Bò xốt vang đậm đà - Làm một tô chất lượng nạp đầy năng lượng!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 11:12

Làm bò xốt vang tại nhà, không khó mà ăn lại siêu ngon, thịt thấm đều, mềm rệu

BÒ XỐT VANG

Bò xốt vang đậm đà - Làm một tô chất lượng nạp đầy năng lượng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt dẻ sườn bò
  • 6-7 hạt gấc
  • 3 muỗng canh rượu vang đỏ
  • 2 nhánh hoa hồi
  • 1 thanh quế
  • 1 muỗng canh tương cà
  • ½ củ nhỏ hành tây
  • Gừng, hành, tỏi, sả, rau mùi
  • Gia vị, hạt tiêu, đường
  • Dầu ăn 

Cách làm:

- Đun 1 nồi nước nóng với 1 nhánh gừng cho thịt vào rồi vớt luôn ra rửa sạch.

- Thái thịt bò bằng 1/2 bao diêm vừa ăn ướp với: gia vị, đường, hạt tiêu, gừng, tỏi, hành tây, tương cà, dầu ăn, hoa hồi, quế, gấc, 1 muỗng canh rượu vang.

 

Bò xốt vang đậm đà - Làm một tô chất lượng nạp đầy năng lượng! - Ảnh 2

 

- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho thịt ngấm mềm

- Sau khi ướp thì xào thịt bò cho thịt săn lại, sau đó cho nước vào đun sôi và nêm nếm vừa ăn.

- Sau đó cho vào nồi áp suất nấu khoảng 40 phút

- Sau cùng, cho 2 muỗng canh rượu vang, đun thêm 1 phút nữa rồi cho rau mùi thái nhỏ vào.

 

 

Bò xốt vang đậm đà - Làm một tô chất lượng nạp đầy năng lượng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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