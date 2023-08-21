Không phải muối hạt, thêm thìa này vào nước ngâm rau quả giúp 'đuổi' sạch thuốc trừ sâu, một công đôi ba lợi ích

Công dụng đặc biệt của baking soda còn được kể ra rất có nhiều tác dụng trong nấu ăn và vệ sinh thực phẩm, nhà cửa...

- Với sức khỏe : Baking soda là một cách hiệu quả để giảm chứng ợ nóng và khó tiêu. Dùng nửa muỗng baking soda pha với 1 ly nước tầm 250 ml và uống sau khi ăn 1 giờ.

Ngoài ra, pha một chút nước vào baking soda rồi thoa lên chỗ bị muỗi, kiến cắn sẽ giúp giảm ngứa. Cũng có thể thoa bột baking soda khô lên da.

Muối nở hay baking soda có rất nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

- Với nấu ăn: Rắc baking soda phủ trên bề mặt miếng thịt bằng một lớp mỏng, cho thịt vào tủ lạnh trong 30p, sau đó lấy thịt ra rửa sạch bằng nước và nấu bình thường, thịt sau khi ướp bằng một lớp baking soda rồi mới bỏ vào tủ lạnh sẽ mềm chứ không bị cứng lại.

Giúp cho các món hầm mau nhừ hơn. Trong quá trình đun, bạn cho 1/3 muỗng baking soda vào nồi, các món ăn trên sẽ nhanh nhừ hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Cũng có thể áp dụng cách này khi nấu các món chè.Đối với các món chiên, rán có bột, hòa thêm một ít baking soda, lớp bột chiên, rán sẽ giòn và xốp hơn. Không những thế, khi cho 1/4 muỗng baking soda vào nước luộc rau sẽ làm cho rau xanh bắt mắt hơn.

- Làm sạch quần áo, đồ dùng, nhà cửa: Làm mềm quần áo, giặt quần áo cho trẻ em.Trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh có làn da cực kỳ nhạy cảm mà gần như chắc chắn sẽ bị dị ứng khi mặc quần áo được giặt bằng bột giặt hay nước giặt thông thường. Tuy nhiên, nếu không sử dụng chúng, rất khó để bạn loại bỏ hoàn toàn từ vết bẩn đến vi khuẩn đang có trên quần áo. Cho ½ chén baking soda vào quần áo khi giặt, quần áo sẽ mềm mại, trắng và mới.

Ngoài ra, ngâm đồ chơi trẻ con trong dung dịch 1 lít nước và 4 muỗng canh baking soda. Đồ chơi sẽ được sạch và an toàn cho bé yêu.

Để làm sạch bếp, bạn có thể rắc bột baking soda lên trực tiếp bề mặt cần làm sạch, để 15 phút sau đó sử dụng một miếng bọt biển hoặc khăn ẩm và lau nhẹ nhàng là được.

Lợi ích khi sử dụng baking soda để ngâm rửa rau quả

Theo Người Đưa Tin, baking soda và nước có thể là cách hiệu quả để loại bớt thuốc trừ sâu trên rau củ quả. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những quả táo được ngâm trong nước hòa baking soda trong 2 phút loại bỏ được nhiều thuốc trừ sâu hơn so với ngâm trong dung dịch tẩy rửa hay rửa dưới vòi nước chảy.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu này, cần ngâm 12 tới 15 phút trong dung dịch baking soda để loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu trong mẫu thử nghiệm.

Rắc baking soda lên miếng xốp sạch và dùng chà rửa trái cây sau đó xả nước cho sạch. Ảnh: Internet

Nhưng bạn cần biết rằng, nghiên cứu trên chỉ xem xét 2 loại thuốc trừ sâu chứ không phải hàng chục loại vốn khá phổ biến trên quả táo. Và bởi vì nghiên cứu chỉ tập trung vào việc loại bỏ thuốc trừ sâu trên táo, kết quả có thể còn hạn chế khi áp dụng với các loại rau và trái cây khác, chuyên gia về sức khỏe và biên tập viên trang thông tin của CR là Trisha Calvo cho biết. Bản thân bà thường chỉ dùng nước và bàn chải mềm để rửa sạch các loại củ quả cứng như táo, cà rốt…

Rắc baking soda lên miếng xốp sạch và dùng chà rửa trái cây sau đó xả nước cho sạch.

Dung dịch baking soda cũng đáng cân nhắc mặc dù đây không phải giải pháp hữu dụng nhất với các loại rau quả dễ dập nát.

Như một nguyên tắc chung, các chuyên gia khuyến nghị với tất cả các loại rau quả, bao gồm cả những loại bạn sẽ gọt vỏ trước khi nấu hay ăn trực tiếp, là nên rửa dưới vòi nước trong 15-20 giây. Nhớ thực hiện việc này trước khi cắt rau quả để tránh làm lây vi khuẩn hay thuốc trừ sâu từ bề mặt vào bên trong thực phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng một chiếc bàn chải mềm chuyên dùng rửa rau quả hay dùng tay chà nhẹ lên thực phẩm nếu chúng có vỏ cứng.

Một số mẹo rửa hoa quả khác

Theo Lao Động, dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo:

- Ngâm nước muối, nước vo gạo

Việc rửa rau quả đúng cách đóng vai trò hết sức quan trọng, nó không chỉ nhằm loại bỏ bụi bẩn mà còn là cách tẩy sạch hóa chất trên rau quả. Chính vì vậy, khi rửa hoa quả, bạn nên ngâm trong nước sạch, nước muối 5% hay nước vo gạo 15 phút rồi rửa sạch từng thứ dưới vòi nước. Làm như thế sẽ có tác dụng trung hòa và khử được một lượng lớn hóa chất bám trên rau quả.

- Nước nghệ

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Bạn chỉ cần cho 5 muỗng cà phê bột nghệ vào một chậu nước sôi (tùy vào lượng hoa quả cần ngâm), khuấy đều và để chậu nước nghệ nguội hẳn.

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Sau đó, cho trái cây và các loại rau vào ngâm trong vòng 15 phút. Rửa sạch lại lần nữa với nước là được.

- Ngâm trái cây, rau củ với dấm

Dấm là một trong những thành phần hiệu quả nhất để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu từ trái cây và rau củ vì nó có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ. Bạn chỉ cần pha loãng 10% giấm trắng với 90% nước, ngâm trái cây và rau quả của bạn trong đó. Ngâm trong khoảng 10 phút, trong thời gian đó, bạn hãy khuấy rau củ và trái cây thật đều trong hỗn hợp. Cuối cùng rửa lại 1 lần với nước đun sôi để nguội là được.