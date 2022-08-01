7 công dụng bất ngờ của nước vo gạo, áp dụng ngay cho bếp của bạn

Sắn tươi thường có chất độc khiến chúng ta khi ăn hay bị say. Muốn sắn trắng và khử bớt chất độc, khi lột vỏ bạn nên ngâm ngay chúng vào nước gạo

Nước vo gạo giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ngày xưa, khi các loại mỹ phẩm nhiều, phụ nữ thường sử dụng nước vo gạo để rửa mặt, gội đầu giúp làm đẹp da và tóc.

Bạn nên vo gạo nhẹ nhàng qua một lần nước để loại bỏ bụi bẩn. Vo lần thứ 2 và giữ phần nước này để rửa mặt.

Chống rỉ sét

Nhiều sản phẩm kim loại trong nhà bị ăn mòn và han gỉ bởi hơi nước trong không khí và nước vo gạo có thể tẩy và chống rỉ sét rất hiệu quả. Bạn có thể rửa dao trong nhà bếp và các sản phẩm kim loại khác bằng nước vo gạo để chống rỉ.

Làm sạch nhớt ốc

Cách hay nhất để loại bỏ chất nhờn và bùn đất trong ốc là ngâm chúng trong nước vo gạo. Sử dụng một thau đựng đầy nước vo gạo và cho vào đó 1 vài quả ớt cắt nhỏ, ngâm ốc trong khoảng 1 - 2 giờ, tất cả chất bùn trong miệng ốc sẽ tự động nhả ra và vón thành từng mảng chất nhầy.

Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả

Nước vo gạo khi vo lần 2 có tính axit yếu, có thể phân hủy và trung hòa dư lượng thuốc trừ sâu trên rau quả. Chúng ta chỉ cần ngâm rau củ đã mua vào nước vo gạo khoảng nửa tiếng là đã có thể làm sạch và loại bỏ bớt phần nào thuốc trừ sâu có hại còn đọng trên rau củ.

Làm sạch xoong nồi

Những chiếc nồi nhôm, gang, inox để lâu ngày không dùng sẽ bị xỉn màu. Để làm sạch và giúp chúng sáng bóng trở lại, bạn hãy đổ đầy nước vo gạo vào nồi và đặt lên bếp, đun cho đến khi nước sôi, để thêm vài phút rồi tắt bếp và ngâm nước trong nồi cho đến khi nguội hẳn.

Sau đó, đổ nước trong nồi ra và rửa lại là được. Bạn sẽ thấy các vết bẩn được làm sạch hoàn toàn và nồi trở nên sáng bóng.

Dùng làm nước rửa bát

Điều bất ngờ là nước vo gạo có thể rửa sạch bát đĩa không quá nhiều dầu mỡ. Lúc này, sử dụng chiếc giẻ mềm, bằng vải, có tính cọ xát tốt, kết hợp với nước vo gạo sẽ làm cho bát đĩa sạch hơn. Rửa xong, chỉ cần tráng qua nước sạch là xong. Bạn sẽ thấy bát đĩa rất sạch mà da tay lại mịn màng.