Mách nhỏ chị em mẹo làm sạch dầu mỡ trên chén đĩa ngày Tết nhanh chóng

Rửa sạch những vết dầu mỡ bám trên các đồ nhựa là công việc không hề dễ dàng. Với những vật dụng bằng nhựa nếu dính dầu mỡ bạn sẽ không thể rửa sạch bằng nước lạnh được. Cách tốt nhất là ngâm qua nước nóng, rửa sạch bằng nước rửa chén và tráng lại bằng nước nóng.

Việc rửa chén đĩa đầy dầu mỡ chính là nỗi ám ảnh của không ít chị em nội trợ vào ngày Tết. Tuy nhiên, năm nay bạn sẽ không còn phải lo lắng vấn đề này nữa khi đã nắm được những mẹo làm sạch dầu mỡ trên chén đĩa dưới đây.

Giấm không chỉ là gia vị quen thuộc luôn có mặt trong gian bếp mà còn là trợ thủ đắc lực cho các chị em nội trợ trong việc "đánh bay" vết dầu mỡ trên chén đĩa đấy.

Nồi, xoong, chảo... đầy dầu mỡ, các chị em nội trợ chỉ cần ngâm qua nước nóng có pha ít muối sau đó rửa lại bằng nước rửa chén. Cuối cùng xả lại thật sạch với nước, cách làm này đảm bảo các vết bẩn cứng đầu đều biến mất và khử sạch mùi thức ăn bám trên xoong, nồi của bạn hiệu quả.

Giấm trắng là một trong những mẹo 'thổi bay' những vết dầu mỡ đáng ghét nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần cho vài muỗng canh giấm trắng vào nước và dùng dung dịch này để rửa, đảm bảo tất cả vết bẩn đều nhanh chóng biến mất và khiến chén đĩa trở nên sáng bóng hơn rất nhiều.

Baking soda

Baking soda không chỉ giúp làm sạch các vết dầu mỡ mà còn giúp khử trùng chén bát nhà bạn một cách vô cùng hiệu quả.

Bạn chỉ cần thêm 4 muỗng canh baking soda vào 1 lít nước ấm để rửa rồi tráng lại chén bát bằng nước sau đó đem phơi khô là được.

Chanh

Chỉ cần vài lát chanh, những vết dầu mỡ cứng đầu đều biến mất nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những vết dầu mỡ cứng đầu, các chị em nội trợ nên dùng hỗn hợp chanh, nước ấm và nước rửa chén để "đánh bay" chúng nhanh chóng mà không tốn nhiều sức lực.

Những lưu ý phải nhớ để rửa chén đĩa nhanh chóng, an toàn

- Việc đầu tiên cần phải làm trước khi rửa chén đĩa là gạt sạch thức ăn thừa còn vương lại vào thùng rác rồi tráng qua bằng nước. Công đoạn này có tác dụng làm ướt các vết bám khô khó rửa, đồng thời đẩy phần lớn dầu mỡ khỏi bề mặt chén đĩa.

- Nếu không muốn lãng phí nước rửa chén, chị em nội trợ nên dùng miếng rửa chén tạo bọt. Tuy sử dụng cùng lượng nước rửa chén nhưng miếng rửa tạo bọt có thể xử lý gấp đôi số chén đĩa bẩn so với loại giẻ thông thường.

- Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh, miếng rửa chén hay bồn rửa là nơi tập trung nhiều vi khuẩn nhất trong bếp. Chính vì thế, các chị em nội trợ phải làm vệ sinh những thứ này trước và sau khi rửa chén để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, bạn nên giặt sạch và phơi miếng rửa chén dưới ánh nắng mặt trời sau khi sử dụng để hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

Cần phơi khô những miếng rửa chén sau khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Với những mẹo làm sạch dầu mỡ trên chén đĩa này, hy vọng chị em nội trợ sẽ áp dụng thành công trong những ngày Tết và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nhà.