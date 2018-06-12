Cách trồng đậu đỏ đơn giản tại nhà, ăn cả năm không hết

Theo Đông y, đậu đỏ có công dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, dưỡng huyết… hiệu quả. Đây là loại thực phẩm được dùng trong nhiều món ăn khác nhau trong những ngày hè nắng nóng.

Đậu đỏ là thực phẩm được ưa chuộng trong ẩm thực của các nước châu Á. Cũng giống như các loại đậu khác, đậu đỏ được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao về hàm lượng dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Muốn có những hạt đậu đỏ đạt chất lượng, bạn cần ghi nhớ và thực hiện theo các bước dưới đây:

Để đảm bảo chất lượng và bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cả gia đình, chị em nội trợ có thể tự tay trồng đậu đỏ tại nhà với cách làm đơn giản sau.

Bước 1: Chọn giống

Hãy chọn những hạt đậu to, tròn và có vỏ láng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần chọn những hạt to tròn đều nhau, vỏ bóng mịn, không bị hư hỏng để đảm bảo năng suất tốt. Không giống với những loại đậu khác, khi trồng đậu đỏ bạn không cần ngâm hạt giống trong nước.

Bước 2: Chuẩn bị đất

Đục nhiều lỗ dưới đáy thùng để thoát nước tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên trồng đậu đỏ trong những thùng xốp lớn để có đủ diện tích cho cây phát triển tốt nhất. Ngoài ra, đất trồng cần phải làm cho tơi xốp và tốt nhất nên trộn với một ít phân lân để đáp ứng đủ dinh dưỡng cho đậu nảy mầm.

Đặc biệt, đậu đỏ không chịu ngập úng vì thế bạn nên đục nhiều lỗ nhỏ dưới đáy thùng xốp để thoát nước nhanh.

Bước 3: Gieo hạt

Sau khi đất trồng đã chuẩn bị xong, bạn bắt đầu tiến hành gieo hạt. Để tiết kiệm hạt giống cũng như đảm bảo cây phát triển đều, các chị em nên gieo theo từng hàng và mỗi hạt cách nhau từ 10 - 15 cm.

Bước 4: Chăm sóc

Cây đậu đỏ phát triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Các loại cây họ đậu, đặc biệt là đậu đỏ chịu hạn rất tốt vì thế bạn không cần phải tưới nước thường xuyên. Mỗi tuần chỉ cần tưới nước từ 2 - 3 lần là được, ngoài ra bạn nên dùng những bình phun sương để không làm úng gốc.

Bước 5: Thu hoạch

Thời gian sinh trưởng của đậu đỏ khá ngắn, khoảng 45 - 55 ngày là có thể thu hoạch được. Bạn chỉ nên hái những trái đã chín và có màu nâu đen.

Sau khi thu hoạch bạn cần phơi nắng khoảng 3 - 4 ngày rồi đập tách lấy hạt. Sau đó, các chị em phơi tiếp từ 1 - 2 ngày cho hạt đậu thật khô là có thể sử dụng như bình thường.

Khi trái có màu nâu đen, bạn có thể thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Với cách trồng đậu đỏ đơn giản ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công.