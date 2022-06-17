Thêm nguyên liệu này vào luộc cùng mì, sợi mì khi luộc ra vừa dai ngon vừa không bị mềm bở, dính vào nhau giúp cho những món mì bạn nấu ra trở nên tuyệt vời

Cả nước sôi và nước lạnh đều không phải là nhiệt độ lý tưởng để cho mì vào luộc. Nếu bạn để ngay vào nước lạnh khi luộc, các sợi mì sẽ dính vào nhau. Tuy nhiên, nếu bạn để nước sôi mới cho mì vào, sợi mì sẽ dễ bị nát, không giữ được độ dai.

Nhiệt độ thích hợp nhất để bạn cho mì vào luộc là nấu nước đến tầm khoảng 80 độ C. Tức là lúc nước đang sủi bọt, nhưng chưa sôi. Đây là thời điểm tối ưu để luộc mì. Ở nhiệt độ này sợi mì không bị dính vào nhau, tạo được độ dai, mềm mà không nát.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta không nên thả mì ngay khi nước vừa mới bắt đầu sôi, bởi vì mỳ rất khô, khi đột ngột tiếp xúc với nhiệt độ cao, bề mặt sợi mì sẽ trở nên dễ dàng bị dính.

Hơn nữa dùng nước sôi nấu mì sẽ làm cho sợi mì bị rối, hơn nữa sợi mỳ ma sát với nhau, bên trong cứng, bên ngoài mềm.

Cách nấu mỳ đúng nhất là, khi đáy nồi nước bắt đầu sủi bọt bong bóng thì chúng ta thả mì vào ngay, khuấy một vài lần rồi lại đổ một lượng nước lạnh đúng bằng lượng nước trong nồi, đậy nắp, đợi đến khi nước sôi một lần nữa là mỳ sẽ chín.

Nếu làm đúng như phương pháp này, mì sẽ nhanh chín, cả trong và ngoài, mà ăn lại rất mềm, nước mỳ trong đẹp mắt.

Thêm vào một chút muối

Ảnh minh họa: Internet

Muối luôn là gia vị lý tưởng cho các món luộc, ngay cả mì luộc. Sau khi cho mì vào dùng đũa khuấy nhẹ cho các sợi mì tách rời nhau ra. Sau đó, bạn cho thêm một ít muối.

Muối có nhiều tác dụng khi luộc mì, trước hết chúng giúp sợi mì đậm đà hơn. Sau này, khi bạn chế biến bất kỳ món ăn nào cũng không lo sợ mì nhạt. Bên cạnh đó, muối còn giúp sợi mì dai hơn. Ngoài ra, một công dụng khác của muối là hạn chế tình trạng nước luộc mì bị tràn ra ngoài khi sôi quá mạnh.

Thêm 2 hoặc 3 giọt giấm trắng

Ảnh minh họa: Internet

Đừng lo rằng giấm trắng sẽ khiến mì bị chua. Lúc này, nồi đã ở trạng thái nhiệt độ cao, hương vị giấm bên trong bốc hơi trực tiếp. Nếu cho thêm giấm trắng vào thì màu mì sẽ đẹp hơn, hương vị cũng đậm đà hơn.

Thêm 2 hoặc 3 giọt dầu ăn

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thêm dầu oliu, dầu đậu nành… vì sau khi cho dầu ăn vào có thể làm cho sợi mì mịn và mềm, đồng thời không bị dính, giúp sợi mì dai và chắc hơn sau khi nấu.

Sau khi luộc chín, bạn vẫn cần thêm một công đoạn quan trọng nữa là chuẩn bị một tô nước lạnh, vớt mì ra và cho vào tô nước này. Đây là khâu giúp cho sợi mì hoàn toàn tách rời, ngăn chúng vón cục hoặc bết lại với nhau. Chỉ đến công đoạn này, bạn mới có thể vớt ra đĩa và chế biến thành những món ăn ưa thích nhé.

Có được phương pháp nấu mì này rồi, nếu mùa hè bạn không muốn ăn cơm thì có thể nấu một bát mỳ như thế này xem sao nhé!