Những thực phẩm ‘kinh điển’ trị táo bón cho bà bầu

Mẹ bầu 19/02/2018 16:09

Bà bầu cần bổ sung ngay những thực phẩm này để trị dứt điểm chứng táo bón hành hạ trong suốt thời kỳ mang thai.

Thói quen ăn uống của bà bầu là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến triệu chứng táo bón. Để trị tận gốc căn bệnh khó chịu này, chị em chỉ cần ăn những thực phẩm giàu chất xơ dưới đây.

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Để trị táo bón, mẹ bầu cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm trị táo bón cho bà bầu

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm hàng đầu trong việc chữa chứng táo bón. Mẹ bầu thường xuyên ăn khoai lang sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, loại bỏ các chất béo dư thừa ở thành mạch máu và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Cà rốt

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Cà rốt giàu chất xơ giúp chữa chứng táo bón hiệu quả ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Loại củ màu da cam này chứa một lượng lớn beta caroten, vitamin B9, B1, B2, C, chất béo, chất xơ, sắt, can xi, phốt pho giúp bà bầu điều hòa ruột, nhuận tràng và tốt cho hệ tiêu hóa. Mẹ bầu bị táo bón nên ăn cháo cà rốt mỗi ngày, liên tục từ 3 – 5 ngày. Chị em cũng có thể ép cà rốt lấy nước uống để trị dứt điểm chứng táo bón.

Bí đỏ

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bí đỏ sẽ giúp mẹ bầu nhuận tràng, ngăn ngừa tình trạng táo bón và trĩ thường gặp khi mang thai. Ngoài ra, hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất trong bí đỏ còn giúp mẹ bầu phòng ngừa chứng thiếu máu.

Bắp ngô

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Mẹ bầu ăn bắp ngô giúp lợi tiểu, trị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Bắp ngô là một trong những loại ngũ cốc chứa nhiều chất xơ. Mẹ bầu nên bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày 1 trái bắp để kích thích nhu động ruột, giúp nhuận tràng. Không chỉ “thổi bay” chứng táo bón, bắp ngô còn giúp các chị em lợi tiểu, điều hòa huyết áp và tăng cường trao đổi chất.

Súp lơ xanh

Đây là loại rau xanh giúp bổ sung kịp thời axit folic hỗ trợ cho sự phát triển thần kinh của thai nhi. Ngoài vitamin C, folate, sắt, canxi, súp lơ xanh còn chứa lượng chất xơ dồi dào rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Chuối

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Mẹ bầu nên ăn 2 quả chuối chín mỗi ngày để thổi bay chứng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Chuối là loại trái cây giàu chất xơ giúp mẹ bầu nhuận tràng, lợi tiểu, hạn chế hiện tượng đi ngoài ra máu. Mẹ bầu chỉ cần ăn 2 quả chuối chín một ngày (lưu ý không nên ăn chuối xanh) để sớm cải thiện tình trạng táo bón.

Quả lê

Trung bình 1 quả lê nhỏ chứa 4,3g chất xơ. Mẹ bầu bị táo bón nên bổ sung lê vào những bữa ăn phụ. Mặt khác, lê chứa các chất folate, kali, vitamin C làm tăng cường sức khỏe, giảm tình trạng phù nề tay chân và điều hòa huyết áp ở mẹ bầu.

Dưa hấu

Một trong những nguyên nhân dẫn đến triệu chứng táo bón ở mẹ bầu là hiện tượng thiếu nước. Lượng nước dồi dào trong dưa hấu sẽ giúp mẹ bầu khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, lượng chất xơ trong thịt dưa hấu giúp kích thích nhu động ruột, có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón ở phụ nữ đang mang thai.

Táo

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Táo chứa nhiều vitamin, chất xơ và các khoáng chất giúp giảm lượng cholesterol và cải thiện chứng táo bón ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Táo chứa một lượng lớn các khoáng chất quan trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi như: kali, sắt, phốt pho, mangan, lưu huỳnh, pectin. Bên cạnh đó, lượng chất xơ không hòa tan trong loại quả này giúp mẹ bầu chống táo bón và giảm đáng kể lượng cholesterol.

Cam

Trong 1 trái cam có chứa 3g chất xơ (lượng chất xơ trong nước cam ép sẽ ít hơn). Mẹ bầu ăn cam thường xuyên không chỉ giúp trị táo bón mà còn tăng cường sức đề kháng, giảm lượng đường trong máu, ngăn chừa chứng tiểu đường thai kỳ.

Với những thực phẩm trị táo bón cho bà bầu này, hy vọng chị em sẽ trải qua 1 thai kỳ nhẹ nhàng. 

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