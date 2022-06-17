Thêm nguyên liệu này vào luộc cùng mì, sợi mì khi luộc ra vừa dai ngon vừa không bị mềm bở, dính vào nhau giúp cho những món mì bạn nấu ra trở nên tuyệt vời

Mẹo vặt trong bếp 17/06/2022 11:02

Luộc mì không khó những cũng không dễ để sợi mì dai ngon, không bị mềm, bị bở không ngon, thử ngay những mẹo sau để làm ra những món từ mì dai ngon tuyệt.

Nhiệt độ lý tưởng để luộc mì

Cả nước sôi và nước lạnh đều không phải là nhiệt độ lý tưởng để cho mì vào luộc. Nếu bạn để ngay vào nước lạnh khi luộc, các sợi mì sẽ dính vào nhau. Tuy nhiên, nếu bạn để nước sôi mới cho mì vào, sợi mì sẽ dễ bị nát, không giữ được độ dai.

Nhiệt độ thích hợp nhất để bạn cho mì vào luộc là nấu nước đến tầm khoảng 80 độ C. Tức là lúc nước đang sủi bọt, nhưng chưa sôi. Đây là thời điểm tối ưu để luộc mì. Ở nhiệt độ này sợi mì không bị dính vào nhau, tạo được độ dai, mềm mà không nát.

Bí quyết chính là chọn đúng thời điểm để thả mì vào nồi.

Thêm nguyên liệu này vào luộc cùng mì, sợi mì khi luộc ra vừa dai ngon vừa không bị mềm bở, dính vào nhau giúp cho những món mì bạn nấu ra trở nên tuyệt vời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta không nên thả mì ngay khi nước vừa mới bắt đầu sôi, bởi vì mỳ rất khô, khi đột ngột tiếp xúc với nhiệt độ cao, bề mặt sợi mì sẽ trở nên dễ dàng bị dính.

Hơn nữa dùng nước sôi nấu mì sẽ làm cho sợi mì bị rối, hơn nữa sợi mỳ ma sát với nhau, bên trong cứng, bên ngoài mềm.

Cách nấu mỳ đúng nhất là, khi đáy nồi nước bắt đầu sủi bọt bong bóng thì chúng ta thả mì vào ngay, khuấy một vài lần rồi lại đổ một lượng nước lạnh đúng bằng lượng nước trong nồi, đậy nắp, đợi đến khi nước sôi một lần nữa là mỳ sẽ chín.

Nếu làm đúng như phương pháp này, mì sẽ nhanh chín, cả trong và ngoài, mà ăn lại rất mềm, nước mỳ trong đẹp mắt.

Thêm vào một chút muối

Thêm nguyên liệu này vào luộc cùng mì, sợi mì khi luộc ra vừa dai ngon vừa không bị mềm bở, dính vào nhau giúp cho những món mì bạn nấu ra trở nên tuyệt vời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muối luôn là gia vị lý tưởng cho các món luộc, ngay cả mì luộc. Sau khi cho mì vào dùng đũa khuấy nhẹ cho các sợi mì tách rời nhau ra. Sau đó, bạn cho thêm một ít muối.

Muối có nhiều tác dụng khi luộc mì, trước hết chúng giúp sợi mì đậm đà hơn. Sau này, khi bạn chế biến bất kỳ món ăn nào cũng không lo sợ mì nhạt. Bên cạnh đó, muối còn giúp sợi mì dai hơn. Ngoài ra, một công dụng khác của muối là hạn chế tình trạng nước luộc mì bị tràn ra ngoài khi sôi quá mạnh.

Thêm 2 hoặc 3 giọt giấm trắng

Thêm nguyên liệu này vào luộc cùng mì, sợi mì khi luộc ra vừa dai ngon vừa không bị mềm bở, dính vào nhau giúp cho những món mì bạn nấu ra trở nên tuyệt vời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng lo rằng giấm trắng sẽ khiến mì bị chua. Lúc này, nồi đã ở trạng thái nhiệt độ cao, hương vị giấm bên trong bốc hơi trực tiếp. Nếu cho thêm giấm trắng vào thì màu mì sẽ đẹp hơn, hương vị cũng đậm đà hơn.

Thêm 2 hoặc 3 giọt dầu ăn

Thêm nguyên liệu này vào luộc cùng mì, sợi mì khi luộc ra vừa dai ngon vừa không bị mềm bở, dính vào nhau giúp cho những món mì bạn nấu ra trở nên tuyệt vời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thêm dầu oliu, dầu đậu nành… vì sau khi cho dầu ăn vào có thể làm cho sợi mì mịn và mềm, đồng thời không bị dính, giúp sợi mì dai và chắc hơn sau khi nấu.

Sau khi luộc chín, bạn vẫn cần thêm một công đoạn quan trọng nữa là chuẩn bị một tô nước lạnh, vớt mì ra và cho vào tô nước này. Đây là khâu giúp cho sợi mì hoàn toàn tách rời, ngăn chúng vón cục hoặc bết lại với nhau. Chỉ đến công đoạn này, bạn mới có thể vớt ra đĩa và chế biến thành những món ăn ưa thích nhé.

Có được phương pháp nấu mì này rồi, nếu mùa hè bạn không muốn ăn cơm thì có thể nấu một bát mỳ như thế này xem sao nhé!

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa

Nước súc miệng không chỉ dừng ở việc làm sạch răng miệng, thử ngay những mẹo sau để biết thêm nhiều công dụng khác hay ho mà bạn phải tiếc nuối vì không biết sớm hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt mẹo hay mẹo luộc mì

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?