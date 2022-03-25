Bò xốt vang đậm đà - Làm một tô chất lượng nạp đầy năng lượng!

Làm bò xốt vang tại nhà, không khó mà ăn lại siêu ngon, thịt thấm đều, mềm rệu
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BÒ XỐT VANG
Nguyên liệu:
- 1kg thịt dẻ sườn bò
- 6-7 hạt gấc
- 3 muỗng canh rượu vang đỏ
- 2 nhánh hoa hồi
- 1 thanh quế
- 1 muỗng canh tương cà
- ½ củ nhỏ hành tây
- Gừng, hành, tỏi, sả, rau mùi
- Gia vị, hạt tiêu, đường
- Dầu ăn
Cách làm:
- Đun 1 nồi nước nóng với 1 nhánh gừng cho thịt vào rồi vớt luôn ra rửa sạch.
- Thái thịt bò bằng 1/2 bao diêm vừa ăn ướp với: gia vị, đường, hạt tiêu, gừng, tỏi, hành tây, tương cà, dầu ăn, hoa hồi, quế, gấc, 1 muỗng canh rượu vang.
- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho thịt ngấm mềm
- Sau khi ướp thì xào thịt bò cho thịt săn lại, sau đó cho nước vào đun sôi và nêm nếm vừa ăn.
- Sau đó cho vào nồi áp suất nấu khoảng 40 phút
- Sau cùng, cho 2 muỗng canh rượu vang, đun thêm 1 phút nữa rồi cho rau mùi thái nhỏ vào.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi