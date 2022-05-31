Thêm ngay nguyên liệu sau vào nồi bò hầm, bạn sẽ bất ngờ trước kết quả - bò thơm ngon, mềm tan trong miệng

Thịt bò là thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe , rất giàu vitamin và chất khoáng, đặc biệt là sắt và kẽm. Do đó, sử dụng lượng thịt bò vừa phải có thể được khuyến nghị là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.. Không những vậy, thịt bò còn chế biến được nhiều món ăn ngon như: Nướng, xào, kho, hấp...mang lại nhiều hương vị hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng.

Để khắc phục tình trạng trên, đầu bếp mách bạn 2 cách để có nồi thịt bò hầm thơm ngon, mềm ngọt ai ăn cũng tấm tắc khen ngon, người yếu răng đến mấy cũng ăn được.

Đặc biệt, món thịt bò hầm là món ăn thường xuyên được các bà nội trợ nấu cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, rất nhiều người hầm thịt bò hay bị dai, nấu mãi không mềm, mất đi cảm giác ngon miệng khi ăn.

Cách chọn thịt bò để hầm

Hầm là phương pháp nấu trong nước với thời gian nấu dài và nhiệt độ trung bình, mục đích để cho thịt mềm, nhừ và các chất béo, collagen trong thịt có thời gian chuyển hóa để có hương vị ngon hơn và dễ tiêu hóa hơn. Vì vậy theo lời khuyên từ các đầu bếp, phần thịt dùng để hầm thường nên là các phần thịt có nhiều cơ, gân, có mỡ, những phần thịt dai như bắp bò, đùi bò, đuôi, gân hay sườn bò. Nếu bạn ăn được mỡ, có thể chọn phần nạm bò hoặc thậm chí là ba chỉ.

Theo đầu bếp, có 3 vị trí thịt bò ngon nhất khi hầm:

Thịt vai bò

Ảnh minh họa: Internet

Đây là phần thịt nằm ở phần trên chân trước của con bò. Đây là phần thịt giàu chất béo, ngon và mềm hơn phần thịt nằm ở phía chân sau con bò. Hơn nữa, đây là phần thịt được vận động thường xuyên, cơ bắp phát triển và được phân bố tương đối đều. Do vậy, khi hầm thịt mềm, hương vị rất đậm đà hấp dẫn.

Thịt dẻ sườn bò

Ảnh minh họa: Internet

Đây là phần thịt nằm ở vị trí kết nối giữa các xương sườn. Tổng cộng sẽ có 13 xương sườn.

Nếu bạn là người đang muốn giảm cân, tăng cơ nên chọn phần thịt từ xương sườn thứ 1 - thứ 5 vô cùng nạc.

Ngon nhất vẫn là phần thị từ thứ 6 đến thứ 8 của xương sườn. Đây là phần thịt thích hợp nhất để hầm cho ra món thịt bò hầm ngon nhất, mềm nhất.

Còn nếu bạn là người đang muốn tăng cân, thích ăn đồ béo nên chọn phần thịt ở xương sườn thứ 9 đến 13 vì chúng có nhiều chất béo hơn 2 phần thịt xương sườn trên.

Thịt ức bò

Ảnh minh họa: Internet

Cá sợi cơ dày giúp kết cấu miếng thịt chắc chăn và bền chặt. Bề mặt thịt ức bò được phủ một lớp chất béo nhất định nhưng khi mang hầm chúng lại không hề béo mà chỉ làm nổi bật lên hương vị của thịt bò mà thôi.

Làm mềm thịt

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn giảm thời gian nấu mà vẫn muốn bò mềm, bạn có thể thái thịt thành miếng nhỏ với chiều thái ngược thớ để giúp “phá” thớ thịt giúp thịt mềm hơn khi nấu. Các gia vị và nguyên liệu ướp cũng có thể làm thịt bò mềm hơn.

Một số loại nguyên liệu rất hợp với thịt bò thường có axit hay enzyme tự nhiên như hành tây, cà chua, dứa, kiwi, mật ong, dấm gạo hoặc dấm táo. Những loại thực phẩm này giúp phá vỡ các chuỗi protein dài trong cơ của thịt giúp cho thịt mềm nhanh và tăng hương vị cho thịt bò.

Đặc biệt, bạn cho thêm một ít lá chè tươi vào cùng giúp thịt bò nhanh mềm- đây là cách nhiều đầu bếp sử dụng khi hầm thịt bò. Sau khoảng 30 phút bạn đã có món thịt bò hầm vô cùng thơm ngon, mềm, không hề bị dai.

Chúc bạn thành công!