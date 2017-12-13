Kinh ngạc trước thứ vật dụng quen thuộc trong nhà bếp chứa vi khuẩn nhiều gấp 200 lần bồn cầu

Chuyên gia nói gì 13/12/2017 15:26

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết thớt gỗ - thứ vật dụng quen thuộc trong bếp lại ẩn chứa hàng trăm loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Thớt gỗ là vật dụng quen thuộc không thể thiếu khi chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, vì sử dụng sai cách, chúng ta đã vô tình biến chúng trở thành ổ chứa đầy vi khuẩn.

Theo nhiều nghiên cứu, những vi khuẩn có nhiều trên bề mặt thớt như E.coli, salmonella và Campylobacter (các vi khuẩn gây tiêu chảy và bệnh đường ruột) có thể lây lan từ thớt sang thức ăn và khi cơ thể hấp thụ sẽ gây bệnh.

Kinh ngạc trước thứ vật dụng quen thuộc trong nhà bếp chứa vi khuẩn nhiều gấp 200 lần bồn cầu - Ảnh 1
Thớt gỗ là vật dụng chứa rất nhiều vi khuẩn - Ảnh: Internet

Giáo sư Chuck Gerba thuộc Đại học Arizona (Mỹ) cho biết thớt gỗ có thể chứa nhiều vi khuẩn gấp 200 lần bồn cầu. Nguyên nhân là do nhiều người có thói quen sử dụng một chiếc thớt gỗ quá lâu, vệ sinh không đúng cách… khiến vi khuẩn dễ sinh sôi và phát triển.

Những lưu ý khi sử dụng thớt gỗ để bảo vệ sức khỏe

Lựa chọn loại thớt gỗ tốt

Thớt gỗ có trọng lượng nặng, độ đàn hồi cao nên thường được dùng để băm, chặt thức ăn. Tuy nhiên, nhược điểm của loại thớt này là dễ thấm hút nước và để lại mùi, nhanh cong vênh, dễ nứt và mốc.

Kinh ngạc trước thứ vật dụng quen thuộc trong nhà bếp chứa vi khuẩn nhiều gấp 200 lần bồn cầu - Ảnh 2
Nên lựa chọn những loại thớt có chất lượng cao để sử dụng - Ảnh: Internet

Khi chọn mua thớt gỗ, bạn nên lựa chọn những loại gỗ có độ đàn hồi tốt. Đừng tiếc tiền mà mua những loại thớt gỗ rẻ vì chúng rất dễ nứt tạo nhiều đường rãnh sâu, khi thức ăn bám vào rất khó vệ sinh, điều này sẽ làm tích tụ thêm nhiều vi khuẩn.

Tốt nhất, bạn nên lựa chọn mua ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ.

Ngâm thớt trong nước muối khi mới mua về

Bạn không nên sử dụng thớt ngay sau khi mua mà nên ngâm nước muối để làm sạch thớt trước. Dùng khoảng 200g muối hòa với 1 lít nước, sau đó cho thớt gỗ vào ngâm khoảng 24 tiếng rồi phơi khô ngoài nắng. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ những bụi bẩn trên bề mặt thớt, tăng tuổi thọ của thớt nhờ hạn chế tình trạng nấm mốc và rạn nứt.

Chà rửa thớt đúng cách sau khi sử dụng

Sau khi sử dụng, nhiều người thường chỉ rửa sạch bằng nước lạnh rồi treo lên để ráo nước. Tuy nhiên, cách làm này không hoàn toàn loại bỏ hết những vi khuẩn tích tụ trên thớt. Sử dụng thớt chứa vi khuẩn để chế biến thức ăn có thể khiến cả gia đình bạn bị ngộ độc hoặc nhiễm nhiều căn bệnh khác.

Kinh ngạc trước thứ vật dụng quen thuộc trong nhà bếp chứa vi khuẩn nhiều gấp 200 lần bồn cầu - Ảnh 3
Bạn nên rửa thớt thật kỹ sau khi sử dụng - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, bạn cần rửa thớt đúng cách bằng nước ấm hoặc nước nóng, sau đó phơi khô ngoài trời nắng.

Bạn cũng không nên lạm dụng chất tẩy rửa hóa học mà nên sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để vệ sinh thớt như: giấm, chanh, muối... Dùng các nguyên liệu này chà lên bề mặt thớt sẽ giúp loại bỏ mùi nhanh chóng và giúp thớt sạch hơn.

Dùng một chiếc thớt gỗ quá lâu

Thớt gỗ sử dụng quá lâu sẽ khiến mặt thớt có nhiều vết nứt, khi chế biến thực phẩm dễ dính lại trên thớt tạo môi trường để vi khuẩn phát triển. Do đó, sau khoảng 6 tháng sử dụng, bạn nên thay thớt một lần. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng từng loại thớt riêng biệt cho thực phẩm sống và chín.

Kinh ngạc trước thứ vật dụng quen thuộc trong nhà bếp chứa vi khuẩn nhiều gấp 200 lần bồn cầu - Ảnh 4
Không nên sử dụng một chiếc thớt quá lâu - Ảnh: Internet

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