Có bầu nên kiêng gì để tốt cho mẹ và bảo vệ bé yêu?

Vấn đề đầu tiên cần lưu ý khi các mẹ tìm hiểu vấn đề có bầu nên kiêng gì đó là kiêng làm những việc có thể gây nguy hại cho thai nhi trong bụng. Để đảm bảo an toàn cho bé yêu và chính sức khỏe của mẹ, từ khi bắt đầu mang thai mẹ bầu đã cần phải lưu ý đến những việc mình không được làm. Đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, là khi thai nhi vẫn đang trong quá trình hình thành và hợp nhất với cơ thể mẹ nên vẫn còn rất nhỏ bé và mong manh. Vậy có bầu nên kiêng làm gì? Mẹ hãy chú ý đến những việc làm cần tránh sau đây nhé:

Khi đánh rơi vật gì đó hoặc cần lấy một thứ gì đó dưới mặt đất thì chúng ta cần phải gập người. Tuy nhiên, tư thế này không hề tốt cho mẹ bầu. Vì khi cúi gập người sẽ làm ảnh hưởng tới cột sống, khiến máu dồn đột ngột xuống đầu và có thể gây choáng váng, té ngã, gây nguy hiểm cho thai nhi.

Việc mang vác vật nặng hay leo trèo ở độ cao làm tăng nguy cơ trượt ngã, dẫn đến sảy thai. Hoặc khi bê vác vật nặng, vô tình bạn đã gây áp lực lên bụng và tạo ra những cơn co thắt tử cung. Chính vì vậy, mẹ bầu cần tránh làm những việc này trong suốt thai kỳ. Nếu như trong gia đình cần phải mang vác hay thay sửa đồ dùng gì đó, hãy nhờ chồng bạn hoặc người khác có thể giúp đỡ nhé.

3. Mẹ bầu kiêng bắt chéo chân, ngồi xổm

Mẹ bầu nên từ bỏ thói quen ngồi bắt chéo chân hoặc ngồi xổm, bởi hai tư thế ngồi này rất không tốt cho sức khỏe mẹ và chính thai nhi trong bụng. Cụ thể, tư thế ngồi bắt chéo chân sẽ làm hạn chế lưu thông máu, gây đau mỏi lưng, cổ, vai, gáy, hông. Đồng thời, khi chân này bắt lên chân kia cũng gây áp lực cho xương chậu làm giảm lưu thông máu từ nhau thai tới tử cung, khiến bé thiếu máu và oxy.

Mẹ bầu không nên ngồi vắt chéo chân!

Bên cạnh đó, tư thế ngồi xổm cũng làm dễ làm sa tử cung, làm tắc nghẽn lưu thông mạch máu và dễ gây suy giãn tĩnh mạch, phù nề chân. Không chỉ vậy, ngồi xổm lâu cũng dễ gây tê chân, khiến khi mẹ bầu đứng lên sẽ dễ bị té ngã, gây nguy hiểm cho thai nhi.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng không nên nhuộm tóc, sơn móng tay, tẩy trắng răng,… hoặc các việc làm đẹp khác mà liên quan đến hóa chất. Vì những hóa chất này có thể ảnh hưởng tới thai nhi, làm tăng nguy cơ dị tật, giảm chỉ số IQ của trẻ và nhiều tác dụng không mong muốn khác.

4. Mẹ bầu nên tránh đứng lên ngồi xuống đột ngột

Việc đứng lên, ngồi xuống đột ngột, thậm chí là đang nằm mà ngồi dậy đột ngột đều là những việc làm mà mẹ bầu nên kiêng trong suốt quá trình mang thai. Bởi việc thay đổi tư thế một cách đột ngột rất dễ gây ra tình trạng xây xẩm, choáng váng, dễ hoa mắt và ngất xỉu.

Chính vì vậy, khi đang đứng, khi chuẩn bị ngồi xuống hoặc đứng lên mẹ bầu cần vịn tay rồi di chuyển từ từ đến vị trí ngồi. Ngược lại, khi đang ngồi thì cần vị tay vào bàn, ghế hoặc thành chắc chắn rồi di chuyển đến phần trước ghế ngồi, sau đó duỗi thẳng hai chân, tiếp đó phân phối trọng lượng cơ thể đều ở cả hai cần rồi mới từ từ đứng dậy. Khi đang nằm thì mẹ bầu nên chống một tay rồi từ từ nâng người dậy, ngồi một chút rồi mới rời giường nhé.

Mẹ bầu chú ý đứng lên ngồi xuống từ tốn và chậm rãi!

Mang thai nên kiêng ăn những món gì?

Ngoài việc kiêng làm những hành động có thể gây nguy hiểm thì có bầu nên kiêng gì nữa? Đó chính là mẹ bầu phải kiêng ăn những món ăn có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Việc làm này rất quan trọng, bởi từng món ăn mẹ bầu ăn đều ảnh hưởng trực tiếp đến em bé. Đồ ăn tốt thì bé có nhiều dinh dưỡng, phát triển tốt, khỏe mạnh và ngược lại, đồ ăn không tốt sẽ khiến bé còi cọc, chậm lớn, thậm chí dọa sảy thai hoặc gây sảy thai.

Dưới đây là những thực phẩm, món ăn mà mẹ bầu nên kiêng ăn:

1. Những thực phẩm có thể gây co thắt tử cung

Rau ngót, đu đủ xanh, táo mèo, rau răm, ngải cứu, dứa… là những thực phẩm mà mẹ cần tuyệt đối tránh trong 3 tháng đầu thai kỳ, bởi những thực phẩm này có thể gây ra cơn co thắt tử cung, gây sảy thai và gây độc cho thai nhi.

Đu đủ xanh không tốt cho phụ nữ mang thai!

2. Các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao

Hàm lượng thủy ngân cao có trong những loại cá biển như cá kiếm, cá ngừ, cá cam, cá ngói, cá thu đại tây dương, cá chỉ vàng, cá bơn, cá kình,...khi ngấm vào máu của mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi. Cụ thể, lượng thủy ngân tăng cao trong máu làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc gây ra các dị tật thai nhi. Vì thế, trong quá trình mang thai, mẹ hãy thận trọng trong việc lựa chọn các loại cá nhé.

3. Các loại thịt cá còn sống, chưa được nấu chín

Mẹ bầu không nên ăn các món ăn như sushi, gỏi cá sống, nem chua, các món ăn được chế biến từ các loại thịt, cá còn sống, hàu sống, sò sống, trứng sống,… hay các thực phẩm còn tái như bít tết. Bởi những thực phẩm sống này có thể chứa vi khuẩn, sán, các mầm bệnh gây ra tình trạng mất nước, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng tử cung, từ đó có thể gây tử vong thai nhi hoặc nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm khác như khuyết tật trí tuệ, mù lòa, động kinh,...

Mẹ bầu nên tuân thủ ăn chín uống sôi thôi nhé!

4. Các thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ, đồ chế biến sẵn

Những thực phẩm chế biến sẵn như thịt hun khói, xúc xích xông khói, thịt nguội, dăm bông, hay các đồ chiên rán có chứa quá nhiều dầu mỡ, nhiều đường, nhiều muối,… là những thực phẩm mà mẹ bầu không nên ăn. Những thực phẩm này thường không có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé, mà còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, mỡ máu và nhiều biến chứng khác trong thai kỳ.

5. Các thực phẩm, đồ uống có nhiều caffein và chất kích thích

Các món đồ uống, đồ ăn chứa caffein và các chất kích thích như rượu, bia sẽ đi vào máu của mẹ, qua nhau thai rồi ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi. Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng vượt mức 300mg caffeine mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ sảy thai và nhẹ cân ở trẻ. Mẹ cần đặc biệt lưu ý nhé!

Cà phê không phải là đồ uống tốt cho phụ nữ có thai!

Bà bầu nên kiêng đi tới những địa điểm nào?

Ngoài việc kiêng ăn những thực phẩm không tốt, tránh làm những việc làm nguy hiểm thì mang thai cần kiêng kị những gì nữa để tốt cho con? Mẹ bầu nên hạn chế tối đa hoặc không đến những địa điểm sau đây:

- Những cửa hàng thiết bị công nghệ, điện tử: Những nơi này có từ trường thấp, không có lợi cho thai nhi, dễ dẫn tới sảy thai hoặc thai dị tật.

- Những môi trường có hóa chất: Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại hóa chất từ nước tẩy rửa, thuốc diệt côn trùng, dung dịch lau nhà, thuốc nhuộm tóc… đều có thể ảnh hưởng tới thai nhi, gây sảy thai hoặc dị tật. Ví dụ, chất Xylene có trong thành phần của hầu hết các bình xịt và làm mát không khí hiện nay có thể gây ra dị tật bẩm sinh.

- Không tới phòng khám, bệnh viện chụp X-quang: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tia X có ảnh hưởng xấu tới bà bầu và thai nhi. Khi mẹ bầu chụp X-quang, các nhiễm sắc thể của tế bào trứng sẽ phát sinh dị hình hoặc gây đột biến gen, gây dị tật thai nhi hoặc gây sảy thai.

Mẹ bầu không nên đi chụp X-quang!

Ngoài ra thì các địa điểm như cơ sở sửa chữa, trại chăn nuôi, nơi sản xuất đồ điện tử, công nghệ,… cũng là nơi mà thai phụ không nên tới trong quá trình mang thai.

Tóm lại, có thai là quãng thời gian nhiều niềm vui nhưng cũng đầy những lo lắng, trải nghiệm làm mẹ luôn khiến chúng ta hạnh phúc nhưng cũng khiến chúng ta phải từ bỏ và hi sinh nhiều thói quen, sở thích. Tuy nhiên, nếu bé yêu khỏe mạnh, an toàn thì thói quen nào cũng có thể thay đổi phải không nào các mẹ? Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ đã có câu trả lời cho câu hỏi bà bầu nên kiêng gì và biết cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt và thực đơn sao cho hợp lý nhất nhé!