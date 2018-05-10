Mẹo làm sạch xoong, nồi cháy đen trong tích tắc

Dùng muối là cách làm cực kỳ phổ biến để đánh bay vết cháy đen "đáng ghét" trên xoong, nồi.

Nếu không may bị cháy xoong, nồi trong quá trình nấu ăn, chị em chỉ cần áp dụng ngay các cách dưới đây để đánh bay lớp bẩn màu đen "cứng đầu".

Cách làm: Bạn chỉ cần rắc muối trắng vào nồi và cho thêm một ít giấm rồi hòa tan. Ngâm nồi trong vòng 10 - 15 phút, sau đó, dùng chà nồi để cọ lại và những vết cháy sẽ bong ra tức thì.

Ngoài ra, chị em cũng có thể dùng cách khác như đun nóng xoong, nồi trên bếp, rồi cho thêm vài thìa muối vào. Rang muối trong khoảng 10 phút, sau đó đem xoong đi rửa lại bằng nước ấm.

Kết hợp cùng nước rửa bát

Nước rửa bát thông thường khó có thể đánh bay vết cháy trên xoong, nồi. Nhưng chỉ cần thêm vài bước đơn giản dưới đây, chị em có thể loại bỏ ngay vết bẩn "cứng đầu" này.

Cách làm: Cho nước ngập phần nồi bị cháy rồi thêm nước rửa bát vào, đun lửa lớn. Khi nước đã sôi, bạn vặn nhỏ lửa và đun thêm 10 phút, đổ nước đi rồi dùng thìa để cạo sạch phần cháy và đánh nhẹ bằng cọ sắt.

Dùng chanh

Không cần kì cọ vất vả, chị em có thể dùng chanh để tẩy vết cháy trên xoong, nồi hiệu quả.

Chỉ cần vài lát chanh cũng có thể làm sạch xoong, nồi - Ảnh: Internet

Cách làm: Bạn cắt chanh thành các lát mỏng rồi xếp lên đáy nồi. Sau đó, đổ nước ngập rồi đun sôi. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa rồi dùng thìa đè lên các miếng chanh và chà lên đáy nồi cho đến khi thấy các vết cháy bị bong ra. Cuối cùng, chị em chỉ cần mang nồi đi rửa sạch lại với nước.

Bạn cũng có thể tắt bếp, để nồi qua đêm rồi mới rửa. Với cách này, vết cháy sẽ được tẩy nhanh và sạch hơn.

Dùng baking soda

Baking soda có rất nhiều công dụng với cuộc sống, một trong số đó là làm sạch xoong nồi bị cháy.

Baking soda rất có ích trong cuộc sống thường ngày - Ảnh: Internet

Cách làm: Bạn cho khoảng 2 thìa baking soda vào nồi ngâm từ 3 - 8 tiếng sau đó rửa sạch lại bằng nước rửa bát như bình thường.

Ngoài ra, chị em có thể trộn đều 5 muỗng nhỏ baking soda với 5 cốc nước, sau đó đun hỗn hợp với lửa nhỏ trong khoảng 20 phút. Vết cháy sẽ bong ra một cách nhẹ nhàng. Bước cuối cùng, bạn chỉ cần xả nồi với nước lạnh và rửa sạch.

Dùng vỏ táo

Không chỉ có công dụng lớn trong việc làm đẹp, vỏ táo còn được các mẹ nội trợ yêu thích bởi cực hữu ích trong cuộc sống. Bạn có thể dùng vỏ táo để đánh bay vết bẩn trên xoong, nồi.

Vỏ táo cũng có thể dùng để đánh bật vết cháy xoong chảo - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Chỉ cần bỏ ít vỏ táo vào nồi và đun sôi nhỏ lửa trong 40-50 phút là vết cháy đen sẽ dần dần biến mất.

Với vài mẹo đơn giản cũng những nguyên liệu dễ tìm, vết bẩn, vết cháy đen trên xoong, nồi sẽ bị tẩy sạch hoàn toàn cực kỳ nhanh chóng.