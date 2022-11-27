Chị em mau chóng lưu lại ngay 3 tuyệt chiêu giảm cháy khét khi nướng thịt, siêu đơn giản và dễ thực hiện, để có những bữa thịt nướng ngon lành mà không lo rước bệnh.

1. Sử dụng giấy bạc

Khi nướng, mỡ thịt sẽ chảy xuống và sản sinh các chất gây hại bám vào thức ăn vì thế để giải quyết tình trạng này bạn nên dùng giấy bạc lót bên dưới thịt rồi mới nướng. Từ đó, mỡ sẽ không bị chảy ra ngoài, giảm khả năng sản sinh các chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thịt được nướng bằng giấy bạc sẽ mềm và ngon hơn rất nhiều. Đặc biệt là các loại hải sản và thịt cần phải được chín thật kỹ, để tránh tình trạng bị nhiễm các loại vi khuẩn như tả biển, các ký sinh trùng. Vì vậy, việc sử dụng giấy bạc là vô cùng cần thiết để khi nấu chín kỹ không bị cháy đen cũng như giảm nguy cơ sản sinh các chất gây ung thư.

2. Loại bỏ bớt phần mỡ của thịt

Chọn những miếng thịt nạc hơn không chỉ giúp bạn cắt giảm lượng mỡ béo cho món ăn và bạn sẽ không thấy mỡ chảy ra thành giọt và tạo khói chứa chất sinh ung thư. Vì vậy, hãy chọn miếng thịt nạc như lườn gà hay thăn bò hoặc cắt bỏ bớt lượng mỡ thừa trước khi nướng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ăn thịt kèm với các loại rau xanh

Chất diệp lục trong rau xanh có thể làm giảm độc tính của chất gây ung thư rất hiệu quả. Hàm lượng chất diệp lục càng cao càng có tác dụng loại bỏ tác dụng gây đột biến của chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh rất giàu vitamin và muối vô cơ, kết hợp với thịt nướng sẽ tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng rất tốt. Thịt nướng cuốn xà lách hay rau diếp không chỉ ngon mà còn rất tốt cho cơ thể. Lưu ý, nếu rau xanh bị nướng chín sẽ mất đi đặc tính chống ung thư.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-meo-nho-cuu-canh-cho-nhung-ai-me-an-thit-nuong-nhung-lai-rat-so-bi-ung-thu-490321.html