Dùng nước đậu đen rang lợi sữa cho con

Nước đậu đen rang vừa thơm ngon, lại bổ mát. Hiện nay, loại nước này được phụ nữ Nhật mà phụ nữ Việt Nam cũng vô cùng yêu thích.

Vì vậy, các bà mẹ nên uống nước đậu đen rang để thanh nhiệt, giải độc cơ thể, bổ máu, tăng cường lưu thông thúc đẩy tiết ra sữa. Đây là một loại nước uống tuyệt vời, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để người mẹ có đủ sữa cho bú, tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ.

Sau khi sinh thân nhiệt của các bà mẹ cũng cao hơn những người bình thường vì vậy cần bổ sung ngay một loại nước giải nhiệt, giúp lợi sữa cho mẹ là rất cần thiết.

Thành phần trong nước đậu đen rất giàu các chất béo không no, protein, các vitamin và khoáng chất có lợi như kẽm, canxi, sắt, beta carotin, vitamin B1, B2, B3, B6, B12 và acid folic cần thiết cho cơ thể. Nên hàng ngày, bạn cần uống nước đậu đen rang lợi sữa cho con, đồng thời, bổ sung dưỡng chất có lợi cho cơ thể mẹ giúp cải thiện tâm trạng, thoải mái, thư thái hơn, giảm stress vô cùng hữu hiệu.

Đồng thời, khi uống nước đậu đen rang các bà mẹ sẽ tránh được tình trạng trầm cảm sau khi sinh. Nên trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút, các chị em hãy uống một cốc nước đậu đen rang nhé!

Dùng nước đậu đen rang lợi sữa còn có công dụng nào khác không?

Nước đậu đen rang được xem là “thần dược” có thể chữa trị được nhiều trứng bệnh và làm đẹp hiệu quả. Sau khi sinh, là khoảng thời gian cơ thể các mẹ đối mặt với khá nhiều vấn đề về suy nhược cơ thể, cũng là lúc cơ thể hay bị nóng trong. Vì vậy, các chị em hãy uống nước đậu đen thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Bên cạnh uống nước đậu đen rang lợi sữa thì còn giúp chị em sau sinh phòng tránh được các chứng như: táo bón, trĩ khi cơ thể bị nóng trong và không thoát được độc tố trong người.

Nước đậu đen rang cũng có công dụng tuyệt vời giúp các chị em làm đẹp nhanh chóng, lấy lại dáng vóc thon gọn trong thời gian ngắn. Bởi vì, cơ chế giảm cân khi uống nước đậu đen rang là góp phần bổ sung chất xơ, dạ dày luôn có cảm giác no bụng, không thèm ăn. Chính vì thế, cơ thể sẽ không nạp thêm nhiều thực phẩm khác, dư năng lượng gây ra tình trạng thừa cân, béo phì, đồng thời ngăn chặn sự hình thành của mô mỡ. Đây được xem là cách giảm cân an toàn nhất cho mẹ và đảm bảo chất lượng sữa cho con.

Đặc biệt, uống nước đậu đen rang còn giúp tăng cường thể chất, xây dựng tế bào thần kinh cho trẻ trong thời kì mang thai. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước đậu đen chứa nhiều Folate và vitamin B là hai loại khoáng chất rất cần thiết cho thai phụ – giúp ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở não, dây thần kinh xương sống của thai nhi.

Ngoài ra, uống nước đậu đen rang còn chữa được một số bệnh sau:

+ Chữa mất ngủ.

+ Chữa bụng trướng do ăn cá độc.

+ Chữa đau đầu.

+ Chữa chứng đái tháo đường.

+ Chữa ngộ độc rau quả và một số công dụng khác.

Có thể nói ngoài uống nước đậu đen rang lợi sữa thì loại nước này còn rất nhiều công dụng. Tùy vào từng chứng bệnh các chị em gặp phải mà vận dụng cho phù hợp. Để vừa tiết kiệm và đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì bạn có thể tự nấu nước đậu đen tại nhà, đơn giản và không mất nhiều thời gian.

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