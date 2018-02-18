Mách chị em các tư thế nằm ngủ tốt cho bà bầu suốt 9 tháng thai kỳ

Để có giấc ngủ hiệu quả, bà bầu cần đặc biệt chú ý đến tư thế nằm ngủ trong thời gian mang thai.

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên, thời kỳ bầu bí luôn là khoảng thời gian nhạy cảm và khó khăn khiến giấc ngủ của chị em bị ảnh hưởng. Để chất lượng giấc ngủ tốt hơn, chị em cũng cần phải tìm những tư thế ngủ thích hợp theo từng giai đoạn mang thai để vừa ngủ ngon giấc, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến thai nhi. Các tư thế nằm ngủ tốt cho bà bầu Tư thế ngủ cho bà bầu 3 tháng đầu Chị em có thể ngủ ở tư thế yêu thích trong 3 tháng đầu thai kì nhưng cần tránh việc nằm sấp hoặc ôm gối khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bụng mẹ bầu còn nhỏ, lực tác động lên cơ thể chưa đáng kể nên chị em có thể ngủ tùy ý để cơ thể cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, mẹ bầu nào có thói quen nằm sấp hoặc ôm gối ngủ thì nên thay đổi. Những tư thế này vừa ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, vừa không an toàn cho sự phát triển của thai nhi.

Tư thế ngủ cho bà bầu 3 tháng giữa Mẹ bầu nên nằm nghiêng khi ngủ trong 3 tháng giữa thai kì - Ảnh minh họa: Internet Ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai, thai nhi bắt đầu phát triển nhanh trong bụng mẹ. Những mẹ bầu có nước ối nhiều hoặc mang thai đôi nên nằm nghiêng khi ngủ. Tư thế ngủ này sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái và không tạo áp lực lên bào thai. Để phần chân bớt nặng nề, mẹ bầu có thể kê thêm chiếc gối mềm. Tư thế ngủ cho bà bầu 3 tháng cuối Các bác sĩ chuyên khoa thường khuyên mẹ bầu nên nằm nghiêng bên trái trong 3 tháng cuối - Ảnh minh họa: Internet Đến giai đoạn 3 tháng cuối thai kì, lúc này em bé đã lớn lên rất nhiều trong bụng mẹ. Mẹ bầu không thể nằm ngửa hay nằm sấp khi ngủ. Thời điểm này, tử cung các chị em thường xoay về phía bên phải nên mẹ bầu khi ngủ hãy nằm nghiêng bên trái. Tư thế này sẽ giảm bớt áp lực cho các động mạch và vùng xương chậu. Bên cạnh đó, ngủ nằm nghiêng bên trái sẽ làm tăng quá trình lưu thông máu, cung cấp dưỡng chất cho thai nhi.

Trường hợp mẹ bầu gặp hiện tượng phù nề hoặc tĩnh mạch ở chân căng lên, mẹ bầu có thể vừa nằm nghiêng bên trái, vừa kê cao chân để giúp máu lưu thông tốt hơn. Một số lưu ý của mẹ bầu để ngủ ngon giấc Bên cạnh việc chú ý tư thế nằm ngủ phù hợp, mẹ bầu cũng đừng quên một số lưu ý để giấc ngủ sâu hơn: Mẹ bầu nên mặc trang phục ngủ thoải mái - Ảnh minh họa: Internet - Không nên nằm giường cứng. - Không kê đầu quá cao. - Không mặc trang phục gò bó, chật chội khi ngủ gây ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. - Nên đi ngủ sớm và đúng giờ để tạo nhịp sinh hoạt điều độ cho hai mẹ con. - Để dễ đi vào giấc ngủ, mẹ bầu có thể uống một cốc sữa ấm. Sữa ấm có tác dụng an thần, giảm chứng ợ nóng ở phụ nữ mang thai.

Để có mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng, bà bầu đừng bỏ qua những cách chăm sóc tóc đơn giản này Bên cạnh việc chú trọng cung cấp chất dinh dưỡng nuôi con, mẹ bầu cũng đừng quên chăm sóc cho mái tóc bóng khỏe suốt thai kỳ.

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