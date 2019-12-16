Những lưu ý về dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa 

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa như thế nào là hợp lý? Mẹ bầu phải kiêng những gì? nên ăn nhiều thực phẩm gì trong thời gian này?

Làm mẹ là một thiên chức vô cùng quý giá của bất cứ một người phụ nữ nào. Thai nghén là một quá trình vất vả và vô cùng khó khăn. Tuy nhiên dù có mệt mỏi cỡ nào thì mẹ cũng phải đảm bảo bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của em bé và duy trì sức khỏe của mẹ. Dưới đây là một số kiến thức về dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa thai kỳ các chị em nên ghi nhớ. Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet 3 tháng đầu thai kỳ là một khoảng thời gian khá vất vả đối với mẹ bầu vì cơn ốm nghén hành hạ. Có thể trong thời gian này mẹ sẽ không tăng được một kg nào. Thế cho nên dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa được rất nhiều mẹ quan tâm. Đây là thời điểm vàng của thai kỳ, chính vì vậy mẹ phải đảm bảo cho chính sức khỏe của mình và sự phát triển ổn định của con yêu. Chế độ dinh dưỡng 3 tháng giữa thai kỳ có lẽ là một vấn đề được rất nhiều bà mẹ quan tâm. Đầu tiên, các mẹ hãy ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây:

Tuyệt đối không được áp dụng chế độ ăn kiêng Khi được ban cho thiên chức làm mẹ, bạn phải hiểu rằng tất cả đều vì con. Chính vì vậy, dù có lên cân, cơ thể có phì nhiêu thì các mẹ cũng đừng bao giờ nghĩ sẽ áp dụng chế độ ăn kiêng để giảm cân nhé. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng vừa đảm bảo cho sự phát triển toàn diện cho con mà cũng góp phần tăng đề kháng cho mẹ nữa. Trừ trường hợp bác sĩ khuyên bạn nên giảm cân để tốt cho thai kỳ thì lúc đó hãy sử dụng thực đơn được chuyên gia dinh dưỡng cung cấp. Ăn đủ chất không ăn kiêng - Ảnh minh họa: Internet Những thực phẩm bạn lưu ý nên kiêng tuyệt đối Bà bầu 3 tháng giữa kiêng ăn gì có lẽ đều là câu hỏi và nỗi niềm thắc mắc chung của tất cả những người lần đầu làm mẹ. Nên loại bỏ tuyệt đối những món ăn này ra khỏi thực đơn chi tiết cho bà bầu 3 tháng giữa:

Những món ăn tái sống như phở bò tái, bít tết, thịt nhúng, các loại gỏi, sushi, trứng sống, tiết canh, ...

Nói không với những loại nước ngọt cũng như các thức uống có cồn hoặc chất kích thích. Những thực phẩm này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp tim của cả bé và mẹ. Nói không với các loại thực phẩm sống - Ảnh minh họa: Internet Hạn chế tối đa việc nêm nếm bằng gia vị, bột ngọt Thời kỳ bầu bí, khi nấu ăn bạn nên chú ý tránh lạm dụng bột ngọt vào nấu nướng. Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy, sử dụng quá nhiều mì chính có thể gây ảnh hưởng cho thai nhi đang phát triển trong bụng. Đặc biệt có thể dẫn đến nguy cơ bại não cho bé. Nhẹ hơn thì là các bệnh như hen suyễn, tuyến giáp, tiểu đường, ... Vì vậy, khi chế biến các món ăn cho bà bầu 3 tháng giữa, thay vì nêm bột ngọt để tăng vị giác thì hãy sử dụng những vị ngọt từ thiên nhiên như nước xương hầm, nước hầm rau củ quả, ngô ngọt, ... Hạn chế nêm bột ngọt - Ảnh minh họa: Internet Cố gắng uống sữa thường xuyên Nếu mẹ quá nghén, gầy, trọng lượng của con nhẹ thì nên uống sữa thường xuyên trong suốt cả thai kỳ. Uống sữa không những là một cách cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn rất có lợi cho chất lượng và số lượng sữa của mẹ sau này. Vậy bà bầu 3 tháng giữa nên uống sữa gì? Sữa bầu thật sự rất khó uống, thế cho nên các mom nên lựa chọn và đọc nhiều review để có được sự lựa chọn tốt nhất. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại, tuy nhiên các mẹ đang có xu hướng sử dụng dòng sữa mát, mùi vị dễ uống như là matilia và morinaga của Nhật. >>> Xem thêm: - Gợi ý thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa Nên uống sữa thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet Biết cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để vào con chứ không vào mẹ Ăn gì để vào con 3 tháng giữa có lẽ là nỗi lo lắng thường trực của các bà mẹ. Bởi đây là thời điểm vàng cho sự phát triển của con cũng như cân nặng của mẹ trong 3 tháng này sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Béo phì, thừa cân sau sinh là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bất kỳ một bà mẹ nào. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng, chỉ cần biết cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý thì các chất sẽ vào con chứ không vào mẹ nhiều đâu: Cân bằng chế độ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Chia nhỏ bữa ăn thành 3-4 bữa phụ nhỏ. Không ăn quá no, không lạm dụng và ăn quá nhiều đồ ăn vặt bởi chúng chỉ làm cho cơ thể mẹ béo ra chứ không hề vào con.

Nên bổ sung chất dinh dưỡng theo tỉ lên 25% tinh bột, 25% protein và 50% là rau củ quả.

Đảm bảo uống đủ lượng nước mỗi ngày.

Nên bổ sung những thực phẩm giàu axit folic, sắt, canxi, protein, omega 3 và các loại vitamin A,D,E. Trên đây chính là một số lưu ý về chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa mà các mẹ nên lưu lại để cố gắng thực hiện đúng. Chúc các mẹ có một thai kỳ thật khỏe mạnh!

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