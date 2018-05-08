Mẹo cực hay giúp máy giặt sạch như mới mua trong tích tắc

Mẹo vặt trong bếp 08/05/2018 15:03

Sử dụng lâu, máy giặt sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, vết ố vàng... Để loại bỏ những tác nhân gây hại ấy, bạn nên học ngay mẹo hay dưới đây.

Sau 1 thời gian sử dụng, máy sẽ bị bám bẩn, đặc biệt trong lồng giặt sẽ tích tụ rất nhiều vi khuẩn làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe gia đình bạn. 

Bảo vệ máy giặt một cách tối đa

Khi giặt quần áo, hãy phân chia đồ lót và đồ bình thường để tránh vi khuẩn sinh sôi, lây lan.

Sau khi giặt, để quần áo trong máy quá lâu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc cực kỳ có hại cho làn da. Vì thế, giặt xong phải phơi ngay và mở cửa máy giặt chứ không nên đậy kín nắp. Làm như thế giúp hơi nước bay hơi đi giúp lồng giặt hoàn toàn khô ráo.

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Trước tiên, phải biết cách bảo vệ máy giặt một cách tối đa - Ảnh minh họa: Internet

Giảm lượng nước giặt 

Nhiều người nghĩ rằng dùng càng nhiều xà phòng, nước giặt thì quần áo càng sạch hơn. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Dù cho quần áo của bạn có bẩn thế nào thì cũng chỉ nên dùng 1 lượng nước giặt vừa phải. Nếu dùng quá nhiều, máy sẽ không tiêu thụ hết, vậy số nước giặt còn lại sẽ đọng lại gây cáu bẩn, tắc máy và sinh sôi vi khuẩn.

Vệ sinh máy giặt thường xuyên

Phải làm thế nào để máy giặt luôn mới và sạch cặn bẩn, chỉ cần làm theo cách dưới đây đảm bảo sẽ khiến bạn hài lòng.

Cách 1: Dùng nước nóng pha giấm

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Mẹo làm sạch máy giặt bằng nước nóng và giấm mang đến hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách đơn giản nhất để vệ sinh máy giặt. Bạn chỉ cần đổ đầy nước nóng vào lồng giặt, sau đó cho trực tiếp giấm trắng vào, để chế độ ngâm khoảng 15 phút. Việc này giúp ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, giúp máy giặt sạch hơn và loại bỏ mùi hôi khó chịu.

Đối với bên ngoài máy giặt, có thể thấm nước với dung dịch lau rửa chuyên dụng để làm sạch, lưu ý không nên chà sát quá mạnh sẽ gây hư hỏng và mất thẩm mỹ.

Cách 2: Sử dụng baking soda

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Baking soda có rất nhiều tác dụng, trong đó có khả năng làm sạch máy giặt - Ảnh: Internet

Baking soda có bán ở nhiều hiệu thuốc và các cửa hàng tạp hóa, nguyên liệu này hay còn gọi là muối nở, có tác dụng khử trùng rất tốt.

Đầu tiên, bạn trộn baking soda và 100ml nước vào chén nhỏ. Sau đó, xả nước ngập lồng giặt, đổ giấm kèm theo hỗn hợp vừa pha vào máy giặt và nhấn nút giặt 1 chu kỳ hoàn chỉnh.

Giấm và bột baking soda khi vào máy giặt sẽ khử mùi hôi, nấm mốc và khiến lồng giặt sạch như mới.

Việc vệ sinh các vật dụng trong gia đình thường xuyên là vô cùng quan trọng. Vì sau thời gian sử dụng, các vật dụng sẽ ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, trực tiếp gây ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình bạn. Đối với máy giặt, hãy tổng vệ sinh 1 lần mỗi tháng.

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