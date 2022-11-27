Công dụng tuyệt vời của giấy vệ sinh khi đặt vào tủ lạnh, triệu người học theo

Mẹo vặt trong bếp 27/11/2022 16:46

Trước khi đi ngủ, chỉ cần bạn bỏ một cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh, ngày mai thức dậy, điều bất ngờ sẽ xảy ra.

Tủ lạnh là món đồ không thể thiếu trong gia đình hiện đại. Có chiếc tủ lạnh, chị em có thể bảo quản nhiều thức ăn hơn, tiết kiệm thời gian đi chợ. Thực phẩm cho cả tuần được cất sẵn trong tủ lạnh, khi cần chỉ cần mang ra chế biến là xong.

Do chứa nhiều thức ăn nên đôi khi tủ lạnh không tránh được tình trạng có mùi khó chịu. Dù dọn dẹp sạch sẽ thì sau một thời gian, tủ lạnh cũng sẽ có mùi trở lại.

Công dụng tuyệt vời của giấy vệ sinh khi đặt vào tủ lạnh, triệu người học theo - Ảnh 1
Hãy chuẩn bị những cuộn giấy vệ sinh mới và đặt vào tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng mẹo nhỏ dưới đây.

Hãy chuẩn bị những cuộn giấy vệ sinh mới và đặt vào tủ lạnh. Mỗi ngăn tủ bạn có thể cho một cuộn để tăng hiệu quả, kể cả ngăn đá. Chỉ sau một đêm, tủ lạnh sẽ không còn mùi hôi khó chịu.

Vì sao giấy vệ sinh có thể giảm mùi hôi trong tủ lạnh?

Rất đơn giản, tủ lạnh có mùi hôi thường là do độ ẩm bên trong quá cao. Vì vậy, khi bỏ khăn giấy vào đó, nó sẽ đóng vai trò như một "máy hút ẩm", hút bớt lượng hơi nước dư thừa, giúp hạn chế sự phát sinh của các mùi khó chịu.

Tuy vậy, việc sử dụng giấy vệ sinh có thể gây lãng phí. Để tiết kiệm hơn, bạn có thể tận dụng nữa tờ báo cũ trong nhà. Cách làm rất đơn giản, bạn nên vo viên những tờ báo này thành viên tròn và nhét vào góc tủ lạnh, nó sẽ giúp giảm độ ẩm, hút đi mùi hôi khó chịu.

Công dụng tuyệt vời của giấy vệ sinh khi đặt vào tủ lạnh, triệu người học theo - Ảnh 2
Vo viên những tờ báo này thành viên tròn và nhét vào góc tủ lạnh, nó sẽ giúp giảm độ ẩm, hút đi mùi hôi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Những cách khử mùi tủ lạnh tiện ích khác

- Sử dụng giấm ăn: Đổ giấm vào một chai hoặc chén thủy tinh, sau đó đặt trong tủ lạnh để trong vài tiếng, giấm sẽ khử hết mùi hôi trong tủ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm.

-  Sử dụng bã cà phê: Sau khi pha cà phê, bạn đừng vội bỏ bã cà phê, hãy giữ lại bã và cho vào túi vải, đặt vào tủ lạnh để khử mùi, hiệu quả khử mùi của bã cà phê kéo dài đến 3 tuần đấy.

- Sử dụng bánh mì: Đặt bánh mì ăn thừa trong tủ lạnh giúp khử sạch mùi hôi, hơi ẩm trong tủ lạnh dễ dàng.

- Sử dụng chanh: Cắt lát chanh rồi đặt vào các ngăn trong tủ lạnh, chanh không những khử mùi mà còn giúp tủ lạnh có hương thơm tinh khiết, dễ chịu nữa đấy.

3 mẹo nhỏ "cứu cánh" cho những ai mê ăn thịt nướng nhưng lại rất sợ bị ung thư

3 mẹo nhỏ "cứu cánh" cho những ai mê ăn thịt nướng nhưng lại rất sợ bị ung thư

Chị em mau chóng lưu lại ngay 3 tuyệt chiêu giảm cháy khét khi nướng thịt, siêu đơn giản và dễ thực hiện, để có những bữa thịt nướng ngon lành mà không lo rước bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   vệ sinh tủ lạnh các cách khử mùi tủ lạnh mẹo hay vào bếp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?