Truy tìm sự thật bà đẻ có ăn được thịt chó không?

Thịt chó là một món ăn dân giã của người Việt Nam, chứa rất nhiều chất đạm, canxi và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặc dù, chứa các dưỡng chất tốt cho cơ thể, nhưng do thói quen ăn uống nên có một số bà mẹ không thể ăn được món này nên gây ảnh hưởng đến tâm lý của rất nhiều bà mẹ khác. Chính điều này, khiến cho nhiều chị em đặt câu hỏi bà đẻ có ăn được thịt chó không?

Theo quan điểm từ dân gian, thịt chó có tác dụng thông mạch, tiêu viêm, tốt cho những người suy nhược sau sinh. Cũng theo y học cổ truyền thịt chó có vị mặn, chua, tính nóng, không độc, có tác dụng bổ tỳ thận, trừ hàn, trợ dương, là vị thuốc cường tráng, nhẹ người, ích khí.

Theo y học hiện đại, thịt chó chứa nhiều protid, lipid, Ca, P, Fe. Cứ 100g thịt chó sẽ cung cấp 348 calo, vừa là thực phẩm ngon, vừa là “vị thuốc” cực kỳ tốt cho những người có máu hàn. Chính vì vậy, món ăn này sẽ rất tốt cho những phụ nữ sau sinh. Đặc biệt là món cháo thịt chó mang lại hiệu quả cao trong việc làm mát sữa, hỗ trợ điều trị thận dương hư, chính khí suy yếu… Hơn nữa, khi món cháo thịt chó được hầm chung với lá đinh lăng sẽ tạo ra một “vị thuốc” bồi bổ cho phụ nữ sau khi sinh, có tác dụng bổ tì vị, chống hư tổn, thông mạch, lợi sữa, giải độc, tiêu sưng viêm, tăng sức đề kháng, kích thích tử cung co bóp tống huyết hôi sau sinh ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu mẹ hoặc trẻ bị dị ứng thì không nên ăn món này. Chính vì vậy, các mẹ cần tìm hiểu thật kĩ về thực phẩm này trước khi dùng nhé!

Cách nấu cháo thịt chó tốt cho sức khỏe của mẹ và bé

Nguyên liệu:

Chân chó: 2-4 cái.

Lá đinh lăng: 1 nắm.

Gạo nếp: 1 nắm.

Cách thực hiện:

- Chân chó làm sạch và đem thui vàng, thui sạch cả phần kẽ chân.

- Lá đinh lăng và gạo nếp rửa thật sạch. Gạo cần ngâm 1 lúc để cho nở ra.

- Sau đó lấy lá đinh lăng cho vào nồi nước cùng nửa lít nước đun sôi rồi vặn nhỏ lửa riu riu khoảng 10 phút. Tiếp theo vớt sạch lá, để lại phần nước trong.

Cho gạo và chân chó vào hầm đến nhừ, nếm gia vị vừa ăn là có thể thưởng thức.

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Các lưu ý khi bà để ăn thịt chó

Sau đây là một số lưu ý, phụ nữ sau sinh cần chú ý để tận dụng hết được các dưỡng chất của loại thực phẩm này:

Những người chịu nóng kém, dễ bị táo bón và khó ngủ thì không nên ăn thịt chó. Những người cao huyết áp, hay bị mẩn ngứa, mụn nhọt cũng nên hạn chế món này. Vì chúng có thể làm cho tình hình bệnh nặng hơn.

Nếu bị cảm lạnh, thích ăn uống nóng, dễ đi ngoài lỏng, hắt hơi sổ mũi, ho hen, liệt dương, bị bệnh đái dầm thì có thể ăn món này, tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyên phụ nữ sau sinh không nên ăn thịt chó cùng với các loại thực phẩm sau: chè, tỏi, thịt dê, lòng trâu, thịt gà... vì sẽ gây ra hiện tượng đau âm ỉ, dễ sinh đầy hơi.

Bạn nên ăn thịt chó vào buổi chiều, hạn chế ăn quá khuya. Do buổi chiều tối thời tiết mát mẻ, ăn cảm thấy ngon miệng hơn. Hoặc có thể ăn vào ngày nào mát trời.

Với những thông tin bài viết cung cấp, hy vọng đã cung cấp được thật nhiều kiến thức cho các chị em hiểu rõ hơn về vấn đề bà đẻ có nên ăn thịt chó không, để có thể tận dụng hết được công dụng của loại thực phẩm này.