Bà bầu có nên ăn xoài?

Bà bầu nên tận dụng nguồn vitamin C dồi dào có trong xoài xanh - Ảnh minh họa: Internet

Trong 1 quả xoài xanh (khoảng 200g) có chứa 20mg canxi, 310mg kali, 55mg vitamin C, axit folic. Lượng vitamin C tương đương với những loại trái cây giàu vitamin C khác (cam, chanh, bưởi…). Hàm lượng vitamin C trong xoài xanh sẽ giảm dần khi chín, do đó bà bầu nên ăn xoài xanh để tận dụng nguồn dưỡng chất này. Ngoài ra, xoài xanh còn chứa chất chống oxy hóa, selenium và một số nguyên tố vi lượng khác.

Thành phần chứa nhiều dưỡng chất nêu trên sẽ giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng, trị táo bón, giảm ốm nghén, tốt cho sức khỏe răng miệng và giúp thai nhi phát triển trí thông minh. Lượng vitamin C dồi dào trong xoài xanh sẽ giúp bà bầu phòng ngừa nguy cơ thiếu sắt.