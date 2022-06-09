Bánh mì chiên tôm giòn rụm - Ăn vặt xế chiều cho trẻ thích mê!

Tôm quết dai dai, bánh mì chiên giòn, không gắt dầu. Nhìn là thích mê

Bánh mì chiên tôm

Nguyên liệu:

280gr tôm tươi, lột vỏ

6 lát bánh mì gối/bánh mì sandwich

1 củ tỏi

1 củ hành tím

1 trái trứng gà

2 muỗng bơ

Gia vị: Muối, tiêu

Cách làm

- Xay tôm, hành tím, tỏi, trứng cho mịn. Nêm muối và tiêu tùy khẩu vị

- Cắt bánh mì thành 4 phần bằng nhau

- Kẹp tôm vào giữa giống như làm bánh sandwich mini

- Quết bơ lên 2 mặt của bánh

- Chiên vàng giòn và vớt ra để ráo dầu

- Chấm kèm tương ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Tram Vu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-chien-tom-gion-rum-an-vat-xe-chieu-cho-tre-thich-me-474654.html