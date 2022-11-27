Các mẹo biến đồ thủy tinh trở nên mới cóng, sáng choang như mới mua chỉ bằng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, chị em mau mau lưu lại ngay!

Mẹo vặt trong bếp 27/11/2022 12:36

Đồ thủy tinh dễ bị ố và rất nhanh xuống cấp. Đây là những phương pháp không những hữu hiệu mà không tốn quá nhiều chi phí bởi chỉ cần các nguyên liệu rẻ tiền tại gia, lại dễ dàng thực hiện.

1. Dùng baking soda

Baking soda là hoạt chất có tính kiềm chuyên dùng để làm sạch, làm trắng ly cốc thủy tinh và các vật dụng khác. Bạn dùng bàn chải lông mềm hoặc khăn có thấm bột baking soda hòa tan với nước. Sau khi đánh sạch, ngâm ly thủy tinh với dung dịch chứa baking soda trong vòng 5-15 phút. Cuối cùng rửa lại với nước. Đây là cách làm sạch cốc thủy tinh bị mờ đơn giản và tiết kiệm tại nhà.

Các mẹo biến đồ thủy tinh trở nên mới cóng, sáng choang như mới mua chỉ bằng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, chị em mau mau lưu lại ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 2. Muối

Các mẹo biến đồ thủy tinh trở nên mới cóng, sáng choang như mới mua chỉ bằng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, chị em mau mau lưu lại ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muối ngoài việc là một loại gia vị không thể thiếu nó còn được xem như một chất tẩy rửa lợi hại và rất thân thiện với môi trường. Bạn có thể cho một nhúm muối vào chiếc cốc thủy tinh. Sau đó dùng tay hoặc miếng rửa bát chà xát nhẹ nhàng xung quanh cốc. Cuối cùng chỉ cần mang cốc tráng lại với nước sạch là được.

3. Lau và rữa bằng giấm trắng

Các mẹo biến đồ thủy tinh trở nên mới cóng, sáng choang như mới mua chỉ bằng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, chị em mau mau lưu lại ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặt ly thủy tinh vào một chậu giấm trắng trong vòng 5-15 phút. Giấm có chứa hoạt chất acetic nên sẽ hòa tan các vết ố mờ ngay lập tức. Sau khi ngâm xong, rửa sạch ly thủy tinh lại với nước thường và lau ly thủy tinh nhẹ nhàng bằng khăn mềm. Chắc chắn với cách làm sạch cốc và các đồ thủy tinh bị mờ như trên, chúng sẽ trông mới hơn và trong hơn rất nhiều.

4. Sử dụng chanh

Các mẹo biến đồ thủy tinh trở nên mới cóng, sáng choang như mới mua chỉ bằng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, chị em mau mau lưu lại ngay! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần đổ nước chanh tươi vào ly thủy tinh, ngâm trong vòng 5-10 phút là hoàn toàn loại trừ được vết ố bám bẩn trên ly thủy tinh. Tiếp đến, rửa ly thủy tinh lại với nước sạch. Như vậy đã mang lại vẻ đẹp sáng bóng cho ly cốc thủy tinh.
Chất axit citric trong chanh rất mạnh, hoạt chất này giúp nhanh chóng làm sạch cốc thủy tinh bị ố mờ hay các vết xước tồn đọng trên bề mặt ly thủy tinh. Ngoài ra, chanh khử mùi ám lại trên ly, mang lại một chiếc ly thủy tinh tươi mới, sạch thơm và tinh khiết hơn rất nhiều. Đảm bảo hương chanh sẽ làm người sử dụng cảm thấy vô cùng dễ chịu và sảng khoái.

5. Dùng bột nghệ để tẩy

Các mẹo biến đồ thủy tinh trở nên mới cóng, sáng choang như mới mua chỉ bằng các nguyên liệu sẵn có trong bếp, chị em mau mau lưu lại ngay! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết cách sử dụng đúng cách, bột nghệ sẽ có hiệu quả tương tự như công dụng của baking soda trong tẩy rửa. Với cách tẩy ly thủy tinh ố vàng bằng bột nghệ, bạn thực hiện tương tự như đối với bột baking soda ở trên. Chỉ cần pha loãng bột nghệ vàng với nước. Sau đó đổ dung dịch này vào trong ly thủy tinh và để khoảng 5 phút. Cuối cùng bạn chỉ việc rửa lại cho sạch mà thôi.

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