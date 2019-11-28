Luộc khoai lang chỉ cần cho thêm thứ này vào, đảm bảo 100% khoai bở tung, ngon ngọt

Cho thêm thứ này vào nồi chính là cách luộc khoai lang ngon cực hiếm người biết, bạn hãy áp dụng ngay để có món khoai vừa bở vừa ngọt lại thơm ngon nức mũi.

Nếu thắc vì sao tự luộc khoai tại nhà chẳng thể nào ngon bằng ngoài hàng thì cách luộc khoai lang ngon này chính là đáp án dành cho bạn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 kg khoai lang, củ vừa.

- Nước.

- 1 ít muối.

Thực hiện:

- Khoai lang mua về ngâm trong nước để nhả sạch bụi đất bên ngoài. Rửa sạch, cho khoai vào nồi và thêm khoảng ½ thìa cà phê muối. Cho nước ngập khoai.

- Luộc cho đến khi nước sôi, tiếp tục luộc thêm 15 phút. Dùng đũa xiên thử qua củ khoai lang, nếu đũa có thể xiên qua dễ dàng thì khoai đã chín.

- Chắt hết nước, đun thêm vài phút cho khoai hơi cháy xém. Đây là một trong những mẹo nấu ăn hay, giúp củ khoai lang bùi và thơm phưng phức.

Mẹo chọn khoai lang ngon:

Muốn có nồi khoai lang luộc ngon, trước tiên, bạn cần lưu ý những đặc điểm này khi lựa chọn nguyên liệu:

- Chọn những củ khoai có dáng thon dài hoặc tròn lẳn, bóp nhẹ thấy củ khoai không quá cứng. Khoai thế này sẽ nhiều bột, ăn ít xơ và rất ngọt.

- Nên chọn những củ có kích cỡ đều nhau để tránh củ chín trước, củ chín sau, khoai không bở đều.

- Những củ khoai bị rổ màu đen hay quá mềm chính là những củ khoai bị sùng. Cũng vậy, những củ quá nhỏ, quá dài hay bị hõm cũng không nên chọn vì chúng sẽ có nhiều xơ.

Chúc bạn thành công cùng món ngon với khoai lang này!

*(Ảnh: Internet).

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