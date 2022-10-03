Sản phụ sau sinh mổ có được ăn chuối không?

Vì cơ thể của phụ nữ sau sinh mổ rất mệt và cần phải cẩn trọng để vết mổ mau phục hồi nên nhiều mẹ băn khoăn không biết nên ăn gì, không nên ăn gì thì mới tốt. Có một số mẹ băn khoăn về việc ăn chuối vì không biết sinh mổ ăn chuối được không? Câu trả lời đó là phụ nữ sau sinh mổ ăn chuối được và chuối rất tốt, hoàn toàn không gây ra vấn đề gì không tốt cho sức khỏe của bà mẹ và em bé cả.

Chuối là một loại trái cây quen thuộc, dân dã, phổ biến trong đời sống có chi phí rẻ mà lại giàu giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Trong 1 trái chuối cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng là carbohydrat, chất xơ, vitamin, khoáng chất. Chuối có thể là một bữa ăn phụ, giảm cảm giác đói, tăng năng lượng. Cũng có thể chế biến thành nhiều món ăn vặt, món bánh, sinh tố, kem… rất hấp dẫn.

Sau 2-3 ngày đầu tiên ăn cháo loãng và thức ăn mềm, bắt đầu từ khi áp dụng chế độ dinh dưỡng bình thường thì sản phụ đã có thể ăn chuối chín. Mỗi ngày ăn 1-2 trái chuối mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ sau sinh, đó là:

Có nhiều mẹ lại thắc mắc thêm rằng vậy thì sau sinh mổ nên ăn chuối xiêm (chuối tây) hay là ăn chuối tiêu? Sinh mổ có ăn được chuối tiêu không? Hoặc sinh mổ ăn chuối xiêm được không? Câu trả lời là chuối xiêm, chuối tiêu, chuối sứ hay chuối ngự mẹ sau sinh đều có thể ăn được hết. Chỉ cần quả chuối ấy chín, sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không bị hỏng nát thì chuối nào cũng có giá trị dinh dưỡng cả. Mẹ sau sinh ăn chuối có thể hoàn toàn yên tâm nhé!

Chuối cung cấp nhiều năng lượng, giúp cơ thể nhanh hồi phục sau sinh mổ

Chuối là nguồn năng lượng bất tận cho mẹ!

Sau sinh mổ, phụ nữ cần phải bổ sung nhiều năng lượng để giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi và chuối là một thực phẩm tốt để đưa vào thực đơn hàng ngày. Trong thành phần của chuối chứa nhiều carbohydrat, đường, vitamin A, vitamin nhóm B, cholin, sắt, magie, Kali… Vì vậy bổ sung một quả chuối tiêu trong khẩu phần ăn mỗi ngày là cách cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào giúp phụ nữ sau sinh có thể sớm phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng chống táo bón sau sinh

Ăn chuối giúp mẹ chẳng lo gì về đường tiêu hóa nữa nhé!

Phụ nữ trải qua ca sinh mổ thì thường dạ dày và ruột sẽ bị yếu đi, các chức năng tiêu hóa cần thời gian để phục hồi. Chính vì thế mà sau khi sinh, những thực phẩm cho sản phụ sinh mổ cần phải chú ý chọn những loại thức ăn mềm, dễ tiêu hóa như là cháo, súp, canh, sinh tố, rau củ quả mềm. Và chuối là một lựa chọn thích hợp, có lợi cho sản phụ sau sinh mổ vì chuối dễ tiêu hóa. Ngoài ra, chuối còn cung cấp fructooligosaccharides – một chất quan trọng giúp tăng cường những loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp chức năng ruột hoạt động tốt hơn, giúp phòng chống tình trạng táo bón sau sinh nhiều chị em gặp phải.

Giúp cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất, tăng chất lượng sữa mẹ

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, trong một quả chuối có chứa đầy đủ các loại vitamin như vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, các khoáng chất như sắt, kali, photpho, magie, iot và fluor… giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng của mẹ. Ngoài ra cũng giúp vết thương mau lành, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm sau sinh mổ. Đồng thời các chất dinh dưỡng này cũng giúp cho chất lượng sữa mẹ tốt hơn, có nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp em bé có nguồn sữa chất lượng để bú.

Ngoài cách ăn trực tiếp chuối chín thì mẹ có thể chế biến hoặc nhờ người thân của mình chế biến chuối thành các món khác nhau. Ví dụ món bánh chuối hấp, món bánh chuối nướng, chè chuối nóng. Hay đơn giản hơn là chuối sáp vừa chín tới đem luộc chín, có vị thơm, bùi, ngon dẻo rất ngon miệng. Ăn chuối sáp luộc cũng là cách tăng cường tiết sữa rất tốt.

Chuối giúp bổ máu, tăng cường canxi, giảm trầm cảm

Ăn chuối còn giúp các mommy ngăn ngừa tình trạng trầm cảm sau sinh nữa đấy!

Trong trái chuối có chứa nhiều sắt giúp tăng cường bổ sung sắt, kích thích sản xuất ra hemoglobin, từ đó giúp tăng sinh hồng cầu trong máu, giúp dần dần lấy lại lượng máu đã mất của sản phụ qua quá trình sinh con.

Trong chuối có nhiều phospho, canxi, đều là những khoáng chất cần thiết cho xương, phòng ngừa nguy cơ loãng xương ở mẹ, bổ sung thêm canxi cho bé phát triển, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Nguồn vitamin dồi dào, đặc biệt là vitamin nhóm B giúp làm giảm trình trạng căng thẳng, lo lắng, thư giãn tinh thần. Ăn chuối giúp cho mẹ sau sinh bớt đi phần nào sự mệt mỏi, lo lắng để có sức khỏe chăm sóc bé, ngoài ra cũng giúp phòng ngừa và làm giảm tình trạng trầm cảm.

Một số lưu ý để ăn chuối sau sinh mổ đúng cách

Mỗi ngày mẹ chỉ nên ăn từ 1-2 trái chuối thôi nhé!

Như vậy là các mẹ đã biết được sinh mổ ăn chuối được không rồi. Tuy nhiên thì có một vài lưu ý để mẹ sau sinh mổ ăn chuối đúng cách, hấp thu được nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ trái chuối mà không làm ảnh hưởng gì tới em bé. Cụ thể:

-Khi lựa chọn chuối, hãy chọn những quả chuối có nguồn gốc xuất xứ, ví dụ chuối mua siêu thị, mua chuối được trồng ở quê, đảm bảo người dân không sử dụng thuốc hay các chất kích thích để làm chín chuối. Có thể mua chuối xanh về để tự chín cũng đảm bảo hơn.

- Mỗi ngày chỉ ăn từ 1-2 trái chuối là phù hợp. Ăn quá nhiều chuối sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa do cơ thể không kịp hấp thu. Ngoài ra ăn nhiều chuối quá cũng không tốt vì chuối chín nhiều đường, đặc biệt không tốt cho những người đã bị tiểu đường thai kỳ và sau sinh.

- Thận trọng khi ăn chuối lúc đói, nhất là với những người có tiền sử bệnh đau dạ dày. Ăn chuối lúc đói có thể gây đau dạ dày.

- Khi ăn chuối cũng lựa chọn trái vừa chín tới, không nên ăn chuối còn xanh, còn chát hoặc chuối chín quá nẫu vì sẽ ảnh hưởng đến hương vị hoặc không tốt cho tiêu hóa.

- Khi ăn chuối cũng cần chú ý đến nhiệt độ bảo quản chuối. Chuối nên để ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát, sạch sẽ. Không bảo quản chuối trong ngăn đá hay ngăn mát tủ lạnh, sẽ làm ảnh hưởng tới dinh dưỡng của chuối. Bà mẹ sau sinh cũng không nên sử dụng đồ lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Ngoài chuối chín thì mẹ sau sinh cũng có thể ăn các loại hoa quả lợi sữa khác cũng rất nhiều dinh dưỡng, có lợi cho cả sức khỏe của mẹ lẫn em bé như: quả bơ, quả vú sữa, quả hồng xiêm, quả táo, đu đủ chín, quả sung, quả dâu tây, quả bưởi, na,… Đây đều là những loại quả ngon, ngọt, nhiều vitamin giúp mẹ nhiều sữa, bé hấp thụ tốt hơn. Các mẹ sau sinh có thể luân phiên thay đổi và đưa những loại quả này vào thực đơn của mình hàng ngày. Tốt nhất là ăn vào các bữa phụ vào buổi sáng và buổi chiều.

Như vậy, chuối là một thực phẩm rất tốt và các mẹ không cần phải băn khoăn rằng sinh mổ ăn chuối được không nữa nhé. Chỉ cần biết ăn đúng, đủ, lựa chọn được những quả chuối sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thì chắc chắn chuối sẽ giúp các mẹ khỏe mạnh hơn, ngon miệng hơn đấy. Các mẹ hãy mách nhỏ để các mẹ khác cũng biết đến lợi ích của trái chuối và thưởng thức loại quả thơm ngon này nhé!