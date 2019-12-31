Dấu hiệu nhận biết có thai sau 1 tuần dễ nhận biết nhất

Tuần đầu tiên mang thai được tính dựa trên ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Chu kỳ kinh cuối cùng là những tuần đầu tiên của thai kỳ, đôi khi vào lúc đó thậm chí bạn còn chưa mang thai. Vì lý do đó mà hầu như những tuần đầu tiên thụ thai chị em chưa có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, khi bắt đầu chính thức đậu thai, có thể sẽ gặp hiện tượng ra máu báo thai. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết có thai sau 7 ngày.

Theo đó, nếu vợ chồng khỏe mạnh không có vấn đề về sức khỏe sinh sản và không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, thường xuyên quan hệ đều đặn thì có khả năng thụ thai rất cao. Đặc biệt, khả năng thụ thai càng cao khi quan hệ trước hoặc sau ngày rụng trứng 1-2 ngày. Khoảng 7 ngày sau, bạn đã có thể biết được mình thụ thai hay chưa thông qua việc sử dụng que thử và một số dấu hiệu nhận biết có thai sau 1 tuần dưới dây.

Khi đã thụ thai thành công bạn sẽ không thấy kinh nguyệt xuất hiện. Cơ thể của chị em sẽ bắt đầu sản sinh hormone hCG giúp cơ thể duy trì được thai kỳ và làm buồng trứng giảm bớt sự tích trứng mỗi chu kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, tuần đầu tiên đến tuần thứ 4 mọi thứ đang diễn ra chỉ ở cấp độ tế bào, trứng thụ tinh sẽ tạo ra một phôi nang, nhanh chóng phát triển thành các cơ quan và bộ phận của cơ thể thai nhi. Lúc này máu báo thai có thể xuất hiện sau khi trứng được thụ tinh, do phôi nang sẽ di chuyển vào tử cung và bám vào lớp nội mạc tử cung để làm tổ. Thông thường, máu này thường hay bị nhầm lẫn với kinh nguyệt bình thường. Tuy nhiên, lượng máu này rất ít xuất hiện kèm theo cơn đau nhẹ. Hiện tượng này có thể kéo dài ít hơn 3 ngày và không cần điều trị. Máu báo thai là một trong những dấu nhận biết có thai sớm nhất nhưng không phải mẹ nào cũng có. Vì vậy, để biết chắc chắn mẹ cần kiểm nghiệm thêm xem mình có những triệu chứng khác như là trễ kinh, chuột rút, đau ngực không nhé.

Các chị em có thể thử thai tại nhà, phát hiện ra lượng hCG trong nước tiểu ngay sau 8 ngày trễ kinh. Tuy nhiên, để chắc chắn nhất, các chị em vẫn nên đi thăm khám để được bác sĩ xét nghiệm và chẩn đoán chính xác. Trong trường hợp đang dùng loại thuốc nào thì hãy hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể và biết được có nguy hiểm cho thai nhi hay không?

Chuột rút

Chuột rút là một trong những dấu hiệu thụ thai thành công tuần đầu. Bởi khi trứng được thụ tinh sẽ di chuyển về phía tử cung để làm tổ tại thành tử cung. Đây cũng là thời điểm mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi và thường hay bị chuột rút, xảy ra ở giữa 6 – 12 sau khi trứng thụ tinh.

Chị em thường bị chuột rút khi có bầu

Tuy nhiên, nhiều chị em cũng thường gặp hiện tượng chuột rút trong chu kỳ kinh nguyệt, do đó hay nhầm lẫn. Hơn nữa, hiện tượng này cũng bị bỏ qua do mẹ bầu lầm tưởng mình mệt mỏi nên mới bị chuột rút.

Xuất hiện dịch âm đạo

Ở một số chị em, khi mang thai trong tuần đầu thường xuất hiện khí hư màu trắng hoặc trắng đục do sự thay đổi và dày lên của thành âm đạo, sự gia tăng đột ngột nồng độ estrogen, khiến lưu lượng máu khu vực âm đạo tăng lên kèm theo việc kích thích sản xuất các dịch tiết khác. Dịch lúc này sẽ giống với khí hư mà bạn thường thấy trong chu kỳ kinh nguyệt. Đây là dấu hiệu mang thai sau rụng trứng giúp chị em dễ nhận biết và cho kết quả khá chính xác.

Đau ngực

Ngực có sự thay đổi, căng tức khi chị em có thai trong tuần đầu

Một trong những dấu hiệu mà chị em dễ dàng nhận ra đó là sự thay đổi vùng ngực. Bởi sau khi thụ thai thành công các hormone trong cơ thể phụ nữ thay đổi nhanh chóng, làm cho lượng máu đến bầu ngực tăng lên gây đau nhức hoặc có cảm giác như sưng lên. Thậm chí một số chị em còn có cảm giác thấy ngực nặng hơn và phần xung quanh núm vú trở nên sẫm màu. Khi bầu ngừa quá căng tức, gây ra cảm giác khó chịu, bạn hãy cố gắng mặc áo ngực rộng hơn một chút mà massage mỗi ngày.

Cơ thể mệt mỏi, khó chịu

Nhiều chị em sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi khi mang thai tuần đầu, bởi mức độ tăng progesterone và những yếu tố như tăng sản xuất máu, giảm lượng đường trong máu và huyết áp thấp. Do đó, trong thời gian đầu mang thai các mẹ sẽ không muốn ăn gì, thường bỏ bữa, cơ thể suy nhược. Đôi khi nhiều chị em cũng không biết mình có thai nên không chú ý dinh dưỡng, khiến cho tế bào thai không nhận đủ dưỡng chất cần thiết trong thời gian đầu, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành hệ thần kinh trung ương và tăng chiều cao từ trong bụng mẹ.

Ngoài ra, ốm nghén, táo bón, đầy hơi, xì hơi, tâm trạng thay đổi thường xuyên… cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết có thai sau 1 tuần mà các chị em cần lưu ý. Để sớm có sự chuẩn bị tốt nhất, giúp mẹ khỏe và bé yêu phát triển tốt trong thời gian 9 tháng 10 mang nặng.

Các lưu ý trong tuần thai đầu tiên

Sau khi biết mình có tin vui thông qua các mẹo nhận biết có thai thì các chị em hãy đến bệnh viện kiểm tra để biết tình hình hiện tại của thai sau. Từ đây, lên kế hoạch xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong những tuần đầu thai nhi cần được bổ sung đầy đủ axit folic để sản xuất và duy trì các tế bào mới đồng thời giúp ngăn ngừa những thay đổi ở DNA có thể dẫn đến ung thư. Đặc biệt, dưỡng chất này vô cùng quan trọng có tác dụng ngăn ngừa dị tật bẩm sinh. Bởi trong thời kỳ đầu mang thai, não, tủy sống của bé được hình thành trong tử cung do đó axit folic có vai trò rất quan trọng trong thời gian này sẽ giúp thai nhi phát triển bình thường và khỏe mạnh, ngăn ngừa các khuyết tật nghiêm trọng như khiếm khuyết ở ống thần kinh nứt đốt sống hoặc có thể sinh ra thiếu một phần não bộ.

Mẹ bầu cần đi thăm khám để biết kết quả chuẩn xác

Trong thời gian này, mẹ cũng cần bổ sung nhiều loại vitamin C, vitamin A và các chất điện giải từ các rau xanh và các loại trái cây để giúp thai nhi hình thành các cơ quan tổ chức chính như tủy sống, não, tim, phổi, gan... Đồng thời, khắc phục tối đa tình trạng nghén để đạt được mục tiêu tăng 1-2 cân trong 3 tháng đầu mang bầu.

Bên cạnh đó, mẹ bầu cần bỏ ngay các thói quen không tốt như uống rượu, hút thuốc lá, thức khuya… vì có thể tổn hại đến bé yêu cũng như sức khỏe bản thân. Đặc biệt, bạn cũng cần hạn chế quan hệ trong thời gian này, bởi thai nhi còn chưa bám chắc, khi đạt cực khoái, tử cung sẽ bị co thắt có thể gây hại, dẫn đến sảy thai. Đồng thời, bạn cũng hãy sắp xếp lại giờ giấc sinh hoạt và chế độ làm việc để cân bằng lại cuộc sống, tạo điều kiện tốt nhất cho thai nhi phát triển.

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Qua đây có thể thấy được những dấu hiệu nhận biết có thai sau 1 tuần quả thật rất quan trọng. Vì vậy, nếu các chị em đã và đang có ý định mang thai thì cần trang bị cho mình kiến thức về vấn đề này nhé, để có thể biết được tình hình phát triển của trẻ cũng như của mình ở thời điểm hiện tại. Từ đây đi khám sớm, phát hiện sớm các vấn đề bất thường ở thai nhi và có biện pháp xử lý phù hợp.