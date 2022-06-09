Bánh mì chiên tôm giòn rụm - Ăn vặt xế chiều cho trẻ thích mê!

Tôm quết dai dai, bánh mì chiên giòn, không gắt dầu. Nhìn là thích mê
- Ăn vặt nhâm nhi cùng chân gà nướng muối ớt mặn mặn, ngon mê ly!
- Gỏi sứa thanh mát lạnh cho ngày hè nắng rực lửa,
Bánh mì chiên tôm
Nguyên liệu:
- 280gr tôm tươi, lột vỏ
- 6 lát bánh mì gối/bánh mì sandwich
- 1 củ tỏi
- 1 củ hành tím
- 1 trái trứng gà
- 2 muỗng bơ
- Gia vị: Muối, tiêu
Cách làm
- Xay tôm, hành tím, tỏi, trứng cho mịn. Nêm muối và tiêu tùy khẩu vị
- Cắt bánh mì thành 4 phần bằng nhau
- Kẹp tôm vào giữa giống như làm bánh sandwich mini
- Quết bơ lên 2 mặt của bánh
- Chiên vàng giòn và vớt ra để ráo dầu
- Chấm kèm tương ớt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu