Bí quyết 'ăn vào con không vào mẹ' ở những tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu nên biết

Muốn con phát triển khỏe mạnh, mẹ bầu không bị tăng quá nhiều cân phải biết cách chăm sóc mẹ bầu đúng đắn. Trong 3 tháng cuối thai kỳ, các mẹ chú ý ăn uống theo chế độ khoa học dưới đây, để hấp thụ tối đa dinh dưỡng vào con chứ không vào mẹ.

Thực tế, việc bổ sung tinh bột quá nhiều không những không hấp thụ được vào thai nhi mà còn khiến cho mẹ bị tăng cân quá đà, ảnh hưởng lớn đến chuyện sinh nở.

Quan niệm sai lầm trong cách chăm sóc bà bầu đó là phải bổ sung thật nhiều thức ăn có chất đạm và tinh bột, như vậy sẽ giúp cho mẹ và bé khỏe mạnh.

Hạn chế ăn tinh bột sau 8 giờ tối - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai từ tháng thứ 6 trở đi, bà bầu nên hạn chế ăn tinh bột sau 8 giờ tối. Thay vào đó, các mẹ nên bổ sung nhiều nước ép và rau xanh để tăng chất xơ, tăng sức đề kháng cho con.

2. Ăn nhiều các loại thịt nạc

Thực tế, khi bổ sung các loại thịt mỗi ngày cho mẹ bầu không chỉ tốt cho sức khỏe của mẹ mà còn giúp hấp thụ chất dinh dưỡng vào thai nhi nhiều.

Mẹ bầu nên ăn nhiều các loại thịt nạc - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu nên bổ sung nhiều loại thịt nạc mỗi ngày sẽ giúp bổ sung protein, vitamin B6 cho thai nhi. Các mẹ có thể chế biến thành món thịt luộc, thịt băm rang cháy cạnh hoặc món gì mà mình thích ăn. Trong các loại thịt, thịt bò có nhiều dinh dưỡng tốt cho thai nhi.

3. Ăn trứng vịt lộn mỗi ngày để hấp thụ dinh dưỡng vào con

Đặc biệt ở cuối tháng thứ 8 và tháng thứ 9, cách chăm sóc bà bầu tốt cũng như bí quyết chỉ ăn vào con đó là bổ sung mỗi ngày một quả trứng vịt lộn.

Bổ sung mỗi ngày một quả trứng vịt lộn để con khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trứng vịt lộn rất tốt đối với sự phát triển của thai nhi vì trong trứng có chứa các chất protein, lipit, vitamin và đặc biệt là đạm.

Trong những tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu siêng ăn trứng vịt lộn mỗi ngày sẽ hấp thụ hết các chất bổ vào con và không khiến mẹ bị tăng cân quá nhiều.

4. Một số thực phẩm tốt khi mang bầu khác

Bên cạnh những bí quyết chăm sóc bà bầu khoa học ở trên, các mẹ cũng đừng quên bổ sung thêm các loại nước ép rau củ quả để tăng cường vitamin E, C và giúp cho con có thêm sức đề kháng, trắng trẻo, khỏe mạnh.

Bổ sung thêm các loại nước ép, rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Hành trình mang thai và đưa con yêu đến với thế giới này thật sự ý nghĩa và thiêng liêng, các mẹ nên biết cách chăm sóc con thật tốt từ khi còn trong bụng.