khẩu phần chanh leo có thể cung cấp cho cơ thể con người gần 98% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày. Chất xơ hòa tan có cả trong phần màng và vỏ, có tác dụng như thuốc nhuận tràng. Nó có thể giảm các triệu chứng táo bón và thậm chí là ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa như ung thư đại trực tràng.

 

Chanh leo - thực phẩm lý tưởng đối với sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa

Chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa, là những hợp chất giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống cơ thể khỏe mạnh. Các nhà khoa học nhận định, chất chống oxy hóa cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt đến não và hệ thần kinh.

Chúng cũng giúp giảm viêm trong cơ thể và giảm căng thẳng tế bào - cả hai đều hữu ích trong phòng tránh và điều trị một số bệnh như bệnh tim và bệnh Alzheimer.

 

Trổ tài khéo tay cùng món bánh há cảo với tạo hình vô cùng công phu

Trổ tài khéo tay cùng món bánh há cảo với tạo hình vô cùng công phu

Thử tài nấu nướng của chị em với món há cảo với tạo hình mới lạ và đẹp mắt

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của chanh leo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ