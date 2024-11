90% người dùng Việt không biết phân biệt chanh xanh và chanh vàng, mua loại nào ngon hơn?

Các loại trái cây họ cam quýt có thể dễ bị nhầm lẫn với nhau do hình dáng và vỏ giống nhau là chanh xanh và chanh vàng. Cả hai loại này có thể thay thế cho nhau trong công thức nấu ăn, tuy nhiên, chúng có những đặc điểm khác nhau để phân biệt chúng. Dưới đây là những điểm khác biệt sẽ giúp bạn phân biệt giữa chanh xanh và chanh vàng.

Về kích thước, chanh vàng lớn hơn so với chanh xanh. Chanh vàng thường có hình bầu dục và lớn hơn nhiều so với chanh xanh, nặng hơn đáng kể. Trong khi chanh vàmg trung bình dài từ 7 đến 10 cm, chanh xanh có kích thước nhỏ hơn nhiều, dài trung bình từ 3 đến 6 cm. Sự khác biệt về kích thước không chỉ đáng kể khi xác định mục đích sử dụng của chúng trong công thức nấu ăn mà còn ảnh hưởng đến sản lượng nước ép của chúng vì một quả chanh vàng có thể cho nhiều nước hơn nhiều quả chanh xanh.

Sự khác biệt nổi bật nhất giữa chanh xanh và chanh vàng là màu sắc. Ngay cả khi chanh xanh đã chín, chúng vẫn có màu xanh trong khi họ hàng của chúng, chanh vàng, đã chuyển sang màu vàng rực. Điều này đôi khi dẫn đến nhầm lẫn vì chanh vàng thường có màu xanh nhưng chuyển sang màu vàng khi chín. Quả chanh vàng thường có vị ngọt hơn trong khi quả chanh xanh thường có vị chua hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng dinh dưỡng

Chanh xanh và chanh vàng đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe về mặt dinh dưỡng, mặc dù có một số điểm khác biệt giữa chúng. Cả hai đều có vitamin C, mặc dù chanh vàng chứa nhiều hơn chanh xanh, là 44 mg trên 100 gam, trong khi chanh xanh chỉ chứa khoảng 19 mg. Hơn nữa, chanh vàng chứa nhiều kali cũng như folate hơn chanh xanh. Bất chấp những điểm khác biệt này, cả hai loại trái cây đều có lượng calo thấp và rất giàu chất chống oxy hóa, và bạn chắc chắn nên thêm chúng vào chế độ ăn uống lành mạnh.

Kết cấu khác nhau

Kết cấu của vỏ là một điểm khác biệt rõ ràng giữa chanh vàng và chanh xanh. Vỏ chanh vàng thường dày hơn và cứng hơn so với vỏ chanh xanh - mỏng và trơn. Sự khác biệt về kết cấu này, không chỉ trong cách xử lý mà còn trong cách sử dụng khi nấu ăn, cũng rất quan trọng. Vỏ dày hơn của chanh vàng khiến chúng thích hợp hơn để bào vỏ, giúp tăng thêm hương vị thơm ngon cho các món ăn và món tráng miệng. Mặt khác, vỏ mỏng của chanh xanh giúp mọi người thường vắt trực tiếp nước cốt chanh thay vì phải chế biến nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng nấu ăn

Chanh xanh và chanh vàng có công dụng khác nhau trong lĩnh vực nấu ăn vì chúng có hương vị khác nhau. Chanh vàng được dùng trong các món tráng miệng như bánh chanh, nước chanh và cũng được dùng làm nước sốt trộn salad hoặc nước ướp cho thịt và cá. Chúng có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và chua để làm tăng hương vị trong các món ngọt. Tuy nhiên, chanh xanh thường được dùng trong các công thức nấu ăn mặn hoặc cocktail để làm giảm hương vị đậm đà với tính axit mạnh.

Chanh xanh và chanh vàng, mặc dù giống nhau, nhưng có những công dụng riêng biệt. Chanh xanh, với hương vị chua, nồng hơn, thường được dùng trong các món ăn Mexico và Thái Lan, cocktail và nước ướp. Chanh vàng, dịu hơn và ngọt hơn, được ưa chuộng để làm bánh, đồ uống và các món ăn Địa Trung Hải. Cả hai đều làm tăng hương vị, nhưng chanh xanh có vị chua hơn, trong khi chanh vàng có nhiều công dụng hơn trong ẩm thực.

Ảnh minh họa: Internet

Hương vị - Ngọt so với chua

Hương vị có lẽ là đặc điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa hai loại. Chanh vàng có vị ngọt hơn so với chanh xanh, vốn nổi tiếng với vị chua và chát. Mặc dù cả hai loại quả này đều chứa axit citric tạo nên vị chua, nhưng chanh có xu hướng mang lại vị đắng ngọt khiến chúng trở nên đa năng khi sử dụng trong cả các món ngọt và món mặn. Mặt khác, chanh xanh có vị chua mạnh thường được ưa chuộng trong các món ăn mặn như món ăn Mexico và Thái Lan.

Mặc dù chanh xanh và chanh vàng có vẻ giống nhau vì chúng có điểm chung là cùng họ với quả họ cam quýt, nhưng thực tế, chúng cũng khác nhau rất nhiều và việc biết tất cả những điểm khác biệt này không chỉ giúp xác định chính xác từng loại mà còn giúp bạn trong quá trình nấu ăn để chọn đúng loại quả cần thiết cho một công thức cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Điều gì xảy ra khi bạn tiêu thụ quá nhiều chanh xanh?

Tiêu thụ quá nhiều chanh xanh có thể dẫn đến một số vấn đề do tính axit cao của chanh. Tiêu thụ quá nhiều có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến ợ nóng hoặc trào ngược axit. Nó cũng có thể làm mòn men răng theo thời gian, dẫn đến các vấn đề về răng. Hơn nữa, việc tiêu thụ quá nhiều chanh có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa như đầy hơi hoặc tiêu chảy, và hàm lượng vitamin C cao có thể gây ra sỏi thận. Do đó, điều độ là chìa khóa để tận hưởng những lợi ích của chanh mà không có những tác dụng phụ này.