Bánh thuyền mix hạt đừng làm theo công thức cũ - áp dụng ngay cách này vừa nhanh lại ngon

Món ngon mỗi ngày 23/01/2023 14:11

Bánh giòn, dễ ăn, không quá ngọt, lại không sợ béo vì có nhiều hạt nên rất được yêu thích. Hơn nữa, chiếc bánh bên ngoài nhìn xinh xắn, sang trọng này có thể dùng mang biếu bạn bè, người thân.

Đúng như tên gọi, bánh có phần đế mỏng, giòn xốp hình chiếc thuyền; bên trong là sự kết hợp của các loại hạt khác nhau tùy khẩu vị. Phần kết dính là hỗn hợp của bơ, kem sữa, mạch nha, đường nấu đun chảy, khi để nguội sẽ đông lại thành một khối. Bánh giòn, dễ ăn, không quá ngọt, lại không sợ béo vì có nhiều hạt nên rất được yêu thích. Hơn nữa, chiếc bánh bên ngoài nhìn xinh xắn, sang trọng này có thể dùng mang biếu bạn bè, người thân.

Nguyên liệu làm bánh thuyền

Bánh thuyền mix hạt đừng làm theo công thức cũ - áp dụng ngay cách này vừa nhanh lại ngon - Ảnh 1

Đế bánh thuyền: 20 cái

Đường kính: 40g

Nước: 55g

Bơ nhạt: 20g

Mạch nha: 50g

Mật ong: 15g

Nước cốt chanh: 1/2 thìa cafe

Whipping cream: 50g

Hạnh nhân lát: 150g

Cách làm

Bánh thuyền mix hạt đừng làm theo công thức cũ - áp dụng ngay cách này vừa nhanh lại ngon - Ảnh 2

Bước 1: Cho hạnh nhân lên chảo hoặc lò nướng. Rang lửa nhỏ để hạnh nhân chín dậy mùi thơm

Bước 2: Cho đường và nước vào cái nồi đế dày. Đun lửa nhỏ đến khi hỗn hợp sôi thì lắc nhẹ để đường tan đều đến khi đường hơi ngả màu vàng và sủi bọt nhiều

Bước 3: Cho bơ, kem tươi, mật ong, mạch nha vào khuấy đều. Tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp tan chảy hoàn toàn và có màu nâu vàng. Nếu có nhiệt kế, bạn đo thử nhiệt 110-120 độ C là được. Mất khoảng 1,5 – 2 phút cho bước này.

Bước 4: Nhấc nồi khỏi bếp, cho vài giọt chanh vào khuấy đều rồi cho hạnh nhân vào. Dùng thìa gỗ hay phới trộn cho đều rồi để nguội bớt.

Bước 5: Đeo bao tay vào. Lấy từng ít nhân cho vào đế bánh thuyền rồi dàn đều. Lượng nhân nhiều hay ít tùy bạn nhé.

Bước 6: Cho bánh thuyền mix hạt vào khay nướng. Nướng bánh ở 150 độ trong 20-25 phút. Nếu muốn bánh giòn hơn, bạn sấy thêm 10 phút ở 120 độ.

Bước 7: Lấy bánh thuyền ra khỏi lò. Để bánh nguội sẽ chắc lại và giòn. Đem cho vào từng túi kẹo hàn kín mép hoặc bảo quản trong hũ kín có nắp đậy.

Bánh thuyền mix hạt đừng làm theo công thức cũ - áp dụng ngay cách này vừa nhanh lại ngon - Ảnh 3

Bánh thuyền mix hạt đừng làm theo công thức cũ - áp dụng ngay cách này vừa nhanh lại ngon - Ảnh 4

Bánh thuyền mix hạt đừng làm theo công thức cũ - áp dụng ngay cách này vừa nhanh lại ngon - Ảnh 5

Nguồn: FB Hòa Bùi/Bếp Mina

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