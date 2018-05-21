Đi tiểu nhiều khi mang thai – mẹ bầu có nên lo lắng?

Mẹ bầu 21/05/2018 09:16

Đi tiểu nhiều là triệu chứng thường gặp khi mang thai, tuy nhiên tiểu nhiều thì có tốt không, có ảnh hưởng tới thai nhi không? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn.

Niềm vui khi mang thai em bé trong bụng chắc hẳn là một cảm xúc khó diễn tả đối với phụ nữ khi lần đầu làm mẹ. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui, niềm hạnh phúc đó là một số khó khăn từ những thay đổi bên trong cơ thể mẹ khiến mẹ bầu bỡ ngỡ, lo lắng.

Đi tiểu nhiều khi mang thai là một trong những dấu hiệu thường thấy ở mẹ bầu. Tần suất sử dụng nhà vệ sinh của phụ nữ có thai tăng gấp nhiều lần những phụ nữ bình thường, đặc biệt là phụ nữ có thai ở 3 tháng cuối thai kỳ.

Vậy bà bầu đi tiểu nhiều khi mang thai có tốt không và làm cách nào để xử lý nó? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn chìa khóa để mở cánh cửa tri thức đó một cách rõ nét nhất.

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Bà bầu thường đi tiểu nhiều hơn khi mang thai những tháng cuối - Ảnh: Internet

Triệu chứng đi tiểu nhiều khi mang thai

Về mặt khoa học, lý do chính đằng sau việc đi tiểu nhiều khi mang thai là bởi vì trong quá trình có thai, lượng máu chảy trong cơ thể người mẹ tăng lên. Điều này dẫn tới việc thận phải xử lý nhiều chất lỏng bổ sung ở bàng quang.

Trong suốt thai kỳ, nhiều mẹ bầu còn có những biểu hiện bàn chân và phần chi dưới bị sưng, phù nề. Khi thấy những dấu hiệu này, đây là biểu hiện của việc bạn sẽ đi tiểu thường xuyên hơn, đặc biệt là vào ban đêm.

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Cơ thể phù nề là biểu hiện mẹ bầu sẽ đi tiểu nhiều hơn bình thường - Ảnh: Internet

Một lý do khác khiến bà bầu đi tiểu nhiều khi mang thai, đó là khi thai nhi phát triển và lớn dần lên, kích thước tử cung cũng lớn lên chèn lên bàng quang của bạn, do đó, bạn cảm thấy cần phải đi tiểu nhiều hơn bình thường.

Hạn chế đi tiểu nhiều khi mang thai

Đi tiểu nhiều khi mang thai là một dấu hiệu hoàn toàn bình thường khi bạn bắt đầu tới khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ, do đó mẹ bầu không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, đi tiểu quá nhiều, đặc biệt là tiểu đêm sẽ làm cản trở nhịp sinh hoạt của bà bầu, khiến bà bầu mất ngủ và cảm thấy bất tiện.

Do vậy, để có thể hạn chế đi tiểu nhiều khi mang thai, mẹ bầu nên tham khảo một số cách làm đơn giản dưới đây:

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Mẹ bầu nên hạn chế uống nhiều nước trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

- Nghiêng người về phía trước khi đi tiểu giúp bàng quang của bạn được làm rỗng tốt hơn so với việc ngồi thẳng

- Trà và cà phê vốn được biết tới là vị thuốc lợi tiểu tự nhiên hiệu quả. Nếu không muốn phải lui tới nhà vệ sinh thường xuyên, tốt nhất là mẹ bầu nên tránh sử dụng các loại thức uống này

- Uống nhiều nước khi mang thai là điều cực kỳ quan trọng giúp phụ nữ giữ được cơ thể luôn đủ nước và đảm bảo sức khỏe cho em bé trong bụng. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ dẫn tới việc bạn phải đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm. Cách tốt nhất là bạn nên uống nhiều nước hơn vào ban ngày và hoàn thành việc uống nước tối thiểu vài giờ đồng hồ trước khi đi ngủ.

- Luôn chuẩn bị một miếng băng vệ sinh để tránh các trường hợp khẩn cấp. Điều này có thể giúp bạn tránh được việc chẳng may ho hoặc hắt hơi có thể khiến nước tiểu bị rò rỉ. Trong trường hợp đi ra ngoài, bạn cũng nên xác định được vị trí nhà vệ sinh gần nhất để có thể đi tiểu khi cần.

Đi tiểu nhiều khi mang thai là một điều rất bình thường ở bà bầu. Chị em không nên quá lo lắng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý của em bé. Trong trường hợp bị đau khi đi tiểu hoặc có máu trong nước tiểu, mẹ bầu nên tới ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Giáo sư nội tiết: Nếu có các dấu hiệu này khi đi tiểu, hãy chú ý đi viện kiểm tra sớm

Giáo sư nội tiết: Nếu có các dấu hiệu này khi đi tiểu, hãy chú ý đi viện kiểm tra sớm

Nước tiểu là một chỉ số để đánh giá sức khỏe quan trọng trong khám chữa bệnh. Chuyên gia sẽ giúp bạn hiểu rõ màu sắc và trạng thái nước tiểu trong trường hợp cần phải đi khám.

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