Những thực phẩm quen thuộc khiến phụ nữ sau sinh mất sữa, sức khỏe trẻ sơ sinh giảm sút

Mẹ bầu 09/07/2018 17:23

Chế độ dinh dưỡng của phụ nữ sau sinh quyết định phần lớn đến chất lượng nguồn sữa. Vì vậy, chị em cần kiêng ăn một số thực phẩm ảnh hưởng không tốt đến lượng sữa của mẹ và hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh.

Chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt không chỉ áp dụng cho bà bầu trong thời kỳ mang thai mà còn cần thiết cho những phụ nữ sau sinh đang cho con bú. Theo đó, phụ nữ sau sinh không nên ăn những loại thực phẩm này để tránh làm hao tổn sức khỏe mẹ và bé.

Phụ nữ sau sinh kiêng ăn thực phẩm gì?

Trái cây có múi

Phụ nữ sau sinh, đặc biệt là các bà mẹ đang cho con bú cần hạn chế tối đa việc ăn và sử dụng nước ép từ các loại trái cây họ cam quýt.

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Phụ nữ sau sinh không nên ăn trái cây họ cam quýt - Ảnh minh họa: Internet

Theo trang MomJunction, trong cam, quýt và một số loại trái cây có múi khác chứa thành phần axit rất dễ gây kích ứng hệ tiêu hóa non nớt ở trẻ sơ sinh. Ăn những loại trái cây này có thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu khi bú mẹ, nhiều trẻ sẽ có biểu hiện nôn mửa. Các hiện tượng phát ban đỏ ở trẻ cũng có nguy cơ xảy ra.

Cherry và quả mận

Cherry, mận và một số loại quả mọng khác có thể không tốt cho phụ nữ sau sinh đang nuôi con bú. Mẹ ăn quả cherry có thể khiến trẻ sơ sinh đầy hơi, không tốt cho hệ tiêu hóa.

Quả bơ

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Bơ có thể khiến hệ tiêu hóa trẻ sơ sinh hoạt động trì trệ - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ giàu chất béo lành mạnh tốt cho bà bầu nhưng lại không thích hợp cho chế độ dinh dưỡng của phụ nữ sau sinh. Một số thành phần trong quả bơ có thể khiến hệ tiêu hóa trẻ sơ sinh làm việc không hiệu quả, luôn trong trạng thái trì trệ.

Lá lốt

Lá lốt thuộc họ hồ tiêu, là cây thân thảo, lá mọc đơn, mùi đặc sắc. Theo Đông y, lá lốt tính ấm có tác dụng chống hàn, giúp giảm đau, trị khó tiêu, tay chân tê lạnh. Đây là vị thuốc quý trong dân gian.

Tuy nhiên đối với phụ nữ sau sinh, lá lốt hoàn toàn không thích hợp khi sử dụng. Lá lốt và các món ăn chế biến từ nó (canh lá lốt, chả lá lốt…) có thể gây ra tình trạng tắc sữa ở hầu hết các sản phụ.

Cafein và chocolate

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Phụ nữ sau sinh đang cho con bú cần tránh xa cafein và các chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các loại trái cây ảnh hưởng đến sản phụ và trẻ sơ sinh nói trên, chị em cũng không nên sử dụng các thức uống chứa cafein, không nên ăn chocolate, trứng, đậu nành, cá chứa nhiều thủy ngân … trong những tháng đầu sau sinh. Các thực phẩm này đều có nguy cơ gây ra tình trạng dị ứng cao cho trẻ.

Thay vì ăn các loại trái cây và thực phẩm nói trên trong thời kỳ cho con bú, mẹ có thể tăng cường ăn một số loại rau củ quả giàu dưỡng chất, lợi sữa như: Xoài, đu đủ … nhằm duy trì nồng độ vitamin C cần thiết trong cơ thể. Những loại trái cây này không chứa chất axit citric gây khó chịu, không ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ sau sinh.

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