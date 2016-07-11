Nhà bếp sạch bong, không còn bóng ruồi với hỗn hợp tự chế siêu đơn giản này

Mẹo vặt trong bếp 11/07/2016 15:43

Với hỗn hợp tự chế này, nhà bếp của bạn sẽ sạch bong, thơm tho và không còn một bóng ruồi.

Nhà bếp sạch bong, không còn bóng ruồi với hỗn hợp tự chế siêu đơn giản này - Ảnh 1
Chai xịt đơn giản với những nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp này sẽ giúp nhà bếp luôn thơm tho - Ảnh minh họa

Mùi nấu nướng là một trong những mùi khó chịu và khó loại trừ nhất. Mùi tỏi, hành không chỉ vương vấn trên ngón tay mà còn lan khắp nhà.

Thật may, có 1 mẹo đơn giản và hiệu quả có thể giúp bạn loại bỏ mùi nấu nướng và làm nhà bếp của bạn luôn thơm tho.

Nguyên liệu

- 1 chai xịt

- 3 muỗng nước xả vải (chẳng hạn Downy)

- 3 ly nước nóng

- 1 muỗng baking soda

Hướng dẫn

Đổ 3 muỗng nước xả vải vào chai xịt.

Tiếp tục đổ 3 ly nước nóng vào.

Thêm 1 muỗng baking soda.

Lắc đều và hãy xịt thử lên 1 khu vực để đảm bảo không còn vết bẩn nào lưu lại.

Bạn có thể dùng chai xịt này trong bếp và các phòng khác trong nhà. Nhà của bạn sẽ không còn mùi khó chịu và luôn thơm tho. Hãy thử ngay nhé!

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