4 cách đơn giản để nhận biết trứng còn tốt hay đã hỏng chỉ 2 giây là biết kết quả

Mẹo vặt trong bếp 28/05/2023 03:18

Nhiều gia đình có thói quen để trứng rất lâu trong tủ lạnh. Theo thời gian, chất lượng quả trứng có thể giảm, do túi khí bên trong lớn hơn và lòng trắng mỏng đi. Vậy làm thế nào để biết những quả trứng của bạn có còn dùng được hay không?

 

1. Có thể ngửi mùi

Kiểm tra thông qua mùi của quả trứng là một cách đơn giản và đáng tin cậy nhất để biết trứng đã hỏng hay chưa. Trứng đã hỏng sẽ có mùi không thể nhầm lẫn, bất kể là trứng sống hay đã nấu chín, theo Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hoa Kỳ.

Nếu bạn không thể nhận biết được khi trứng còn trong vỏ, hãy đập trứng vào đĩa hoặc bát sạch và ngửi. Nếu có bất cứ thứ gì có mùi, hãy loại bỏ và rửa bát, đĩa bằng nước nóng, xà phòng trước khi sử dụng lại. Nếu mọi thứ có mùi bình thường thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy trứng vẫn an toàn để sử dụng.

4 cách đơn giản để nhận biết trứng còn tốt hay đã hỏng chỉ 2 giây là biết kết quả - Ảnh 1
Kiểm tra thông qua mùi của quả trứng là một cách đơn giản và đáng tin cậy nhất để biết trứng đã hỏng - Ảnh minh họa: Internet

2. Quan sát vỏ trứng

Dùng mắt nhìn hình dạng, màu sắc, độ trong suốt của vỏ trứng. Trứng gà tươi chất lượng tốt vỏ còn nguyên vẹn, không sáng bóng mà trên đó có một lớp bột phấn trắng tựa như sương, màu sắc tươi sáng.

Trong khi đó, trứng gà đã qua xử lý và đóng gói công nghiệp sẽ không còn lớp phấn này. Trứng gà chất lượng kém có thể xuất hiện vết rạn nứt trên vỏ, vết lõm, hoặc dập, lòng trắng trứng tràn ra ngoài, hoặc thấy có vết loang trên vỏ tựa như một góc bức tường bị ẩm mốc.

Ngoài ra, trứng tươi, chất lượng tốt thì vỏ hơi thô ráp. Đảo nhẹ trong tay không cảm giác được là lòng đỏ và lòng trắng bên trong bị long và trượt lên xuống, qua lại giống như trường hợp trứng cũ.

4 cách đơn giản để nhận biết trứng còn tốt hay đã hỏng chỉ 2 giây là biết kết quả - Ảnh 2
Dùng mắt nhìn hình dạng, màu sắc, độ trong suốt của vỏ trứng - Ảnh minh họa: Internet

3. Lắc nhẹ trứng

Cách này cũng rất đơn giản, bạn chỉ việc cầm quả trứng lên gần tai, lắc nhẹ, thấy có tiếng động là trứng cũ. Trứng mà chuyển động mạnh là trứng hỏng.

Trứng tươi chất lượng kém, gõ trứng vào nhau sẽ nghe thấy âm thanh rạn nứt hoặc rỗng. Nếu lắc nhẹ, bạn cảm thấy bên trong chuyển động hoặc có tiếng kêu nhẹ. Trứng càng cũ bạn sẽ cảm giác như có chất lỏng chuyển động trong đó.

4 cách đơn giản để nhận biết trứng còn tốt hay đã hỏng chỉ 2 giây là biết kết quả - Ảnh 3
Cách này cũng rất đơn giản, bạn chỉ việc cầm quả trứng lên gần tai, lắc nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

4. Để trứng trong nước

Cách đầu tiên là dùng 3 lạng muối ăn, hòa tan vào một tô nước. Bỏ trứng vào tô nước. Trứng mới sinh 1-2 ngày tuổi vào nước sẽ chìm xuống đáy tô, trứng sinh 3 ngày hơi nổi, nếu đã sinh 5 ngày thì trứng nổi lên trên mặt nước.

Còn 1 cách nữa là bỏ trứng vào nước lã nếu đầu nhỏ chúc xuống là trứng còn mới, nếu không là trứng cũ. Nhưng cách này chúng ta sẽ khó sử dụng khi đi chọn trứng ở chợ.

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