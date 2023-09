Giải đáp thắc mắc bà bầu đau bụng bên trái ngang rốn và những kiểu đau bụng khi mang bầu.

Nguyên nhân dẫn đến bà bầu đau bụng bên trái ngang rốn.

Đau bụng bên trái ngang rốn trong thai kỳ là tình trạng khá nhiều mẹ bầu gặp phải. Tuy nhiên không phải ai cũng biết nguyên nhân của tình trạng này nên thường lo lắng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Hãy cùng điểm mặt một số nguyên nhân khiến bà bầu đau bụng bên trái ngang rốn:

1. Đau bụng bên trái ngang rốn có thể do viêm đại tràng.

Viêm đại tràng là một trong những bệnh lý về đường tiêu hóa đang ngày một gia tăng. Vì vậy nguyên nhân khiến bà bầu đau bụng bên trái ngang rốn có thể do viêm đại tràng gây ra. Thủ phạm dẫn đến căn bệnh này do chế độ dinh dưỡng không khoa học, do ăn thực phẩm ôi thiu, do điều trị bằng bức xạ hoặc do vi khuẩn, virus gây nên.