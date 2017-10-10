5 cách khử mùi hôi bồn cầu đơn giản chỉ với 10.000 đồng: Bí kíp bỏ túi cho các bà nội trợ thông minh

Mẹo vặt trong bếp 10/10/2017 21:06

Bồn cầu thường xuyên xuất hiện mùi hôi khó chịu khiến bạn tốn không ít thời gian để cọ rửa mỗi ngày. Hãy đánh bay “nỗi ám ảnh” đó với những phương pháp cực kỳ đơn giản từ các nguyên liệu quen thuộc có sẵn trong nhà bếp của bạn.

Dùng baking soda

5 cách khử mùi hôi bồn cầu đơn giản chỉ với 10.000 đồng: Bí kíp bỏ túi cho các bà nội trợ thông minh - Ảnh 1
Baking soda giúp loại bỏ mùi hôi và vết bám trong bồn cầu cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Đây là phương pháp khử mùi hôi bồn cầu cực kỳ hiệu quả mà các mẹ đảm nên biết. Bạn chỉ cần cho 3 thìa bột baking soda vào một xô nước, khuấy cho bột tan rồi đổ vào bồn cầu rồi sau đó cọ sạch. Mỗi tuần hai lần hãy áp dụng cách này để đánh bay mùi hôi, đảm bảo vệ sinh bồn cầu của gia đình mình nhé.

Sử dụng nước chanh

5 cách khử mùi hôi bồn cầu đơn giản chỉ với 10.000 đồng: Bí kíp bỏ túi cho các bà nội trợ thông minh - Ảnh 2
Chanh có thành phần axit có tác dụng cọ rửa và loại bỏ mùi hôi rất tốt - Ảnh: Internet

Chỉ với nguyên liệu quen thuộc này trong nhà bếp, các chị em có thể nhanh chóng thoát khỏi “nỗi ám ảnh” về mùi hôi bồn cầu. Công việc bạn cần làm là lấy 3 quả chanh, ép lấy nước rồi đổ nước đó vào bồn cầu, để nguyên và không xả nước. Sau đó, bạn chỉ cần đậy nắp bồn cầu, để trong vòng 1 tiếng thì xả nước, cọ rửa bằng nước sạch một lần nữa. Với cách này, đảm bảo bồn cầu nhà bạn sẽ sạch bóng và không còn mùi hôi khó chịu.

Dùng nước giấm

5 cách khử mùi hôi bồn cầu đơn giản chỉ với 10.000 đồng: Bí kíp bỏ túi cho các bà nội trợ thông minh - Ảnh 3
Giấm giúp bạn loại bỏ mùi hôi và tiêu diệt những vi khuẩn gây hại trong bồn cầu - Ảnh: Internet

Sử dụng giấm để loại bỏ mùi hôi khó chịu của bồn cầu cũng là phương pháp được nhiều bà nội trợ sử dụng. Các hoạt chất trong giấm táo hoặc giấm đen có tác dụng diệt khuẩn và ngăn ngừa vi khuẩn, vi trùng gây mùi cực kỳ tốt. Với phương pháp này, tất cả việc bạn cần làm là dùng giấm cọ sạch bồn cầu, sau đó cọ lại một lượt với nước sạch. Để bồn cầu luôn sạch sẽ, không bị ẩm mốc, hôi hám bạn hãy áp dụng phương pháp này mỗi tuần một lần.

Dùng diêm

5 cách khử mùi hôi bồn cầu đơn giản chỉ với 10.000 đồng: Bí kíp bỏ túi cho các bà nội trợ thông minh - Ảnh 4
Dùng diêm là phương pháp loại bỏ mùi hôi bồn cầu hữu hiệu và tiết kiệm nhất - Ảnh: Internet

Chỉ với 2, 3 que diêm bạn cũng có thể nhanh chóng đánh bay mùi hôi khó chịu của bồn cầu. Bạn chỉ cần đốt 2, 3 que diêm sau đó thả chúng vào bồn cầu. Thành phần lưu huỳnh có trong diêm toả ra sẽ nhanh chóng loại mùi hôi hám một cách nhanh chóng.

Sử dụng tinh dầu

5 cách khử mùi hôi bồn cầu đơn giản chỉ với 10.000 đồng: Bí kíp bỏ túi cho các bà nội trợ thông minh - Ảnh 5
Tinh dầu giúp loại bỏ mùi hôi cực hiệu quả và mang đến hương thơm dễ chịu cho không gian phòng tắm - Ảnh: Internet

Tinh dầu được biết đến là một trong những “thần dược” giúp chị em phụ nữ giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc sắc đẹp như: mát xa, xông hơi… Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng để làm thơm nhà cửa, phòng tắm và khử mùi hôi bồn cầu cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần cọ sạch bồn cầu bằng nước có hòa vài giọt tinh dầu. Mùi thơm của tinh dầu sẽ lấn át và “xoá sổ” mùi hôi khó chịu do vi khuẩn gây ra, đem lại cho gia đình không gian phòng tắm sạch sẽ và ngát hương thơm. Bạn có thể lựa chọn các loại tinh dầu như: hoa oải hương, sả chanh, cam ngọt… để khử mùi hôi bồn cầu. Chúng không chỉ giúp căn phòng thơm mát hơn mà còn có tác dụng chống vi khuẩn gây hại và muỗi cực kỳ tốt.

Bên cạnh những phương pháp trên, chị em cũng cần lưu ý những điều sau đây: Luôn để phòng tắm, nhà vệ sinh của mình thông thoáng, sạch sẽ bằng cách mở cửa sổ hoặc có thể trồng cây trong nhà tắm để giúp thanh lọc không khí, khử các loại khí độc do vi khuẩn nấm mốc và các chất thải từ bồn cầu gây ra.

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