Trổ tài khéo tay cùng món bánh há cảo với tạo hình vô cùng công phu

Nấu gì hôm nay 21/11/2022 06:46

Thử tài nấu nướng của chị em với món há cảo với tạo hình mới lạ và đẹp mắt

Nguyên liệu:

 

+ Phần nhân bánh:

- 200gr tôm ngon đã để đông đá qua một đêm ( sau đó mang ra lấy sạch chỉ đen trên lưng, rửa sạch, bằm nhuyễn)

- 1 muỗng cà phê dầu mè

- 1 tí rượu trắng hoặc mai quế lộ

- 2 muỗng cà phê bột bắp

- 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng

- 1 muỗng cà phê dầu hào

- 1/2 muỗng cà phê hạt nêm

- 1 ít đầu hành tươi băm nhuyễn

 

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Thành phẩm vô cùng đẹp mắc

 

Cách làm:

=> Trộn tất cả các nguyên liệu trên hoà quyện , ướp khoảng 1 giờ trong tủ lạnh.

 

+ Phần vỏ bánh:

- 110gr tinh bột mì( wheat starch)

- 15gr bột năng

- 1 muỗng cà phê đường

- 1/4 muỗng muối

- 175gr nước sôi

- 1 muỗng phê dầu ăn

 

Cách làm:

=> Trộn bột khô, muối đường và cho từ từ nước sôi vào trộn bằng đũa đến khi bột thấm đều nước. Bọc kín lại để bột nghỉ trong 15’.

=> Sau khi bột nghỉ , cho dầu ăn vào và nhồi bột đến khi mịn màng .

=> Chia bột thành 15 phần bằng nhau.

=> Lấy một phần ra trong 15 phần để tạo màu cam đỏ bằng bột gạo đỏ và bột dành dành để tạo màu.

=> Sau đó tạp hình con cá.

=> Hoàn thành hấp bánh trong vòng 10 phút.

 

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Hướng dẫn tạo hình bánh

 

 

Lưu ý:

=> Mắt cá dùng hạt mè đen ấn vào.

=> Đuôi cá dùng cái cắt bột ấn xuống dọc theo chiều dài đuôi cá, sau đó cắt chia đuôi cá làm 3 phần như hình bên dưới.

=> Vảy cá dùng ống hút để ấn vào tạo vảy.

=> Phần bánh tạo hình xong xếp gọn gàng từng lớp trong hộp kín cho vào tủ đá , khi nào ăn chỉ cần mang ra hấp là có thể thưởng thức ngay.

=> Tạo hình đến đâu thì lấy từng viên bột ra , phần còn lại che kín lại tránh cho bột bị khô.

=> Tôm để qua ngăn đá một đêm hôm sau làm sẽ giúp cho phần nhân tôm được giòn sật sật khi thưởng thức.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Huỳnh Ngọc Mỹ Phương

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Từ khóa:   cách làm há cảo hình cá công thức nấu ăn Dinh dưỡng

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