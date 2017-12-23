Tủ lạnh sạch bong và siêu tiết kiệm điện chỉ với 5 bước đơn giản này

Mẹo vặt trong bếp 23/12/2017 18:53

Chỉ cần thực hiện theo 5 bước đơn giản sau, tủ lạnh nhà bạn sẽ trông sáng bóng như mới mua ngoài tiệm và cực kỳ tiết kiệm điện.

Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất, để đảm bảo tủ lạnh luôn sạch sẽ và tiết kiệm điện, các gia đình nên bảo trì định kỳ từ 3 – 4 tháng/lần. Bên cạnh đó, đừng quên lau chùi tủ lạnh thường xuyên đảm bảo vệ sinh cho vật dụng quan trọng hàng đầu trong nhà bếp.

Để việc lau chùi tủ lạnh không còn là “nỗi ám ảnh” thường trực, bạn nên thực hiện tuần tự theo các bước sau:

1. Rút dây điện tủ lạnh khỏi ổ cắm

Thao tác này nhằm ngắt nguồn điện cung cấp cho tủ lạnh để chuẩn bị cho công đoạn lau chùi, vệ sinh.

Tủ lạnh sạch bong và siêu tiết kiệm điện chỉ với 5 bước đơn giản này - Ảnh 1
Trước khi vệ sinh tủ lạnh cần rút phích cắm điện - Ảnh: Internet

Trong quá trình lau dọn, các cánh cửa tủ lạnh đều được mở toang. Nếu duy trì nguồn điện sẽ gây lãng phí. Không những thế, nguồn điện nếu bị rò rỉ còn gây nguy hiểm cho tính mạng. 

2. Lấy hết thực phẩm trong tủ ra ngoài

Sau khi ngắt nguồn điện, bạn cần lấy toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh ra ngoài. Tiếp đến, tiến hành phân loại thực phẩm theo tiêu chí nhất định: thực phẩm rau củ quả, thịt cá; thực phẩm cũ, mới; đồ ăn nhanh…

Tủ lạnh sạch bong và siêu tiết kiệm điện chỉ với 5 bước đơn giản này - Ảnh 2
Lấy hết thực phẩm, đồ uống tủ lạnh ra khỏi tủ - Ảnh: Internet

Đối với những thực phẩm tích trữ lâu ngày trong tủ hoặc những đồ hộp hết hạn sử dụng, bạn nên thẳng tay cho toàn bộ vào thùng rác. Lượng thức ăn thừa còn lại cần cho vào hộp đậy kín tránh để mùi thức ăn bay ra khắp tủ. Những thực phẩm tươi sống như thịt, cá… nên cho vào túi ni lông và trữ ở ngăn đông lạnh.

3. Tháo rời các ngăn tủ

Tháo rời toàn bộ các ngăn tủ và đem đi rửa. Để có thể loại bỏ vết bẩn và mùi hôi, bạn chỉ cần hòa nước rửa chén với một chút nước ấm.

Tủ lạnh sạch bong và siêu tiết kiệm điện chỉ với 5 bước đơn giản này - Ảnh 3
Dùng nước rửa chén pha với nước ấm sẽ dễ dàng rửa sạch các ngăn tủ - Ảnh: Internet

Úp ngược các ngăn tủ sau khi rửa cho ráo nước. Tiếp đến, dùng khăn sạch lau thật khô từng ngăn.

4. Vệ sinh bên trong tủ

Đây là bước tốn nhiều thời gian và công sức nhất khi tiến hành vệ sinh tủ lạnh. Đối với không gian bên trong, ngoài việc lau chùi bằng nước tẩy rửa chuyên dụng bạn có thể sử dụng nước rửa chén pha loãng với nước ấm như cách vệ sinh ngăn tủ nói trên.

Tủ lạnh sạch bong và siêu tiết kiệm điện chỉ với 5 bước đơn giản này - Ảnh 4
Vệ sinh bên trong tủ là công đoạn tốn nhiều thời gian và công phu nhất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để khử sạch mùi hôi, nhiều chị em thường hòa bột baking soda với nước ấm rồi lau chùi.

Dùng miếng bọt biển hoặc khăn sạch nhúng vào hỗn hợp rồi tiến hành lau toàn bộ tủ và các viền cao su quanh cửa tủ lạnh. Đối với những khe nhỏ hoặc đường viền “khó nhằn”, bạn chỉ cần dùng một chiếc bàn chải nhỏ chà sạch.

Tiếp theo, dùng khăn ẩm lau sạch toàn bộ với nước và tiến hành lắp các ngăn tủ vào theo vị trí ban đầu.

5. Lau chùi mặt ngoài tủ lạnh

Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng xịt lên mặt ngoài của tủ lạnh và lau sạch bằng khăn giấy. Bên cạnh đó, bạn có thể tận dụng giấm ăn trong bếp để lau chùi các vết bẩn. Đừng bỏ qua phần tay cầm của tủ lạnh. Nơi đây chính là “hang ổ” trú ẩn của nhiều loại vi khuẩn trong bếp.

Tủ lạnh sạch bong và siêu tiết kiệm điện chỉ với 5 bước đơn giản này - Ảnh 5
Nếu muốn bề mặt tủ lạnh sạch bóng, bạn nên lau chùi bằng chất tẩy rửa chuyên dụng hoặc tận dụng giấm ăn trong gia đình - Ảnh: Internet

Sau khi đã lau chùi toàn bộ tủ lạnh, tiến hành cắm điện và cho tủ hoạt động 30 phút trước khi cho thực phẩm, đồ uống vào.

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