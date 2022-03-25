Bò xốt vang đậm đà - Làm một tô chất lượng nạp đầy năng lượng!

Làm bò xốt vang tại nhà, không khó mà ăn lại siêu ngon, thịt thấm đều, mềm rệu

BÒ XỐT VANG

Nguyên liệu:

1kg thịt dẻ sườn bò

6-7 hạt gấc

3 muỗng canh rượu vang đỏ

2 nhánh hoa hồi

1 thanh quế

1 muỗng canh tương cà

½ củ nhỏ hành tây

Gừng, hành, tỏi, sả, rau mùi

Gia vị, hạt tiêu, đường

Dầu ăn

Cách làm:



- Đun 1 nồi nước nóng với 1 nhánh gừng cho thịt vào rồi vớt luôn ra rửa sạch.

- Thái thịt bò bằng 1/2 bao diêm vừa ăn ướp với: gia vị, đường, hạt tiêu, gừng, tỏi, hành tây, tương cà, dầu ăn, hoa hồi, quế, gấc, 1 muỗng canh rượu vang.

- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho thịt ngấm mềm

- Sau khi ướp thì xào thịt bò cho thịt săn lại, sau đó cho nước vào đun sôi và nêm nếm vừa ăn.

- Sau đó cho vào nồi áp suất nấu khoảng 40 phút

- Sau cùng, cho 2 muỗng canh rượu vang, đun thêm 1 phút nữa rồi cho rau mùi thái nhỏ vào.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-xot-vang-dam-da-lam-mot-to-chat-luong-nap-day-nang-luong-458052.html