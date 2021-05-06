Cách làm món cà tím chiên cực ngon ngay tại nhà

- Cà tím: 2 quả (Khi mua nên chọn mua quả có phần núm còn tươi xanh. Nếu cầm quả cà thấy cứng, màu sắc tím nhạt là quả già không nên chọn mua)

Dưới đây là những cách làm món cà tím chiên siêu ngon mà bạn sẽ phải ăn hết cả nồi cơm. Cà tím chiên với cách chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ tìm nhưng vô cùng hấp dẫn và tốt cho sức khỏe . Còn chần chờ gì, bắt tay vào bếp thực hiện thôi các chị em ơi!

- Dầu ăn

- Gia vị: muối, đường, ớt, tỏi, chanh

- Tương ớt hoặc tương xí muội để chấm

Chuẩn bị nguyên liệu để làm cà tím chiên giòn

+ Các bước tiến hành

Sơ chế nguyên liệu:

Chuẩn bị một thao nước muối pha loãng để ngâm cho cà không bị đen. Cà tím rửa sạch, không cần gọt vỏ, chỉ cần cắt thành từng lát 2cm sau đó cho vào thao nước muối để tránh ra mủ đen. Rửa sạch rồi vớt ra rổ cho ráo nước.

Cà tím rửa sạch, không cần gọt vỏ, chỉ cần cắt thành từng lát 2cm

Đổ bột ra tô lớn cho nước, cho vào 2 quả trứng cùng với muối, đường vào khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh, sệt lại với nhau. Để yên thau bột trong 30 phút để bột nở đều, mịn.

Pha nước mắm chua ngọt: vắt nước cốt chanh với đường, thêm chút nước mắm và nước, nêm nếm cho vừa ăn, cuối cùng cho tỏi băm, ớt vào là xong.

Cách chế biến món cà tím chiên giòn

Đặt lên bếp một chiếc chảo sâu lòng và đổ dầu vào sao cho dầu có thể ngập được miếng cà. Đợi khi dầu nóng thì cho lần lượt từng miếng cà tím đã tẩm bột chiên giòn vào chảo cho đến hết.

Chiên vàng giòn cả hai mặt cà tím

Chiên vàng giòn cả hai mặt thì vớt ra và bỏ lên miếng giấy thấm dầu. Cuối cùng, đem bánh ra thưởng thức cùng gia đình, bạn bè. Cà tím tẩm bột chiên giòn ăn với nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt, tương xí muội đều rất ngon.

Đây là món ăn vặt tuy chưa bán phổ biến trên đường phố nhưng chúng cũng ngon không kém gì các món chuối chiên, sake chiên, khoai chiên,... Nhìn những miếng cà tím nóng giòn, chấm vào nước mắm cay cay, nhâm nhi từng miếng cà tím mềm, béo, bùi với hương cà bay lên nhè nhẹ. Tất cả cảm giác hòa quyện vào nhau làm cho người thưởng thức chỉ muốn ăn mãi không dừng.

Cà tím tẩm bột chiên giòn ăn với nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt, tương xí muội đều rất ngon

2. Cà tím chiên mỡ hành

+ Chuẩn bị nguyên liệu: (4 người ăn)

- Cà tím 1.3 kg

- Hành lá 5 gram

- Ớt 1 trái

- Nước mắm 10 gram

- Đường 10 gram

- Muối 10 gram

- Tỏi 20 gram (3 tép)

Cà tím

+ Cách chế biến cà tím chiên nước mắm

- Sơ chế nguyên liệu:

Cà tím mang đi gọt vỏ, cắt thành từng khúc dài khoảng 5cm, tiếp tục cắt làm 3 phần. Hành lá, ớt, tỏi rửa sạch băm nhỏ. Lưu ý là chỉ nên cắt miếng vừa ăn, không nên cắt quá mỏng vì khi chế biến sẽ bị teo lại rất nhỏ, còn nếu cắt quá dày, khi chế biến sẽ lâu chín, mất nhiều thời gian.

- Làm nước mắm:

Lần lượt thêm vào chén 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 ít bột ngọt, 1 muỗng canh nước. Cho toàn bộ phần tỏi ớt đã băm trước đó vào, quậy đều cho tan gia vị. Có thể thêm chanh để nước mắm có vị chua ngọt bắt cơm.

- Chiên cà tím:

Chiên cà tím

Cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn, chờ nóng thì thả cà tím vào chiên áp chảo. Chiên lửa nhỏ đến khi bề mặt vàng nâu thì lật mặt, tiếp tục chiên cho đến khi chín đều là có thể vớt ra chờ ráo dầu. Có thể dùng đũa xiên thử miếng cà tím, nếu thấy dễ xiên và miếng cà tím có màu trong hơn là đã chín.

- Làm mỡ hành:

Cho 2 thìa canh dầu ăn vào chảo nóng, khi dầu sôi thì tắt bếp. Nhanh tay cho hết phần hành lá đã cắt trước đó vào, đảo đều. Khi thấy hành săn lại chín tới thì cho hỗn hợp nước chấm đã pha trước đó vào trộn đều.

Làm mỡ hành

Hoàn thành: Lấy hỗn hợp nước sốt mỡ hành phủ đều lên bề mặt cà tím chiên là có thể ăn ngay. Những miếng cà tím mềm mềm giữ được hương vị thanh ngọt vốn có được phủ bên ngoài một lớp nước sốt mặn mặn, cay cay, hành phi thơm lừng, ăn vào chỉ có thể nghiện ngay thôi.

Lấy hỗn hợp nước sốt mỡ hành phủ đều lên bề mặt cà tím chiên là có thể ăn ngay

3. Cà tím chiên trứng

+ Chuẩn bị nguyên liệu: (cho 2 người ăn)

- Cà tím 2 quả

- Trứng gà 2 quả

- Thịt băm 200 gram

- Cà rốt 1 củ

- Hành lá 5 gram

- Bột ngọt 10 gram

- Hạt nêm 10 gram

- Nước tương 10 gram

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm cà tím chiên trứng

+ Cách chế biến cà tím chiên trứng

- Sơ chế nguyên liệu:

Cà tím cắt thành những khoanh tròn dày khoảng 1 - 2 cm, ngâm ngay vào nước muối loãng. Sau đó, vớt cà tím ra, dùng đầu nhọn của mũi dao nhẹ nhàng cắt bỏ phần ruột cà tím để tạo lõi hình tròn làm khung khi chiên. Phần ruột còn lại, lấy ra đem đi cắt nhỏ. Cà rốt thì gọt sạch vỏ, cắt sợi nhuyễn rồi băm nhỏ. Hành lá cũng rửa sạch và băm nhỏ.



- Ướp nguyên liệu:

Cho trứng gà và thịt băm vào chung với phần nguyên liệu đã cắt nhỏ trước đó. Thêm vào 1/2 thìa nước tương, 1/2 thìa nước mắm, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa dầu hào và một ít bột ngọt vào và trộn thật đều.

Cho trứng gà và thịt băm vào chung với phần nguyên liệu đã cắt nhỏ trước đó

- Chiên cà tím:

Bắc lên bếp 1 chiếc chảo, thêm vào ít dầu ăn, chờ nóng. Thả phần vỏ cà tím vào trước, rồi dùng muỗng lấy một lượng nhân đã chuẩn bị cho vào, ép nhẹ xuống và chiên với lửa nhỏ. Trở đều và chiên cho đến khi cà vàng cả 2 mặt thì tắt bếp.

Thành phẩm: Những miếng cà tím mềm mịn bao bọc lấy phần nhân trứng thịt cùng các loại rau củ vừa mềm mà không hề bị khô cứng, tạo cảm giác vừa bắt mắt lại rất bắt cơm.

Miếng cà tím mềm mịn bao bọc lấy phần nhân trứng thịt cùng các loại rau củ

4. Cà tím chiên thịt bằm

+ Chuẩn bị nguyên liệu

- 100gr thịt nạc heo

- Cà tím: 3 đến 4 quả tùy vào khẩu phần ăn cho gia đình

- Tỏi, tiêu xay, hành lá

- Gia vị: dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm

+ Cách thực hiện món cà tím chiên thịt bằm

- Sơ chế nguyên liệu:

Chuẩn bị một thau nước muối pha loãng. Dùng dao cắt cà tím thành từng lát tròn không quá mỏng cũng không quá dày và cho ngay vào thau để bớt độc tố. Thịt heo rửa sạch, cắt lát mỏng và băm nhỏ. Hành lá bỏ rễ, rửa sạch và thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ và băm nhỏ.

- Ướp gia vị cho phần thịt đã bằm sẵn:

Cho thịt bằm vào cái bát sạch, thêm tỏi băm, một ít tiêu xay, hạt nêm, bột ngọt và tí nước mắm vào cùng và trộn thật đều lên. Sau đó chờ cho gia vị thấm đều phần thịt băm khoảng 5 phút.

- Chiên cà tím:

Bắc một cái chảo lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào, đun nóng và cho từng lát cà vào chiên. Sau khoảng 2 phút thì bạn lật mặt cà lại để làm chín đều hai bên cà.

- Chế biến thịt bằm:

Tiếp tục đun nóng chảo dầu, cho phần thịt bằm đã ướp vào xào thật nhanh tay, khoảng 5 phút cho phần hành lá đã thái sẵn vào và tắt bếp.

Cà tím chiên thịt bằm

Trình bày và thưởng thức: Xếp cà tím ra đĩa, cho phần thịt đã tô ở trên lên phía trên cà sao cho đều khắp đĩa. Thêm ngò để trang trí và cuối cùng là thưởng thức. Có thể chuẩn bị thêm nước mắm chua ngọt để chấm cà nếu thích.

5. Cách chọn mua cà tím ngon

- Nên chọn những quả cà tím có vỏ ngoài nguyên vẹn, mịn, đều màu và sáng bóng.

- Khi cầm thấy chắc tay, không quá nhẹ, bấm nhẹ vào không quá cứng, không có nước chảy ra thì có thể mua.

- Có thể dùng tay ấn nhẹ vào quả cà tím, nếu thấy có vết hằn lại trên vỏ là cà đã chín.

- Hãy chọn mua những quả vẫn còn phần núm ở trên đầu, phần núm và vỏ nối liền nhau là quả còn tươi ngon.

6. Mẹo sơ chế cà tím không bị thâm đen

- Sau khi mua cà tím về thì gọt sạch vỏ, ngâm vào thau nước lạnh có chứa muối và nước cốt chanh hoặc giấm.

- Dùng rổ ấn giữ cho phần cà tím hoàn toàn ngập trong nước và chờ đến khi chế biến vớt ra là được.

- Muốn bảo quản cà tím lâu thì có thể dùng khăn giấy bọc lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh sẽ giữ tươi được từ 2 - 3 ngày.

- Không nên cho cà tím vào túi bịch kín hoặc để gần những quả dưa hấu, cà chua, hay chuối, vì chúng sẽ khiến cà tím nhanh hư hỏng hơn.

- Có thể rắc muối lên bề mặt cà tím và để yên trong khoảng 1 tiếng, sau đó dùng khăn giấy được thấm một ít nước lau hết lớp muối đi và chờ chế biến. Cách này giúp sẽ giúp món cà tím không bị đắng khi ăn.

- Cà tím có thể giữ lại vỏ hoặc không tuỳ sở thích, nhưng trong vỏ thường có nhiều dưỡng chất tốt mà phần thịt cà không có.

Sau khi mua cà tím về thì gọt sạch vỏ, ngâm vào thau nước lạnh có chứa muối và nước cốt chanh hoặc giấm

Với những cách chế biến món cà tím chiên vô cùng hấp dẫn mà chúng tôi vừa giới thiệu, hy vọng gia đình bạn sẽ có những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất và thật nhiều niềm vui.