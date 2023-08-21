Không phải muối hạt, thêm thìa này vào nước ngâm rau quả giúp 'đuổi' sạch thuốc trừ sâu, một công đôi ba lợi ích

Mẹo vặt trong bếp 21/08/2023 17:05

Loại bột này có thể ngâm nước rửa rau củ quả và rất nhiều tác dụng khác cho sức khỏe mà bạn có thể tham khảo.

Không chỉ là bột làm bánh

Công dụng đặc biệt của baking soda còn được kể ra rất có nhiều tác dụng trong nấu ăn và vệ sinh thực phẩm, nhà cửa...

Theo VTC, baking soda là nguyên liệu quen thuộc, giá rẻ nhưng đem lại những hiệu quả bất ngờ.

- Với sức khỏe: Baking soda là một cách hiệu quả để giảm chứng ợ nóng và khó tiêu. Dùng nửa muỗng baking soda pha với 1 ly nước tầm 250 ml và uống sau khi ăn 1 giờ.

Ngoài ra, pha một chút nước vào baking soda rồi thoa lên chỗ bị muỗi, kiến cắn sẽ giúp giảm ngứa. Cũng có thể thoa bột baking soda khô lên da.

Không phải muối hạt, thêm thìa này vào nước ngâm rau quả giúp 'đuổi' sạch thuốc trừ sâu, một công đôi ba lợi ích - Ảnh 1
Muối nở hay baking soda có rất nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

- Với nấu ăn: Rắc baking soda phủ trên bề mặt miếng thịt bằng một lớp mỏng, cho thịt vào tủ lạnh trong 30p, sau đó lấy thịt ra rửa sạch bằng nước và nấu bình thường, thịt sau khi ướp bằng một lớp baking soda rồi mới bỏ vào tủ lạnh sẽ mềm chứ không bị cứng lại.

Giúp cho các món hầm mau nhừ hơn. Trong quá trình đun, bạn cho 1/3 muỗng baking soda vào nồi, các món ăn trên sẽ nhanh nhừ hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Cũng có thể áp dụng cách này khi nấu các món chè.Đối với các món chiên, rán có bột, hòa thêm một ít baking soda, lớp bột chiên, rán sẽ giòn và xốp hơn. Không những thế, khi cho 1/4 muỗng baking soda vào nước luộc rau sẽ làm cho rau xanh bắt mắt hơn.

- Làm sạch quần áo, đồ dùng, nhà cửa: Làm mềm quần áo, giặt quần áo cho trẻ em.Trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh có làn da cực kỳ nhạy cảm mà gần như chắc chắn sẽ bị dị ứng khi mặc quần áo được giặt bằng bột giặt hay nước giặt thông thường. Tuy nhiên, nếu không sử dụng chúng, rất khó để bạn loại bỏ hoàn toàn từ vết bẩn đến vi khuẩn đang có trên quần áo. Cho ½ chén baking soda vào quần áo khi giặt, quần áo sẽ mềm mại, trắng và mới.

Ngoài ra, ngâm đồ chơi trẻ con trong dung dịch 1 lít nước và 4 muỗng canh baking soda. Đồ chơi sẽ được sạch và an toàn cho bé yêu.

Để làm sạch bếp, bạn có thể rắc bột baking soda lên trực tiếp bề mặt cần làm sạch, để 15 phút sau đó sử dụng một miếng bọt biển hoặc khăn ẩm và lau nhẹ nhàng là được.

Lợi ích khi sử dụng baking soda để ngâm rửa rau quả

Theo Người Đưa Tin, baking soda và nước có thể là cách hiệu quả để loại bớt thuốc trừ sâu trên rau củ quả. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những quả táo được ngâm trong nước hòa baking soda trong 2 phút loại bỏ được nhiều thuốc trừ sâu hơn so với ngâm trong dung dịch tẩy rửa hay rửa dưới vòi nước chảy.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu này, cần ngâm 12 tới 15 phút trong dung dịch baking soda để loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu trong mẫu thử nghiệm.

Không phải muối hạt, thêm thìa này vào nước ngâm rau quả giúp 'đuổi' sạch thuốc trừ sâu, một công đôi ba lợi ích - Ảnh 2

Rắc baking soda lên miếng xốp sạch và dùng chà rửa trái cây sau đó xả nước cho sạch. Ảnh: Internet

Nhưng bạn cần biết rằng, nghiên cứu trên chỉ xem xét 2 loại thuốc trừ sâu chứ không phải hàng chục loại vốn khá phổ biến trên quả táo. Và bởi vì nghiên cứu chỉ tập trung vào việc loại bỏ thuốc trừ sâu trên táo, kết quả có thể còn hạn chế khi áp dụng với các loại rau và trái cây khác, chuyên gia về sức khỏe và biên tập viên trang thông tin của CR là Trisha Calvo cho biết. Bản thân bà thường chỉ dùng nước và bàn chải mềm để rửa sạch các loại củ quả cứng như táo, cà rốt…

Rắc baking soda lên miếng xốp sạch và dùng chà rửa trái cây sau đó xả nước cho sạch.

Dung dịch baking soda cũng đáng cân nhắc mặc dù đây không phải giải pháp hữu dụng nhất với các loại rau quả dễ dập nát.

Như một nguyên tắc chung, các chuyên gia khuyến nghị với tất cả các loại rau quả, bao gồm cả những loại bạn sẽ gọt vỏ trước khi nấu hay ăn trực tiếp, là nên rửa dưới vòi nước trong 15-20 giây. Nhớ thực hiện việc này trước khi cắt rau quả để tránh làm lây vi khuẩn hay thuốc trừ sâu từ bề mặt vào bên trong thực phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng một chiếc bàn chải mềm chuyên dùng rửa rau quả hay dùng tay chà nhẹ lên thực phẩm nếu chúng có vỏ cứng.

Một số mẹo rửa hoa quả khác

Theo Lao Động, dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo:

- Ngâm nước muối, nước vo gạo

Việc rửa rau quả đúng cách đóng vai trò hết sức quan trọng, nó không chỉ nhằm loại bỏ bụi bẩn mà còn là cách tẩy sạch hóa chất trên rau quả. Chính vì vậy, khi rửa hoa quả, bạn nên ngâm trong nước sạch, nước muối 5% hay nước vo gạo 15 phút rồi rửa sạch từng thứ dưới vòi nước. Làm như thế sẽ có tác dụng trung hòa và khử được một lượng lớn hóa chất bám trên rau quả.

- Nước nghệ

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Bạn chỉ cần cho 5 muỗng cà phê bột nghệ vào một chậu nước sôi (tùy vào lượng hoa quả cần ngâm), khuấy đều và để chậu nước nghệ nguội hẳn.

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Sau đó, cho trái cây và các loại rau vào ngâm trong vòng 15 phút. Rửa sạch lại lần nữa với nước là được.

 

- Ngâm trái cây, rau củ với dấm

Dấm là một trong những thành phần hiệu quả nhất để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu từ trái cây và rau củ vì nó có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ. Bạn chỉ cần pha loãng 10% giấm trắng với 90% nước, ngâm trái cây và rau quả của bạn trong đó. Ngâm trong khoảng 10 phút, trong thời gian đó, bạn hãy khuấy rau củ và trái cây thật đều trong hỗn hợp. Cuối cùng rửa lại 1 lần với nước đun sôi để nguội là được.

 

 

Thói quen rửa bát này khiến vi khuẩn tăng vọt 480.000 lần, nhiều gia đình mắc phải nhưng vẫn làm đều đặn

Thói quen rửa bát này khiến vi khuẩn tăng vọt 480.000 lần, nhiều gia đình mắc phải nhưng vẫn làm đều đặn

Thói quen rửa bát này có thể khiến vi khuẩn sinh sôi khủng khiếp, gây nên một số bệnh và tình trạng ngộ độc thực phẩm nhưng nhiều gia đình vẫn chưa hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   baking soda mẹo rửa rau quả cách rửa rau củ sạch

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 44 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?