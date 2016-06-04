Cách trồng nha đam bằng lá tại nhà đơn giản nhất có thể

Nha đam là một trong những loài cây hữu ích nhất thế giới. Nó có ít nhất 6 thuộc tính khử trùng tự nhiên để giết vi khuẩn và nấm mốc, vì thế người ta thường trồng nha đam tại nhà để tận dụng tác dụng tuyệt vời của nó. Ngoài ra nha đam có tới hơn 100 công dụng khác nhau.

Trong bài này, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách trồng nha đam bằng lá trong chậu và cách sử dụng nó:

- 1 lá nha đam

- 1 chậu sành có lỗ lớn (để thoát nước)

- Đất trồng (bạn có thể mua tại các cửa hàng)

- Thiết bị tưới (chẳng hạn vòi phun nước)

- Vài mảnh gốm vỡ

- Dao

- Muỗng

Bước 2: Chuẩn bị chậu

Trước tiên hãy kiểm tra chậu. Chậu trồng nên có các lỗ lớn để thoát nước. Sau đó bạn hãy lấy 1 mảnh gốm vỡ và đặt nó trên lỗ thoát nước như trong hình. Mảnh gốm này sẽ ngăn đất trôi ra ngoài mà vẫn giúp chậu thoát nước. Tiếp theo, đổ đất tơi vào cho đến khi cách miệng chậu khoảng 2 cm.

Bước 3: Trồng nha đam

Lấy lá nha đam và đặt nó nằm ngang trên nền đất. Sau đó ấn nó xuống đất một chút sao cho một phần lá nha đam vẫn lộ ra ngoài. Tiếp theo, tìm nơi để đặt chậu cây. Chậu nên nằm gần nơi có ánh nắng và dễ thoát nước.

Bước 4: Tưới nước và chờ

Tiếp theo, hãy tưới nước. Đổ nước vào chậu cho đến khi nước chạm tới miệng chậu (nước sẽ tự thoát ra ngoài qua lỗ thoát nước). Sau đó, khi nào thấy đất khô, bạn hãy tưới nước cho cây. Nha đam sẽ bắt đầu mọc lá trong vài tuần.

Bước 5: Thu hoạch và sử dụng nha đam

Khoảng 2 tháng sau khi cây mọc lá, bạn sẽ có thể dùng nha đam. Trước tiên, hãy hái 1 lá. Nhìn vào phần đuôi lá, bạn sẽ thấy phần thịt giống như thạch trong suốt. Dùng dao cắt dọc lá nha đam thành hai. Sau đó, lấy muỗng và nạo phần thịt nha đam ra. Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng nó.

Đây là một vài công dụng của nha đam:

- Thoa lên vết bỏng để chữa bỏng, bạn sẽ nhanh chóng thấy hiệu quả của nó.

- Có thể chữa cháy nắng

- Thoa lên vết côn trùng cắn, vết chích sẽ nhanh chóng hết sưng và ngứa.

- Chữa bầm

- Có thể giúp chữa các loại phát ban.

Bạn còn chờ gì nữa mà không trồng ngay hôm nay!