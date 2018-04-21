Bà bầu nên ăn trứng ngỗng vào tháng thứ mấy để sinh con thông minh?

So với trứng gà, lượng protein trong trứng ngỗng cao hơn 13,55% nhưng lượng vitamin A chỉ bằng một nửa.

Trứng ngỗng có trọng lượng gấp 3 - 4 lần lần trứng gà với hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Cứ 100g trứng ngỗng sẽ cung cấp: 13g protein; 14,2g lipid; 360 mcg vitamin A; 71mg canxi; 210mg photpho; 3,2mg sắt; 0,15mg vitamin B1; 0,3mg vitamin B2; 0,1mg vitamin PP…

Quan niệm dân gian cho rằng bà bầu ăn trứng ngỗng sẽ giúp đuổi tà ma. Theo đó, nếu mẹ mang thai bé gái nên ăn 9 quả trứng ngỗng, nếu mang thai bé trai nên ăn 7 quả.

Giá trị dinh dưỡng cao của trứng ngỗng hỗ trợ cung cấp chất dinh dưỡng cho bà bầu, giúp em bé sinh ra thông minh, có làn da trắng hồng, khỏe mạnh.

Bà bầu nên ăn trứng ngỗng vào tháng thứ mấy?

Trứng ngỗng bổ dưỡng cho bà bầu nhưng nhiều chị em băn khoăn nên ăn vào tháng thứ mấy thai kỳ là tốt nhất. Trên thực tế, trứng ngỗng tương tự trứng gà, trứng vịt, bà bầu có thể bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào khi mang thai.

Tuy nhiên, trứng ngỗng vị tanh hơn, khó tiêu, dễ gây đầy hơi, chướng bụng, bà bầu không nên ăn vào 3 tháng đầu mang thai. Những cơn ốm nghén hành hạ thời điểm này rất dễ gây ra cảm giác khó chịu, nôn ói khi bà bầu ăn trứng ngỗng.

Nhiều chị em đều thắc mắc bà bầu nên ăn trứng ngỗng vào tháng thứ mấy của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Do trứng ngỗng rất giàu protein nên bà bầu chỉ cần ăn 1 quả/tuần để tránh tình trạng thừa chất. Lượng cholesterol dồi dào trong trứng ngỗng nếu ăn nhiều có thể dẫn đến các hiện tượng xơ vữa động mạch và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi, ngoài trứng ngỗng và các loại trứng gia cầm, bà bầu nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua các thực phẩm thịt, cá, rau củ quả...

Cách chọn trứng ngỗng cho bà bầu

Để chọn những quả trứng ngỗng chất lượng cho thai kỳ, bà bầu có thể thực hiện theo các cách:

- Lắc trứng để kiểm tra: Bà bầu dùng ngón trỏ và ngón cái cầm trứng ngỗng đưa sát vào tai rồi lắc nhẹ. Nếu trứng lắc không kêu chứng tỏ đây là trứng ngỗng mới; Trứng ngỗng cũ càng để lâu lắc càng kêu to.

- Cho vào dụng dịch nước muối: Bà bầu hãy lấy 1 quả trứng ngỗng cho vào dung dịch nước muối 10%. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

Khi chọn trứng ngỗng, bà bầu cần biết phân biệt trứng mới và trứng cũ để đảm bảo nguồn dinh dưỡng không bị hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng chìm xuống đáy tô: Trứng ngỗng mới đẻ trong ngày.

- Trứng lơ lửng trong dung dịch nước muối: Trứng ngỗng đẻ từ 3 – 5 ngày.

- Trứng nổi lên trên mặt dụng dịch nước muối: Trứng ngỗng đã đẻ quá 5 ngày.

Qua phân tích có thể thấy, ăn trứng ngỗng hợp lý từ tháng thứ 3 trở đi sẽ giúp bà bầu có thai kỳ khỏe mạnh hơn, thai nhi được cung cấp đủ chất dinh dưỡng khi còn nằm trong bụng mẹ.