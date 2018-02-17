Để có mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, bà bầu đừng bỏ qua những cách chăm sóc tóc đơn giản này

Mẹ bầu 17/02/2018 12:59

Bên cạnh việc chú trọng cung cấp chất dinh dưỡng nuôi con, mẹ bầu cũng đừng quên chăm sóc cho mái tóc bóng khỏe suốt thai kỳ.

Theo quan niệm của người Việt, “cái răng cái tóc là góc con người”. Chính vì thế, các chị em phụ nữ rất quan tâm đến sức khỏe của mái tóc ngay cả trong trong thời kỳ mang thai. Để có mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, mẹ bầu nên biết cách chăm sóc tóc theo những gợi ý dưới đây.

Cách chăm sóc tóc cho bà bầu

Tóc khô, xơ

Bà bầu có mái tóc khô thường gặp các vấn đề về xơ rối khiến mái tóc thiếu sức sống. Nếu tóc bị khô, xơ chị em nên hạn chế dùng quá nhiều dầu gội. Thay vào đó, mẹ bầu nên pha loãng dầu gội khi dùng hoặc ưu tiên sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để gội đầu như chanh, lá sả, bồ kết...

Tóc dày, nhờn

Rất nhiều chị em ám ảnh với mái tóc dày và nhờn khi mang thai. Để kiểm soát lượng chất nhờn trên da đầu, chị em nên sử dụng dầu gội có tác dụng làm sạch sâu da đầu. Bên cạnh đó, chị em cũng nên thay đổi sang những kiểu tóc ngắn để cảm thấy tiện lợi, đỡ vất vả hơn.

Tóc gãy, rụng

Để có mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, bà bầu đừng bỏ qua những cách chăm sóc tóc đơn giản này - Ảnh 1
Mái tóc của chị em rất dễ xơ rối, gãy rụng trong thời kì bầu bí - Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi về các hormone nội tiết trong thời kỳ mang thai có thể khiến mái tóc mẹ bầu trở nên xơ, khô và rất dễ gãy rụng. Nếu số lượng tóc rụng gấp nhiều lần so với trước khi mang thai, mẹ bầu cần đến gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị hiệu quả.

Đồng thời, trong khẩu phần ăn hàng ngày chị em cần tăng cường ăn nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp dưỡng chất quan trọng cho mái tóc. Nếu nhận được lời khuyên của bác sĩ, chị em nên bổ sung các loại vitamin B, C, E, biotin, kẽm để mái tóc có sức sống, chắc khỏe, óng mượt hơn và giảm thiểu tình trạng gãy rụng.

Những lưu ý khi chăm sóc tóc cho bà bầu

Lựa chọn dầu gội

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu không nên sử dụng các loại dầu gội chứa nhiều hóa chất. Các chất hóa học độc hại trong dầu gội sẽ vô tình ngấm vào thành tế bào gây biến tính trứng đã thụ tinh, giảm chất lượng trứng và gia tăng nguy cơ gây sảy thai. Thay vào đó, chị em nên sử dụng các sản phẩm dầu gội có nguồn gốc tự nhiên hoặc dùng các nguyên liệu tự nhiên để gội đầu.

Ăn nhiều thực phẩm chứa protein

Thành phần chính của tóc là protein. Vì vậy, ngoài việc tăng cường ăn đa dạng các thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng nuôi thai nhi, mẹ bầu cũng cần chú ý việc chăm sóc cơ thể. Nhiều chị em cảm thấy khi mang thai, mái tóc bỗng trở nên khô yếu hơn. Nguyên nhân là do các chất dinh dưỡng đã được tập trung nuôi thai nhi khiến làn da, mái tóc mẹ bầu thiếu đi những dưỡng chất cần thiết.

Để có mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, bà bầu đừng bỏ qua những cách chăm sóc tóc đơn giản này - Ảnh 2
Mẹ bầu cần tăng cường ăn các thực phầm giàu protein để cung cấp dưỡng chất cho tóc - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện tình trạng này, mẹ bầu cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh suốt thời kỳ mang thai: Ăn nhiều tinh bột, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, củ, quả và các thực phẩm cung cấp nhiều protein (thịt, cá, trứng, sữa…).

Lựa chọn kiểu tóc phù hợp

Chị em nên chọn kiểu tóc đơn giản, dễ chăm sóc, phù hợp khi bầu bí. Có thể là mái tóc ngắn hoặc mái tóc ngang vai buộc cao gọn gàng. Trường hợp tóc chị em quá hư tổn hoặc quá yếu, tóc ngắn là giải pháp hàng đầu giúp chị em phục hồi tóc và cảm thấy thoải mái hơn.

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