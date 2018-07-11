Mẹ sau sinh bao lâu thì dùng được mỹ phẩm mà không ảnh hưởng đến con?

bị “tàn phá” nặng nề sau thời gian bầu bì sinh nở. Bài viết này sẽ giúp chị em có làn da đẹp và không ảnh hưởng đến việc chăm sóc con .

Sau sinh bao lâu thì dùng được mỹ phẩm, sau sinh bao lâu thì được tẩy da chết… Đó là thắc mắc chung của nhiều bà mẹ sau sinh vì làn da

Nhiều mẹ sau sinh phải đối mặt với những vấn đề phổ biến về da như nám má, tàn nhang, mụn trứng cá. Stress và thiếu ngủ sau sinh cũng khiến cho nhiều mẹ gặp phải tình trạng da kém đàn hồi, chảy xệ và dễ hình thành nếp nhăn nếp không chăm sóc cẩn thận.

Sau sinh bao lâu thì được dùng mỹ phẩm là thắc mắc của nhiều chị em

Tuy nhiên, sau sinh thì chưa thể dùng mỹ phẩm hay dùng các sản phẩm chăm sóc da ngay vì có thể gây kích ứng cho làn da nhạy cảm sau sinh cũng như khi mẹ tiếp xúc với bé có thể gây mẫn cảm với làn da mỏng manh của em bé. Ngoài ra, kể cả những hãng mỹ phẩm chiết xuất thiên nhiên cũng vẫn chứa những thành phần có thể làm cho da bị dị ứng.

Sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm hay dưỡng da còn có thể ảnh hưởng tới đường sữa tự nhiên của mẹ. Do đó, những chị em sau sinh trong 1 tháng đầu tiên tuyệt đối nên tránh sử dụng mỹ phẩm trang điểm hay các sản phẩm chăm sóc da.

Phụ nữ sau sinh trong 3 tháng đầu tiên nên kiêng sử dụng mỹ phẩm dưỡng da hay trang điểm

Đối với phụ nữ sau sinh đến tháng thứ 3, khi em bé đã cứng cáp hơn thì mẹ có thể bắt đầu dưỡng da với các sản phẩm chiết xuất thiên nhiên lành tính, được thử nghiệm an toàn với phụ nữ mang thai và sau sinh. Tuy nhiên, mẹ cũng nên thử nghiệm phản ứng trên da trước để theo dõi xem có thay đổi gì tiêu cực không trước khi đưa vào sử dụng hàng ngày.

Một số thành phần mỹ phẩm mẹ sau sinh có thể dùng

Đối với làn da của mẹ mới sinh con là làn da yếu, nên mỹ phẩm mẹ có thể dùng chính là tránh các loại tẩy mạnh và những sản phẩm có thành phần thiên nhiên, nhẹ nhàng như:

Nghệ: có tính kháng viêm, chống khuẩn, giúp làn da trắng sáng tự nhiên, giảm vết thâm.

Lô hội: là thảo dược giúp trắng da, chống lão hóa an toàn cho mẹ sau sinh

Vitamin E: Có công dụng tái tạo làn da căng mướt, đều màu.

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Chăm sóc da cho mẹ sau sinh

Cách tốt nhất để chăm sóc da sau sinh đó là sử dụng các cách làm đẹp da mặt hoàn toàn từ tự nhiên, vừa an toàn cho mẹ lại không sợ ảnh hưởng đến em bé. Mẹ sau sinh quan trọng nhất là phải làm sạch da mặt thường xuyên để tránh tích tụ bụi bẩn, bã nhờn gây bít tắc lỗ chân lông sinh ra mụn.

Phương pháp đơn giản và tiện lợi nhất là mẹ sau sinh nên rửa mặt bằng sữa tươi không đường hoặc nước vo gạo thứ 2 sau khi đã loại bỏ hết cặn bẩn, tạp chất ở nước vo gạo đầu tiên. Xông mặt 1-2 lần mỗi tuần với chanh tươi và sả đun sôi giúp cho lỗ chân lông nở ra, dễ dàng loại bỏ bụi bẩn bên trong hơn. Đồng thời, xông mặt cũng là một cách tăng cường lưu thông máu, giúp da mặt hồng hào, rạng rỡ hơn mà không cần trang điểm.

Thường xuyên làm sạch da mặt giúp mẹ sau sinh cải thiện được làn da sạch mịn, sáng khỏe hơn

Mẹ sau sinh có thể cấp ẩm cho da mặt bằng cách đắp mặt nạ yến mạch trộn với mật ong. Công thức rất đơn giản, chỉ cần trộn 1 thìa cà phê bột yến mạch với 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất, khuấy đều rồi đắp lên da mặt trong khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước ấm cho sạch.

Sau bước đắp mặt nạ, mẹ sau sinh có thể dưỡng ẩm cho da bằng cách lấy 1 viên nang vitamin E, cắt bỏ đầu rồi bóp lấy phần dầu ở bên trong, xoa đều lên da mặt để massage theo chiều kim đồng hồ.