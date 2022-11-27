Sợ gì mùi hôi của bếp khi đã có 3 bí quyết "đỉnh của đỉnh" không những khử sạch mùi khó chịu lại còn giúp căn bếp thơm tho, sạch sẽ hơn

Nếu nhà bếp của bạn xuất hiện mùi khó chịu bạn hãy rang một ít cà phê, hoặc bã cà phê, bạn sẽ thấy điều kì diệu mà nó mang lại. Trong khi rang bã cà phê, bạn không nên rang quá cháy vì cà phê khi bị khét sẽ mất đi mùi thơm dễ chịu của mình.

Mùi cà phê rang khô sẽ giúp bạn có một không gian bếp thơm ngát, cực kỳ thoải mái, khiến cho ai bước vào cũng sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Việc vệ sinh nhà bếp thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng để khử mùi nhà bếp hiệu quả. Đổ rác, thức ăn thừa, lau dọn sạch sẽ nhà bếp hàng ngày; nhà bếp sẽ luôn thoáng mát, không có những mùi hôi khó chịu do thức ăn, rác thải bám lại. Nhà bếp được lau dọn thường xuyên cũng ngăn ngừa những vết bẩn bị bám lâu lại, công việc lau dọn cũng trở nên dễ dàng hơn so, không tốn kém thời gian.

3. Sử dụng máy thông hơi trước và sau khi nấu

Bạn cần tập thói quen này không chỉ khi thực hiện các món chiên, rán mà khi chế biến tất cả các món ăn khác nữa. Trước khi nấu ăn, bạn phải tiến hành thông hơi để tạo nên một khoảng không gian thoáng đãng cho khu vực nhà bếp bằng cách mở rộng các cánh cửa sổ và bật quạt để không khí được lưu thông. Nếu có điều kiện, bạn có thể lắp máy hút mùi tại khu vực bếp ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè nóng hơn, nếu có điều kiện bạn có thể bật điều hòa. Đừng quên khi bật máy hút mùi và đóng cửa các phòng gần bếp lại để mùi không lan vào các phòng khác như phòng ngủ, phòng khách hay phòng tắm…