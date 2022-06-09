Bánh mì chiên tôm giòn rụm - Ăn vặt xế chiều cho trẻ thích mê!

Món ngon mỗi ngày 09/06/2022 16:23

Tôm quết dai dai, bánh mì chiên giòn, không gắt dầu. Nhìn là thích mê

Bánh mì chiên tôm

Bánh mì chiên tôm giòn rụm - Ăn vặt xế chiều cho trẻ thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 280gr tôm tươi, lột vỏ
  • 6 lát bánh mì gối/bánh mì sandwich
  • 1 củ tỏi
  • 1 củ hành tím
  • 1 trái trứng gà
  • 2 muỗng bơ 
  • Gia vị: Muối, tiêu

Cách làm

- Xay tôm, hành tím, tỏi, trứng cho mịn. Nêm muối và tiêu tùy khẩu vị

- Cắt bánh mì thành 4 phần bằng nhau

- Kẹp tôm vào giữa giống như làm bánh sandwich mini

- Quết bơ lên 2 mặt của bánh

- Chiên vàng giòn và vớt ra để ráo dầu

- Chấm kèm tương ớt nếu thích

 

Bánh mì chiên tôm giòn rụm - Ăn vặt xế chiều cho trẻ thích mê! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Tram Vu

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