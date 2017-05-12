Giúp mẹ bầu chuẩn bị đồ đi sinh gọn nhẹ nhưng đầy đủ nhất

Nhiều mẹ bầu không có kinh nghiệm nên mang theo quá nhiều đồ đạc, quần áo và vật dụng không cần thiết khi đi sinh. Thay vì tay xác nách mang khi đi sinh, mẹ chỉ cần kéo 1 vali gọn tênh nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng cần thiết với danh sách sau:

Sau đây là những thứ cần có trong giỏ đồ đi sinh của mẹ bầu:

- Bạn cần mang theo hồ sơ khám thai, tất cả các kết quả xét nghiệm, siêu âm, đo tim thai để bác sĩ có thể biết được lịch sử phát triển của thai nhi. Đồng thời, qua các kết quả xét nghiệm bác sĩ cũng biết đươc tình trạng sức khỏe của người mẹ.

- 2 Bản photo chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu để làm thủ tục nhập viện và giấy chứng sinh cho bé khi mẹ đã vượt cạn thành công.

Đồ cho mẹ

- Trang phục: Dù sau khi sinh sản phụ sẽ mặc đồ của bệnh viện, nhưng nếu mẹ muốn có thể tự chuẩn bị váy dài xòe rộng để mặc. Sản phụ nên mặc váy rộng để tiện cho việc thăm khám, không nên mặc quần. Mẹ có thể chuẩn bị thêm 1 bộ đồ để mặc khi xuất viện

- Áo ngực cho con bú, quần lót giấy - quần lót sử dụng một lần và băng vệ sinh loại dành cho sản phụ sau sinh.

- Bàn chải, kem đánh răng, khăn, lược chải đầu để vệ sinh cá nhân.

- Nước muối sinh lý để vệ sinh vùng kín sau sinh

Đồ cho bé

- Khăn bông quấn em bé

- Quần áo trẻ sơ sinh (2-3 bộ).

- Tã giấy (20 cái)

- Bao tay chân (vài bộ).

- Khăn sữa (khoảng 20 cái để tắm cho bé và lau vú cho mẹ trước khi con bú).

- Khăn sữa lớn (3 cái để lau mình cho bé sau khi tắm)

- Rơ lưỡi

- Sữa và bình sữa hoặc chén, muỗng: Phòng trường hợp sữa mẹ chưa về

Lưu ý: Tất cả các đồ cùng của mẹ và bé phải được giặt sạch sau khi mua để tránh gây kích ứng làn da non nớt của bé.

Mẹ cũng nên mang theo sạc dự phòng để có thể dùng điện thoại để báo tin vui với mọi người sau khi sinh. Ngoài ra, thay vì xếp đồ vào những giờ nhựa mẹ hãy xếp đồ vào vali vừa dễ dàng mang đi lại có thể giữ đồ an toàn.