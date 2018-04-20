Bà bầu có nên ăn xoài?

Mẹ bầu 20/04/2018 16:09

Bà bầu có nên ăn xoài để giải tỏa cơn thèm chua hay hạn chế ăn để con sinh ra không bị rôm sảy?

Vị chua thanh của xoài xanh hay ngọt mát của xoài chín luôn kích thích vị giác bà bầu. Nhiều bà bầu sợ nóng trong người nên không dám ăn nhiều loại quả đặc trưng xứ nhiệt đới này. Tuy nhiên, nếu biết cách ăn hợp lý, xoài sẽ mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho bà bầu.

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Bà bầu có nên ăn xoài là thắc mắc phổ biến của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Xóa bỏ hiểu lầm khi bà bầu ăn xoài xanh

Cảm giác thích thú khi cầm miếng xoài xanh chấm muối ớt trên tay luôn mê hoặc bà bầu. Một số người quan niệm bà bầu ăn xoài xanh con sẽ nổi rôm sảy. Tuy nhiên trên thực tế, xoài xanh không những giúp bà bầu giải nghén mà còn cung cấp nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe mẹ và con.

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Bà bầu nên tận dụng nguồn vitamin C dồi dào có trong xoài xanh - Ảnh minh họa: Internet

Trong 1 quả xoài xanh (khoảng 200g) có chứa 20mg canxi, 310mg kali, 55mg vitamin C, axit folic. Lượng vitamin C tương đương với những loại trái cây giàu vitamin C khác (cam, chanh, bưởi…). Hàm lượng vitamin C trong xoài xanh sẽ giảm dần khi chín, do đó bà bầu nên ăn xoài xanh để tận dụng nguồn dưỡng chất này. Ngoài ra, xoài xanh còn chứa chất chống oxy hóa, selenium và một số nguyên tố vi lượng khác.

Thành phần chứa nhiều dưỡng chất nêu trên sẽ giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng, trị táo bón, giảm ốm nghén, tốt cho sức khỏe răng miệng và giúp thai nhi phát triển trí thông minh. Lượng vitamin C dồi dào trong xoài xanh sẽ giúp bà bầu phòng ngừa nguy cơ thiếu sắt.  

Công dụng của xoài chín đối với sức khỏe bà bầu

Nếu xoài xanh chứa nhiều vitamin C thì xoài chín giàu protein, lipid, sắt, canxi, vitamin A, B1, C, phốt pho. Lượng sắt và can xi trong xoài chín gấp 3 lần những loại trái cây khác.

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Xoài chín giàu chất xơ và khoáng chất giúp bà bầu trị táo bón và phòng ngừa các cơn đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn xoài chín sẽ mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe mẹ và bé. Cụ thể: 

- Trị chứng đau nửa đầu: Theo các chuyên gia, xoài chín chứa nhiều chất riboflavin (một loại vitamin B) có tác dụng trị chứng đau nửa đầu cho phụ nữ mang thai. 

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ thực vật trong xoài chín sẽ kích thích nhu động ruột bà bầu, giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, ngăn ngừa chứng táo bón thai kì. 

- Hỗ trợ phát triển hệ thần kinh thai nhi: Hàm lượng axit folic trong xoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh của trẻ ngay từ trong bào thai.  

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Bà bầu không thể bỏ qua những ích lợi của xoài chín - Ảnh minh họa: Internet

Xoài chín còn có tác dụng kháng viêm, làm đẹp da, giảm tình trạng ốm nghén. Ăn một quả xoài chín trong ngày, bà bầu đã nạp được ¼ nhu cầu vitamin cần thiết cho cơ thể.

Có thể thấy, xoài là loại trái cây cần thiết và bổ dưỡng cho bà bầu. Khi mang thai, bà bầu nên kết hợp ăn cả xoài xanh và xoài chín để tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng hiếm có này.

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