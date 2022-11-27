Công dụng tuyệt vời của giấy vệ sinh khi đặt vào tủ lạnh, triệu người học theo

Do chứa nhiều thức ăn nên đôi khi tủ lạnh không tránh được tình trạng có mùi khó chịu. Dù dọn dẹp sạch sẽ thì sau một thời gian, tủ lạnh cũng sẽ có mùi trở lại.

Tủ lạnh là món đồ không thể thiếu trong gia đình hiện đại. Có chiếc tủ lạnh, chị em có thể bảo quản nhiều thức ăn hơn, tiết kiệm thời gian đi chợ. Thực phẩm cho cả tuần được cất sẵn trong tủ lạnh, khi cần chỉ cần mang ra chế biến là xong.

Vì sao giấy vệ sinh có thể giảm mùi hôi trong tủ lạnh?

Rất đơn giản, tủ lạnh có mùi hôi thường là do độ ẩm bên trong quá cao. Vì vậy, khi bỏ khăn giấy vào đó, nó sẽ đóng vai trò như một "máy hút ẩm", hút bớt lượng hơi nước dư thừa, giúp hạn chế sự phát sinh của các mùi khó chịu.

Tuy vậy, việc sử dụng giấy vệ sinh có thể gây lãng phí. Để tiết kiệm hơn, bạn có thể tận dụng nữa tờ báo cũ trong nhà. Cách làm rất đơn giản, bạn nên vo viên những tờ báo này thành viên tròn và nhét vào góc tủ lạnh, nó sẽ giúp giảm độ ẩm, hút đi mùi hôi khó chịu.

Vo viên những tờ báo này thành viên tròn và nhét vào góc tủ lạnh, nó sẽ giúp giảm độ ẩm, hút đi mùi hôi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Những cách khử mùi tủ lạnh tiện ích khác

- Sử dụng giấm ăn: Đổ giấm vào một chai hoặc chén thủy tinh, sau đó đặt trong tủ lạnh để trong vài tiếng, giấm sẽ khử hết mùi hôi trong tủ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm.

- Sử dụng bã cà phê: Sau khi pha cà phê, bạn đừng vội bỏ bã cà phê, hãy giữ lại bã và cho vào túi vải, đặt vào tủ lạnh để khử mùi, hiệu quả khử mùi của bã cà phê kéo dài đến 3 tuần đấy.

- Sử dụng bánh mì: Đặt bánh mì ăn thừa trong tủ lạnh giúp khử sạch mùi hôi, hơi ẩm trong tủ lạnh dễ dàng.

- Sử dụng chanh: Cắt lát chanh rồi đặt vào các ngăn trong tủ lạnh, chanh không những khử mùi mà còn giúp tủ lạnh có hương thơm tinh khiết, dễ chịu nữa đấy.