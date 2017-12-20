Để bồn rửa chén luôn thông thoáng, chị em cần tránh xa 5 ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn nghiêm trọng này

Đời sống 20/12/2017 14:47

Tắc nghẽn ống cống trong nhà luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các chị em. Đôi khi, chỉ vì sơ ý đổ các thực phẩm thừa, một số loại rác thải vô cơ hay hữu cơ vào bồn rửa chén mà các bà nội trợ phải đối mặt tình trạng ngập nước hàng giờ đồng hồ.

Để tránh hiện tượng tắc nghẽn đường ống, bạn nên dừng ngay việc vứt các loại chất thải sau đây vào bồn rửa chén.

1. Chất béo, dầu mỡ

Theo số liệu thống kê, khoảng 47% trong tổng số 36.000 vụ tắc ống cống tại Mỹ mỗi năm là do dầu mỡ.

Dầu mỡ thừa không chỉ có trong thức ăn chiên rán mà còn có trong nước canh thừa, các món xào nấu hay nước ngâm xoong chảo… Vốn có tính kết dính mạnh mẽ, lượng dầu mỡ thừa này sẽ bám chặt vào các đường ống gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

Để bồn rửa chén luôn thông thoáng, chị em cần tránh xa 5 ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn nghiêm trọng này - Ảnh 1
Dầu mỡ vón cục mà bám chặt vào đường ống của một gia đình sống tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Do đó, khi xử lý rác thải trong nhà bếp, chị em không nên đổ dầu mỡ trực tiếp vào bồn rửa chén mà hãy cho vào túi ni lông rồi vứt vào thùng rác.

2. Vỏ trứng vụn

Thành phần hóa học của vỏ trứng là canxi cacbonat, chất này cũng thường tìm thấy trong vỏ của các loại nghêu, sò, ốc, hến. Khi những mảnh vụn sắc nhỏ này rơi vào ống cống, chúng sẽ bám chặt vào đường ống hoặc bám theo những loại rác thải khác tạo thành búi và gây nên tình trạng tắc nghẽn.

Để bồn rửa chén luôn thông thoáng, chị em cần tránh xa 5 ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn nghiêm trọng này - Ảnh 2
Các vụn trứng vỡ rất dễ bám vào đường ống nước - Ảnh: Internet

Chính vì thế, thay vì ném vỏ trứng vào bồn rửa chén, chị em nên cho chúng vào thùng rác.

3. Bã trà, cà phê

Bã trà, cà phê là một trong những “thủ phạm” âm thầm nhưng vô cùng “lợi hại” làm tắc đường ống nhà bạn. Với kích thước nhỏ, chúng dễ dàng lọt qua những khe hở của phễu lọc đi vào đường ống. Lâu dần, các chất thải này tích tụ tại những đường gấp khúc trong đường ống, gây tắc nghẽn.

Để bồn rửa chén luôn thông thoáng, chị em cần tránh xa 5 ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn nghiêm trọng này - Ảnh 3
Bã trà, cà phê là một trong những "thủ phạm" nguy hiểm gây tắc nghẽn đường ống - Ảnh: Internet

Sau khi đã thưởng thức xong tách trà hay cà phê tại nhà, bạn nên đổ bã trực tiếp vào trong thùng rác hoặc dùng để bón cho cây cảnh, rau xanh.

4. Các thực phẩm dễ trương khi gặp nước

Có rất nhiều loại thực phẩm dễ trương lên khi gặp nước trong căn bếp nhà bạn như bột báng, bột gạo, gelatin, nguyên liệu làm bánh…

Để bồn rửa chén luôn thông thoáng, chị em cần tránh xa 5 ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn nghiêm trọng này - Ảnh 4
Những thực phẩm trương phồng khi gặp nước rất dễ gây tắc đường ống - Ảnh: Internet

Đối với những loại thực phẩm này, bạn không nên bỏ vào bồn rửa chén để tránh gặp rắc rối với ống thoát nước trong nhà.

5. Khăn giấy

Khi gặp nước, khăn giấy có tốc độ phân hủy rất chậm. Nếu sơ ý vứt vào bồn rửa chén, chúng dễ bám vào tóc, dầu mỡ tạo nên cục rác ứ đọng trong đường ống.

Để bồn rửa chén luôn thông thoáng, chị em cần tránh xa 5 ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn nghiêm trọng này - Ảnh 5
Khi gặp nước, khăn giấy dễ bám vào các loại rác thải khác gây vón cục, chặn đường nước chảy trong đường ống - Ảnh: Internet

Tương tự như những “thủ phạm” nêu trên, bạn nên cho khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác. 

Những sai lầm khi sử dụng nước rửa chén cực tai hại mà nhiều người hay mắc phải

Những sai lầm khi sử dụng nước rửa chén cực tai hại mà nhiều người hay mắc phải

Ít ai ngờ rằng, chất tẩy rửa quen thuộc có mặt trong hầu hết các gian bếp của nhiều gia đình này lại là thứ dễ gây độc hại cho con người nhất nếu chúng ta không biết cách sử dụng.

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