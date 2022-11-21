Trổ tài khéo tay cùng món bánh há cảo với tạo hình vô cùng công phu

Thử tài nấu nướng của chị em với món há cảo với tạo hình mới lạ và đẹp mắt
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Nguyên liệu:
+ Phần nhân bánh:
- 200gr tôm ngon đã để đông đá qua một đêm ( sau đó mang ra lấy sạch chỉ đen trên lưng, rửa sạch, bằm nhuyễn)
- 1 muỗng cà phê dầu mè
- 1 tí rượu trắng hoặc mai quế lộ
- 2 muỗng cà phê bột bắp
- 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng
- 1 muỗng cà phê dầu hào
- 1/2 muỗng cà phê hạt nêm
- 1 ít đầu hành tươi băm nhuyễn
Thành phẩm vô cùng đẹp mắc
Cách làm:
=> Trộn tất cả các nguyên liệu trên hoà quyện , ướp khoảng 1 giờ trong tủ lạnh.
+ Phần vỏ bánh:
- 110gr tinh bột mì( wheat starch)
- 15gr bột năng
- 1 muỗng cà phê đường
- 1/4 muỗng muối
- 175gr nước sôi
- 1 muỗng phê dầu ăn
Cách làm:
=> Trộn bột khô, muối đường và cho từ từ nước sôi vào trộn bằng đũa đến khi bột thấm đều nước. Bọc kín lại để bột nghỉ trong 15’.
=> Sau khi bột nghỉ , cho dầu ăn vào và nhồi bột đến khi mịn màng .
=> Chia bột thành 15 phần bằng nhau.
=> Lấy một phần ra trong 15 phần để tạo màu cam đỏ bằng bột gạo đỏ và bột dành dành để tạo màu.
=> Sau đó tạp hình con cá.
=> Hoàn thành hấp bánh trong vòng 10 phút.
Hướng dẫn tạo hình bánh
Lưu ý:
=> Mắt cá dùng hạt mè đen ấn vào.
=> Đuôi cá dùng cái cắt bột ấn xuống dọc theo chiều dài đuôi cá, sau đó cắt chia đuôi cá làm 3 phần như hình bên dưới.
=> Vảy cá dùng ống hút để ấn vào tạo vảy.
=> Phần bánh tạo hình xong xếp gọn gàng từng lớp trong hộp kín cho vào tủ đá , khi nào ăn chỉ cần mang ra hấp là có thể thưởng thức ngay.
=> Tạo hình đến đâu thì lấy từng viên bột ra , phần còn lại che kín lại tránh cho bột bị khô.
=> Tôm để qua ngăn đá một đêm hôm sau làm sẽ giúp cho phần nhân tôm được giòn sật sật khi thưởng thức.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Huỳnh Ngọc Mỹ Phương