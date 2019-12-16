Đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4 có nguy hiểm không?

Đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4 là một trong những biểu hiện hay xảy ra với mẹ bầu. Tình trạng này có nguy hiểm không? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết nhé!

Phụ nữ hạnh phúc hơn đàn ông khi có được thiên chức làm mẹ. Tuy nhiên, đó cũng là nỗi lo khi bạn mang bầu sinh con, có rất nhiều vấn đề và biểu hiện cần được quan tâm. Có những mẹ bầu bị đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4. Theo chu kỳ mang thai, tháng thứ 4 thường là giai đoạn sức khoẻ tương đối ổn định của các mẹ bầu do đó đau bụng trong thời gian này cũng khiến mẹ phải lo lắng. Hãy cùng nhau tìm hiểu những thông tin quan trọng về vấn đề này. Đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4 - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân gây ra tình trạng bầu 4 tháng bị đau bụng dưới Có nhiều nguyên nhân có thể khiến cho mẹ bầu 4 tháng bị đau bụng dưới. Bao gồm:

Mẹ bị đầy hơi hay táo bón Do áp lực liên tục từ tử cung lên thành ruột khi mà bầu các mẹ thường xuyên bị táo bón. Tầm tháng thứ 4, cơ thể bé bắt đầu phát triển lớn hơn nữa làm mẹ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu hơn. Bên cạnh đó, nồng độ progesterone tăng lên đáng kể làm các cơ giãn nhiều ở ruột và thực quản khiến cho quá trình tiêu hoá thức ăn bị trì trệ nên mẹ bầu sẽ thấy đầy hơi, co thắt vùng bụng dưới. Mẹ bị đầy hơi táo bón khi mang bầu - Ảnh minh họa: Internet Mẹ bị đau dây chằng tròn Dây chằng tròn là nhóm mô xơ cứng giúp việc vận động của cơ bắp, các cơ quan nội tạng và cả tử cung. Khi thai nhi phát triển đến tháng thứ 4, tử cung cũng to dần lên khiến dây chằng giãn ra làm mẹ bị đau bụng dưới. Khi cử động đứng lên ngồi xuống làm cho cơn đau càng mạnh lên.

Mẹ tích mỡ khi mang bầu Các mẹ luôn cố gắng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng khi mang bầu để bé khoẻ mạnh hơn. Tuy nhiên, việc ăn no làm cho vùng bụng bị căng tức khiến tích mỡ sớm. Hiện tượng đau bụng dưới cũng vì thế mà xảy ra. Cảm giác đau bụng này khá giống với tình trạng chị em bị đau bụng khi đến kỳ “rụng dâu”. >>> Xem thêm: - Nguyên nhân của tình trạng bầu 4 tháng đau bụng dưới - Mang thai đau bụng dưới nguyên nhân vì sao và xử lý thế nào? Mang thai tháng thứ 4 bị đau bụng dưới có nguy hiểm không? Khi mẹ bị đau bụng dưới cộng thêm một vài dấu hiệu bất thường như hoa mắt chóng mặt, xuất huyết âm đạo, hoặc đau buốt lưng, bạn cần chủ động đi khám bác sĩ vì rất có thể đây sẽ là dấu hiệu của những hiểm họa trong thai kỳ: Doạ sảy thai là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm khi mang thai, thường có triệu chứng đau bụng dưới hoặc cảm thấy rát, buồn đi vệ sinh. Trường hợp này cần đi khám sớm và làm theo chỉ định của bác sĩ. Dọa sảy thai - Ảnh minh họa: Internet Mẹ bầu có khả năng mắc nhiễm trùng đường tiết niệu với những triệu chứng như đau tức bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4 , nước tiểu có mùi hôi, màu đục thỉnh thoảng còn dính máu, cảm giác nóng ran, khó chịu khi đi tiểu.

Bong nhau thai non mức độ nhẹ khi đau bụng nhẹ, dính một ít máu ở chất nhầy tiết ra. Bong nhau thai non mức độ nặng khi đau bụng dữ dội, kèm theo nhiều máu. Bạn cần sớm đi khám để nhận được chẩn đoán và cách điều trị cụ thể.

Bầu tháng thứ 4 bị đau bụng dưới cũng có khả năng là do mang thai ngoài tử cung. Trung bình cứ 50 phụ nữ mang bầu sẽ có 1 người mang thai ngoài tử cung. Một số dấu hiệu như: chảy máu âm đạo, đi lại đau nhức, đau vai và đi tiểu đau rát. Trong trường hợp bị chảy nhiều máu hay có dấu hiệu sóc, rối loạn nhịp tim, bạn cần đi cấp cứu ngay lập tức. Cần làm gì khi bị đau nhói bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4? Khi bạn đang ở thai kỳ tháng thứ 4, cơ thể đã có những thay đổi nhất định, cân nặng tăng từ 3-5kg, mẹ bầu nên chọn những bộ đồ thoải mái, không gò bó để không tạo áp lực khó khăn lên bụng, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Mặc đồ thoải mái khi mang bầu - Ảnh minh họa: Internet Chủ động cẩn thận với những tư thế thông thường. Không với quá cao, gập bụng quá thấp, mang vác vật nặng, đi cầu thang bộ nhiều. Cần phải giữ gìn cẩn thận trong mọi trường hợp để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi.

Ăn uống khoa học, đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, không nên ăn quá no, có thể chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày để quá trình hấp thụ và tiêu hoá thuận lợi hơn. Áp dụng chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý - Ảnh minh họa: Internet Tập thể dục bằng cách đi lại nhẹ nhàng, không quá sức. Duy trì mỗi ngày từ 30-45 phút. Đi bộ nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet Bổ sung các thực phẩm chức năng cần thiết trong quá trình mang thai để mẹ và em bé khoẻ mạnh hơn. Qua bài viết này, chúng tôi đã bổ sung những kiến thức cần thiết cho các mẹ về tình trạng đau bụng dưới khi mang thai tháng thứ 4. Hy vọng rằng những thông tin bổ ích sẽ giúp các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn hơn. Chúc các mẹ dưỡng thai tốt, sinh nở thuận lợi và có một cuộc sống hạnh phúc!

Bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy thì dừng và uống bao nhiêu là đủ? Bà bầu uống sắt đến tháng thứ mấy thì dừng? Uống bao nhiêu sắt là đủ và uống vào thời điểm nào là tốt nhất? Đây là thắc mắc của rất nhiều mẹ bầu phải không nào? Mẹ tìm hiểu ngay các thông tin sau để có câu trả lời chính xác nhất cho mình nhé!

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