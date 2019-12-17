Đau lưng khi mang thai tháng thứ 2 có nguy hiểm không?

Mẹ bầu 17/12/2019 11:28

Đau lưng khi mang thai tháng thứ 2 có nguy hiểm không? Nguyên nhân là gì và cách khắc phục như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Đau lưng khi mang thai tháng thứ 2 là một hiện tượng cực kỳ phổ biến. Cảm giác đau nhức mỏi lưng ở tháng thứ 2 thai kỳ khá khó chịu, bởi nó thường âm ỉ ở vùng xung quanh cột sống, gần phần eo, đặc biệt là khi ngồi hoặc đứng quá lâu. Đây không phải là bệnh lý nguy hiểm nếu các mẹ biết tìm cách khắc phục để có được một thai kỳ thoải mái hơn.

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Đau lưng khi mang thai tháng thứ 2 là một hiện tượng khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Đau lưng khi mang thai tháng thứ 2 có nguy hiểm không?

Mẹ bầu tháng thứ 2 bị đau lưng không có vấn đề gì quá nguy hiểm và đáng lo ngại. Đó là hiện tượng bình thường và rất phổ biến, hầu như mẹ nào cũng gặp phải. Thường thì cơn đau sẽ xuất hiện ở vùng thắt lưng, vùng eo. Tuy nhiên nếu đau lưng phần trên khi mang thai ở giai đoạn đầu thì mẹ cần xem xét. Phần lưng trên nó chỉ đau khi thai đã phát triển lớn, còn nếu mới ở tháng thứ 2 mà đã đau thì tốt nhất mẹ nên đi kiểm tra hoặc điều chỉnh các tư thế đi đứng ngủ nghỉ sao cho phù hợp.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mang thai tháng thứ 2 bị đau lưng

Trong thời kỳ mang thai, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau lưng, cụ thể bao gồm:

  • Những tháng đầu thai kỳ, do mẹ chưa thích nghi được với sự xuất hiện của thai nhi trong bụng nên chắc chắn cơ thể mẹ sẽ có những sự thay đổi nhất định, đặc biệt là hormone. Sự thay đổi hormone làm mất cân bằng tự nhiên sẽ dẫn đến việc mẹ bầu bị đau lưng.
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đau lưng trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet
  • Căng thẳng cũng là một lý do khiến cho những cơn đau lưng tấn công mẹ. Những người mang thai lần đầu luôn áp lực căng thẳng và lo lắng cho sức khỏe của bản thân và thai nhi trong bụng. Điều này gián tiếp khiến cho cơ thể phải gồng lên, căng cứng. Lâu dần các cơ sẽ mệt và dẫn đến hiện tượng đau lưng.
  • Thay đổi tư thế đi đứng, nằm, ngồi cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau lưng cho mẹ bầu. Mẹ không thể chuyển đổi linh hoạt giữa các tư thế khiến cho các cơ và khớp cứng lại, cực kỳ khó chuyển động dẫn đến đau.

Cách đối phó với những cơn đau lưng ở tháng thứ 2 của mẹ bầu

Mang thai tháng thứ 2 bị đau lưng gây khó khăn và cản trở hoạt động thường ngày của mẹ. Chính vì vậy, mẹ hãy ghi nhớ những biện pháp dưới đây để duy trì một thai kỳ khỏe mạnh và thoải mái hơn.

Tập thể dục đều đặn

Trong những tháng đầu, mẹ phải giữ gìn cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức vì đây là khoảng thời gian dễ xảy ra hiện tượng sa sẩy nếu bất cẩn. Tuy nhiên không phải vì thế mà mẹ dừng hoàn toàn, ngồi yên một chỗ và không hoạt động. Hãy tập những bài yoga nhẹ nhàng, thể dục tay không, bơi lội, … để xương khớp cơ thể được dẻo dai và khỏe mạnh hơn.

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Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tư thế

Việc đi đứng, ngồi nằm sai tư thế là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau lưng ở mẹ bầu. Vì thế, mẹ hãy tập đi đúng tư thế, đứng thẳng, ngồi thẳng và nên có một miếng đệm lót tựa lưng. Khi nằm ngủ không nên gồng mình quá cứng, cứ nằm thẳng hoặc nghiêng sang bên trái để dưỡng chất, máu và oxy có thể lưu thông đến thai nhi. Thư thả tinh thần không cần quá áp lực khiến cơ thể gồng lên, điều này rất ảnh hưởng đến các cơ vùng lưng.

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Nằm ngủ đúng tư thế giảm đau lưng ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không mang vác các vật nặng

Khi mang thai, mẹ bầu không những phải cố gắng đảm bảo cho sức khỏe của mình mà còn phải giữ gìn hết sức cho thai nhi. Chính vì thế, trong suốt thời gian mang thai, mẹ không được mang vác các vật nặng. Thứ nhất là ảnh hưởng đến sự an toàn của cả mẹ và bé. Thứ hai nữa là sẽ gây nên nhiều di chứng sau sinh cực kỳ khó chữa.

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Không mang vác các vật nặng khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là canxi

Để có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ nên đảm bảo một chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng và đặc biệt là canxi. Một lượng canxi vừa đủ sẽ giúp cho cơ thể không tăng cân quá đà, giúp cho xương mẹ rắn chắc, hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển khung xương của con. Đặc biệt đây cũng chính là biện pháp khắc phục tình trạng mang bầu tháng thứ 2 bị đau lưng.

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Mẹ bầu nên bổ sung canxi thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là một số kiến thức về hiện tượng đau lưng khi mang thai tháng thứ 2. Hy vọng qua những thông tin bổ ích trên, các mẹ không còn phải lo lắng và biết thêm những biện pháp để giảm thiểu nguy cơ đau lưng khi có em bé. Các mẹ hãy đọc nhiều, cố gắng ghi nhớ để có một thai kỳ thật khỏe mạnh nhé. 

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