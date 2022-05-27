Trứng luộc là món ăn gần gũi với gia đình bạn, nhưng bạn đã biết cách luộc trứng đúng cách vừa gia tăng dinh dưỡng, dễ lột, còn thơm ngon hơn nhiều

Nhiều người cho rằng luộc trứng là phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần cho vào nước rồi đun cho đến khi chín. Tuy nhiên đầu bếp cho rằng, luộc trứng cần phải có kỹ thuật. Nếu chỉ luộc với nước, trứng kém thơm và khó bóc vỏ.

Trứng là một trong những thực phẩm được nhiều người yêu thích có thể chế biến được thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng, có thể đem luộc trứng, nướng, hấp, rán, xào trứng trong đó luộc là cách làm đem lại hương vị nguyên bản nhất của trứng.

Do đó, đầu bếp cho rằng, khi luộc trứng nên dùng thêm 2 nguyên liệu nữa, vậy đó là nguyên liệu gì, các bạn hãy cùng tham khảo cách làm chi tiết dưới đây:

Trứng, nước, giấm trắng, muối

Trước tiên, trứng mua về thường có bụi bẩn và chất thải bám trên vỏ do đó cần phải được rửa sạch trước khi luộc. Cho trứng dưới vòi nước, dùng miếng bọt biển hoặc cọ sắt, cọ nhẹ nhàng cho trứng sạch hết bụi bẩn. Rửa lại trứng là xong.

Các bước luộc trứng:

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nồi luộc toBạn cần có đủ nước trong nồi để ngập hoàn toàn quả trứng. Nếu nước không ngập đủ, trứng sẽ không chín đều.

Cho trứng vào nồi và đổ nước vào sao cho nước ngập trứng vừa đủ để còn 1 vòng tròn trên trứng.

Sau đó bạn vớt trứng ra và cho vào 1 muỗng muối. Công dụng của muối là giúp trứng dễ lột vỏ hơn sau khi luộc chín.

Tiếp theo, bạn cho thêm 1 muỗng giấm ăn vào nước. Giấm có tác dụng hạn chế tình trạng trứng nứt ra trong khi luộc nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đạn đun nước cho đến khi hơi sủi bọt thì cho trứng vào. Đừng để nước sôi quá nhé, chỉ hơi sủi bọt tăm thôi là được.

Sau khi cho hết trứng vào thì bạn dùng muỗng khuấy nước theo vòng tròn. Cách này sẽ giúp sau khi luộc xong thì lòng đỏ trứng không bị lệch mà nằm ngay giữa trứng.

Sau khi đun xong, bạn có thể cho trứng vào nước đá lạnh để trứng nhanh nguội hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh tình trạng, độ chín của trứng thông qua thời gian luộc:

4 phút: trong ruột còn mềm lỏng, dùng thìa múc ăn sau khi đập vỏ

5 phút: lòng trắng chín định hình, lòng đỏ lòng đào

6 phút: lòng trắng chín định hình, lòng đỏ hơi dính

8 phút: lòng trắng chín định hình, lòng đỏ định hình, nhưng vẫn hơi dính, màu vàng.

10 phút: lòng trắng chín định hình, lòng đỏ ngả màu xanh xám, chắc hơn, chỉ còn hơi mềm ở giữa lòng đỏ.

12 phút: lòng trắng chín định hình, lòng đỏ gần như hoàn toàn định hình, chắc chắn

14 phút: lòng trắng chín định hình, lòng đỏ chín kỹ hoàn toàn, màu xanh xám